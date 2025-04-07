Елена проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Наследие античной Миры

В древнем городе Мира вас ждет путешествие на пару тысячелетий назад: вы прогуляетесь 👣 по улицам, проложенным в 5 веке до нашей эры, осмотрите скальные гробницы эпохи Ликийского союза и изучите устройство римского амфитеатра, высеченного в скале и вмещавшего 10 тысяч зрителей. Мы поговорим о том, почему именно театр был центром жизни города, обсудим античные театральные постановки, морские бои, заседания суда и жертвоприношения, которые происходили на древней арене.

Символика церкви Святого Николая в Демре

В городе Демре вы посетите церковь ⛪ Николая Чудотворца 6 века: пройдете по мозаичному полу, рассмотрите сохранившиеся фрески 11 века и услышите истории 📖 о жизни святого. На стенах встретится нетипичная для церкви символика — карточные масти: мы расскажем, какое отношение к религии имеют черви, бубны, пики и трефы и почему в христианстве игра в карты считается грехом. А у памятника Святому Николаю в образе Санта Клауса вы узнаете, откуда берет начало традиция рождественских подарков.

На яхте 🛥️ к бухтам острова Кекова

Самая приятная часть путешествия начнется в античном порту Андриаке, откуда на яхте вы отправитесь к острову Кекова. По пути вы рассмотрите остатки древнего затонувшего города Долихисте, который оказался на дне моря 🌊 после землетрясения: вы увидите руины античных бань, фрагменты жилых домов и верхушку саркофага. А после мы отправимся на берег Кекова, где вы сможете искупаться в чистейших водах Средиземного моря.

Организационные детали