Елена проводит ещё 5 экскурсий

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Дыхание древности: из Белека в Миру, Демре и на остров Кекова

Перенестись в эпоху Античности, посетить церковь Святого Николая и увидеть затонувший город

Елена
Елена – экскурсионное агентство из Белека
Этот маршрут охватит исторические и культурные центры южного побережья Турции.

В Мире вы узнаете об устройстве римского амфитеатра, в Демре пройдете по следам Николая Чудотворца, а затем отправитесь на яхте 🛥️ к острову Кекова, чтобы искупаться в море 🌊 и увидеть руины ушедшего под воду города Долихисте.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €37 за человека

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Дыхание древности: из Белека в Миру, Демре и на остров Кекова
Дыхание древности: из Белека в Миру, Демре и на остров Кекова

Что вас ожидает

Наследие античной Миры
В древнем городе Мира вас ждет путешествие на пару тысячелетий назад: вы прогуляетесь 👣 по улицам, проложенным в 5 веке до нашей эры, осмотрите скальные гробницы эпохи Ликийского союза и изучите устройство римского амфитеатра, высеченного в скале и вмещавшего 10 тысяч зрителей. Мы поговорим о том, почему именно театр был центром жизни города, обсудим античные театральные постановки, морские бои, заседания суда и жертвоприношения, которые происходили на древней арене.

Символика церкви Святого Николая в Демре
В городе Демре вы посетите церковь ⛪ Николая Чудотворца 6 века: пройдете по мозаичному полу, рассмотрите сохранившиеся фрески 11 века и услышите истории 📖 о жизни святого. На стенах встретится нетипичная для церкви символика — карточные масти: мы расскажем, какое отношение к религии имеют черви, бубны, пики и трефы и почему в христианстве игра в карты считается грехом. А у памятника Святому Николаю в образе Санта Клауса вы узнаете, откуда берет начало традиция рождественских подарков.

На яхте 🛥️ к бухтам острова Кекова
Самая приятная часть путешествия начнется в античном порту Андриаке, откуда на яхте вы отправитесь к острову Кекова. По пути вы рассмотрите остатки древнего затонувшего города Долихисте, который оказался на дне моря 🌊 после землетрясения: вы увидите руины античных бань, фрагменты жилых домов и верхушку саркофага. А после мы отправимся на берег Кекова, где вы сможете искупаться в чистейших водах Средиземного моря.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельных автобусах от вашего отеля и обратно.
  • По пути мы сделаем остановку, где вы сможете позавтракать.
  • Вход в Мира и церковь платный для взрослых и детей с 8 лет.
  • В середине маршрута предусмотрен обед в ресторане (входит в стоимость экскурсии).
  • Для купания на острове 🏝️ Кекова возьмите с собой купальники, солнцезащитный крем, полотенце и сменную одежду.
  • Советуем выбрать для экскурсии 🧭 удобную и легкую обувь: нам предстоят долгие прогулки по неровной местности и не всегда идеальному покрытию.
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Дыхание древности: из Белека в Миру, Демре и на остров Кекова
Дыхание древности: из Белека в Миру, Демре и на остров Кекова
Дыхание древности: из Белека в Миру, Демре и на остров Кекова
Дыхание древности: из Белека в Миру, Демре и на остров Кекова
Дыхание древности: из Белека в Миру, Демре и на остров Кекова
Дыхание древности: из Белека в Миру, Демре и на остров Кекова
Дыхание древности: из Белека в Миру, Демре и на остров Кекова
Дыхание древности: из Белека в Миру, Демре и на остров Кекова
Дыхание древности: из Белека в Миру, Демре и на остров Кекова
Дыхание древности: из Белека в Миру, Демре и на остров Кекова

Экскурсия проводится в среду и воскресенье в 07:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена
Елена
Дорогие путешественники! Меня зовут Елена, в туризме работаю более 10 лет. В Турции у меня свое экскурсионное агентство, которое работает с 2012 года. У нас семейный бизнес и гибкий подход к каждому клиенту. Наша цель — не продать услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники и друзья, приезжая в Турцию, захотели вновь воспользоваться услугами нашего агентства. Работаем только с проверенными и надежными организаторами!
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Елена проводит ещё 5 экскурсий

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