Armagan
Armagan – Гид из Белека
Джип Сафари в Белеке — захватывающее, наполненное адреналином приключение, которое стоит посетить.

Получите заряд энергии и массу позитивных эмоций, поездка продлится целый день по Таврским горам.
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Экскурсия

$40 за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Джип сафари в Белеке
Джип сафари в Белеке

Что вы увидите 🤩

  • Таврские горы и красивые пейзажи
Приключения начинаются!
Само путешествие начнётся приблизительно в 9 утра к вашему отелю прибудет трансфер и отвезёт вас до Таврских гор ⛰️. Именно в этой местности начнётся ваше путешествие на джипах. Все джипы предназначены для устойчивого передвижения и вашей безопасности. Открытый верх для красивого вида и свежего воздуха. Сначала вашему взору откроются сосновые леса, а после и сами горы. По приезду вы сможете арендовать водные бластеры для того чтобы посоревноваться между собой. Будьте готовы намокнуть и взять дополнительную сухую одежду.
Безопасность и комфорт
О безопасности и комфорте не стоит беспокоиться. Профессиональные водители джипов имеют огромный опыт, а сами джипы регулярно проходят техническое обслуживание. В среднем скорость джипа составит 50 км/ч, что поможет вам рассмотреть прекрасные пейзажи. В наши услуги также входит русскоговорящий гид, к которому вы всегда сможете обратиться с любым организационным вопросом и за помощью.
Захватывающий Джип Сафари
Маршрут пройдёт по нескольким трассам, а среди них будет и несколько остановок. Узнать больше о местной жизни турков вы сможете благодаря деревушкам, которые проедем. Остановка на высоте 700 метров над уровнем моря 🌊, с которой вы точно сможете увидеть захватывающие пейзажи. Не забудьте взять фототехнику для снимков. Проголодавшись, мы отправимся в местный ресторан чтобы пообедать. После вкусного перерыва у вас будет возможность искупаться в чистых водах, насладиться лучами солнца и просто расслабиться.
Важная информация
Возьмите с собой: купальники, полотенца, солнцезащитные очки, крем от солнца и головные уборы.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Русскоговорящий сопровождающий
  • Страховка
  • Обед
Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты
  • Фото и видео
Важная информация
  • Возьмите с собой: купальники
  • полотенца
  • солнцезащитные очки
  • крем от солнца и головные уборы.
Джип сафари в Белеке
Джип сафари в Белеке
Джип сафари в Белеке
Джип сафари в Белеке
Время проведения: Вторник, четверг, пятница, суббота с 08:30 до 16:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Armagan
Armagan
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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