Приключения начинаются!

Само путешествие начнётся приблизительно в 9 утра к вашему отелю прибудет трансфер и отвезёт вас до Таврских гор ⛰️. Именно в этой местности начнётся ваше путешествие на джипах. Все джипы предназначены для устойчивого передвижения и вашей безопасности. Открытый верх для красивого вида и свежего воздуха. Сначала вашему взору откроются сосновые леса, а после и сами горы. По приезду вы сможете арендовать водные бластеры для того чтобы посоревноваться между собой. Будьте готовы намокнуть и взять дополнительную сухую одежду.

Безопасность и комфорт

О безопасности и комфорте не стоит беспокоиться. Профессиональные водители джипов имеют огромный опыт, а сами джипы регулярно проходят техническое обслуживание. В среднем скорость джипа составит 50 км/ч, что поможет вам рассмотреть прекрасные пейзажи. В наши услуги также входит русскоговорящий гид, к которому вы всегда сможете обратиться с любым организационным вопросом и за помощью.

Захватывающий Джип Сафари

Маршрут пройдёт по нескольким трассам, а среди них будет и несколько остановок. Узнать больше о местной жизни турков вы сможете благодаря деревушкам, которые проедем. Остановка на высоте 700 метров над уровнем моря 🌊, с которой вы точно сможете увидеть захватывающие пейзажи. Не забудьте взять фототехнику для снимков. Проголодавшись, мы отправимся в местный ресторан чтобы пообедать. После вкусного перерыва у вас будет возможность искупаться в чистых водах, насладиться лучами солнца и просто расслабиться.

Важная информация

Возьмите с собой: купальники, полотенца, солнцезащитные очки, крем от солнца и головные уборы.