Турецкие Мальдивы — остров 🏝️ Сулуада

Благодаря прозрачным и бирюзовым водам, белому песку остров 🏝️ и получил такое название. По пути к прекрасным турецким Мальдивам, вас ждёт несколько остановок для купания в красивых 🤩 бухтах. Сам остров 🏝️ находится среди оранжевых скал, между целебными водами и озёрами. Время на острове проходит очень быстро.

Бухта Любви

После вкусного обеда вы прибудете в Бухту Любви. Здесь вы сможете исследовать пещеру самостоятельно. Вода в данной бухте прохладная из-за подводного течения. Множество легенд и поверий ходит об этом месте. Согласно основной легенде, вода здесь прохладная из-за слёз несчастной девушки, которая горевала по своему любимому в то время как её забрали в гарем.

Красота природы

Вы сможете увидеть черепах каретта-каретта. Именно благодаря им в данной местности не строят огромные отели и иные постройки. Данный вид является вымирающим поэтому предпринято множество мер для сохранности жизни и здоровья этих милых существ.

Важная информация

Возьмите с собой: купальники, полотенце, солнцезащитные очки, крем, головные уборы.