Экскурсия на остров Сулуада из Белека

Armagan
Armagan – Гид из Белека
Мечтаете побывать на Мальдивах, искупаться в открытом море 🌊, рассмотреть красивейшие 🤩 бухты, но это слишком дорого? Тогда вам обязательно стоит побывать на острое Сулуада.

Красоты данного острова завораживают и точно не уступаю Мальдивам.

Утром мы заберём вас из отеля на современном автобусе 🚌, который доставит вас в порт Адрасана.

Пересев на двухпалубный корабль вы совершите прогулку 👣 по морю, пообедаете и отправитесь на остров 🏝️ мечты, посетите несколько бухт, искупаетесь, сделаете памятные снимки и понежитесь под лучами солнца.
Задать вопрос

Экскурсия

$40 за человека

Заказать экскурсию
Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Экскурсия на остров Сулуада из Белека
Экскурсия на остров Сулуада из Белека

Что вы увидите 🤩

  • остров Сулуада
  • бухты
Турецкие Мальдивы — остров 🏝️ Сулуада
Благодаря прозрачным и бирюзовым водам, белому песку остров 🏝️ и получил такое название. По пути к прекрасным турецким Мальдивам, вас ждёт несколько остановок для купания в красивых 🤩 бухтах. Сам остров 🏝️ находится среди оранжевых скал, между целебными водами и озёрами. Время на острове проходит очень быстро.
Бухта Любви
После вкусного обеда вы прибудете в Бухту Любви. Здесь вы сможете исследовать пещеру самостоятельно. Вода в данной бухте прохладная из-за подводного течения. Множество легенд и поверий ходит об этом месте. Согласно основной легенде, вода здесь прохладная из-за слёз несчастной девушки, которая горевала по своему любимому в то время как её забрали в гарем.
Красота природы
Вы сможете увидеть черепах каретта-каретта. Именно благодаря им в данной местности не строят огромные отели и иные постройки. Данный вид является вымирающим поэтому предпринято множество мер для сохранности жизни и здоровья этих милых существ.
Важная информация
Возьмите с собой: купальники, полотенце, солнцезащитные очки, крем, головные уборы.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Страховка
  • Обед
Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты
Важная информация
  • Возьмите с собой: купальники
  • полотенце
  • солнцезащитные очки
  • крем
  • головные уборы.
Экскурсия на остров Сулуада из Белека
Экскурсия на остров Сулуада из Белека
Экскурсия на остров Сулуада из Белека
Время проведения: Каждый день с 07:00-19:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 60 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Armagan
Armagan
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
НаписатьВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белека

👥Групповые🛥Водные🏡Выездные

Armagan проводит ещё 5 экскурсий

Морская рыбалка в Белеке — отдых для всех членов семьи
$50
6 часов
Морская рыбалка в Белеке — отдых для всех членов семьи
Сафари на квадроциклах в Белеке
$50
1.5 часа
Сафари на квадроциклах в Белеке
Дайвинг в Белеке
$30
10 часов
Дайвинг в Белеке
Рафтинг из Белека
$20
10 часов
Рафтинг из Белека
Поездка в Аквариум Анталии из Белека
$60
6 часов
Поездка в Аквариум Анталии из Белека

Еще несколько необычных экскурсий в Белеке

Рафтинг в живописном Каньоне Кепрюлю
$25
9 часов
Рафтинг в живописном Каньоне Кепрюлю
4 отзыва
Джиппинг в Белеке
$30
8 часов
Джиппинг в Белеке
7 отзывов
Памуккале, Хиерополис и озеро Салда: белоснежные ванны и древние развалины
$55
16 часов
Памуккале, Хиерополис и озеро Салда: белоснежные ванны и древние развалины
7 отзывов
Олюдениз ― центр параглайдинга в Турции
$250
12 часов
Олюдениз ― центр параглайдинга в Турции
Из Белека — в Перге, Аспендос и Куршунлу
185
4 часа
Из Белека — в Перге, Аспендос и Куршунлу
2 отзыва
Посетить два древних города, полюбоваться водопадом и погрузиться в античную историю
Мыс Гелидония: маяк и пиратская бухта
$240
6 часов
Мыс Гелидония: маяк и пиратская бухта
9 отзывов
У нас ещё много экскурсий 😎 в Белеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Белеке