Что вас ждёт:

Голубая мечеть

Утром из отеля вас заберут и отвезут в аэропорт, на самолёте мы доберёмся до Стамбула. Первой нашей остановкой в городе станет Голубая Мечеть, известная ещё как Султан Ахмед Джами. Мечеть украшают более 20 000 ярко голубых плиток, именно поэтому она получила такое название. Основной ценностью Мечети является михраб, сделанный из мрамора, имеющая пять главных и восемь вторичных куполов и шесть минаретов. Мечеть является самым посещаемым местом в Стамбуле и привлекает множество туристов со всех стран мира. Более 400 лет назад и до сих пор мечеть остаётся религиозным местом и посетить её можно в определенные часы.

Дворец Топкапы

Следующая остановка в современном музее, бывшем центре политической жизни Османской империи. В конце 1923 года, когда распалась Османская империя, Дворец Топкапы стал музеем. Посещая данное место можно рассмотреть множество экспонатов: императорский гарем, бриллиант Спунмейкера, кинжал Топкапы и многое другое.

Ипподром Константинополя

Огромная арена, расположенная в районе Султанахмет. Ранее использовалась для гонок на колесницах. Сейчас здесь можно увидеть множество достопримечательностей: Змеиная колонна, Обелиск Константина, Немецкий фонтан ⛲ Вильгельма II.

Египетский базар

Самым любимым местом туристов является Египетский базар или рынок специй. Базар получил такое название благодаря средствам, собранным на строительство, взимаемых с товаров из Египта. Здесь можно приобрести сувениры 🎁 и подарки для своих родных и близких, 85 магазинов, имеющий разнообразный выбор мыла, чая, специй, лекарств, орехов и многого другого помогут найти вам подходящий товар.

Круиз по Босфору

Прекрасные виды откроются прямо с корабля. Наслаждаясь видами берегов Азии и Европы, вы сможете покормить чаек, окунуться в атмосферу романтики и послушать шум волн.

Важная информация

Возьмите с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, головные уборы. Обратите внимание, что при посещении религиозных мест, у женщин должна быть одежда до щиколоток, закрыты плечи и руки, на голове платок. Мужчинам запрещены шорты.