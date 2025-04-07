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Грин Каньон из Белека

4.8
10 отзывов
Насиб С.
Насиб С. – Гид из Белека
Многие могут подумать, что Грин Каньон — это горное ущелье.

Но это не так.

Это рукотворное творение человека — огромная дамба между скал.

Свое название каньон получил из-за цвета вода — она зеленая.

Вокруг дамбы появился заповедник, где любят отдыхать местные жители.

Здесь можно купаться, ловить рыбу 🐟, наслаждаться красивой природой и просто отдыхать.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $50 за человека

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Грин Каньон из Белека
Грин Каньон из Белека

Что вы увидите

  • Грин Каньон
Экскурсионная программа:• Сбор туристов из отелей по регионам;
  • Остановка на смотровой площадке чтобы пофотографироваться;
  • Прибытие в порт Грин Каньон;
  • Отправление с Грин Каньон;
  • Остановка в бухте для купания. Здесь желающие могут ловить рыбу;
  • Обед;
  • Выезд в сторону Белека;
  • Возвращение в отели (17:30–18:00).

Важная информация:

  • Детям до 6-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 мы не предоставляем. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Но если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6-ти лет занимал отдельное кресло в автобусе, то во время заказа экскурсий оформите своих детей, как дети в возрасте от (7-12) лет.
  • Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки и деньги на личные расходы.
Что входит
  • Трансфер от и до отеля
  • Обед
  • Страховка
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д. )
  • Любые напитки во время экскурсии
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Грин Каньон из Белека
Грин Каньон из Белека
Грин Каньон из Белека
Грин Каньон из Белека

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Насиб С.
Насиб С.
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10 отзывов оставили туристы

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