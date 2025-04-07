Насиб С. – Гид из Белека

Многие могут подумать, что Грин Каньон — это горное ущелье.



Но это не так.



Это рукотворное творение человека — огромная дамба между скал.



Свое название каньон получил из-за цвета вода — она зеленая.



Вокруг дамбы появился заповедник, где любят отдыхать местные жители.



Здесь можно купаться, ловить рыбу 🐟, наслаждаться красивой природой и просто отдыхать.