Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белека

День 1

В назначенное время прибудет автобус на котором вы отправитесь в сказку. В сопровождении будет присутствовать русскоговорящий профессиональный гид, который является ответственным лицом. С гидом вы сможете решить любой вопрос касаемый нашего путешествия. По дороге он расскажет организационные моменты, а также поведает о культуре и истории края.

Подземный город Саратли и Долины Голубей, Гёреме и Учхисар

Первой достопримечательностью станет подземный город Саратли, который находится в Киркгозе. Исследовать помещения и коридоры, в сопровождении гида — очень увлекательное задание. Наиболее известной остановкой станет Долина голубей. Множество скалистых образований удивят вас своими размерами, а сказочные дымоходы поразят своей красотой. Не забудьте взять фототехнику и сделать пару красивых снимков на долгую память. Прибыв на долину Учхисар вас накормят вкусным обедом в местном ресторанчике. В Учхисаре не упустите возможность посетить замок, а также сделать пару впечатляющих фотоснимков. Пообедав вы отправитесь в следующий пункт назначения — в долину Гёреме. Прекрасные виды на Каппадокию впечатляют даже самых матёрых туристов.

Деревушка Чавушин и парад воздушных шаров

Ранее это место было густо населено греками и турками, которые создавали свои дома благодаря скалам. Посетив эту долину вы сможете исследовать дома в скалах. При возможности и желании вы сможете посетить несколько церквей. В мастерской вы сможете приобрести сувениры для своих близких и родных, а также ознакомиться с изделиями из Оникса. После посещения мастерской автобус отвезёт вас в отель, где поужинав, вы сможете отдохнуть и набраться сил для нового дня. При желании и за дополнительную плату можно посетить ночное турецкое шоу. Каппадокия известна во всем мире как царица воздушных парадов. Для принятия участия в данном мероприятии вам придётся проснуться рано утром и насладиться пейзажами настоящей Каппадокии.

День 2

Три красавицы и бескрайние долины

В ресторане отеля вас будет предоставлен сервис «шведский стол». Вкусный завтрак придаст сил для второго дня волшебного путешествия. После завтрака Вы отправитесь покорять Каппадокию далее. Первая остановка второго дня. Скалистые образования и дымоходы удивляют своими размерами. Не забудьте о снимках на память! Долин в Каппадокии множество: долина Воображения, долина Пашабаг и Любви.

Каждая долина по своему особенна. Скалистые образования абсолютно разные на каждой местности. Долина Ихлара — огромный каньон. Маленькие тропы приведут вас к самым большим приключениям, по желанию можно посетить святые места и зайти в скальные церкви. После посещения долин наш автобус отправится обратно в Белек, а при желании организуется обед в местном ресторане.

Важная информация: