Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белека

Каппадокия из Белека на 2 дня

Наладитесь волшебной и таинственной атмосферой прекрасной Каппадокии посетив тур "Каппадокия из...

Наладитесь волшебной и таинственной атмосферой прекрасной Каппадокии посетив тур «Каппадокия из Белека на 2 дня».

Рассмотрите сказочные «дымоходы с феями», осмотрите главные достопримечательности, посетите подземный город, а также просто насладитесь невероятными размерами и видами.

Это путешествие сочетает в себе отличную развлекательную и познавательную программу.
Каппадокия из Белека на 2 дня
Каппадокия из Белека на 2 дня
Каппадокия из Белека на 2 дня
Каппадокия из Белека на 2 дня
Каппадокия из Белека на 2 дня
Каппадокия из Белека на 2 дня
Каппадокия из Белека на 2 дня
День 1
В назначенное время прибудет автобус на котором вы отправитесь в сказку. В сопровождении будет присутствовать русскоговорящий профессиональный гид, который является ответственным лицом. С гидом вы сможете решить любой вопрос касаемый нашего путешествия. По дороге он расскажет организационные моменты, а также поведает о культуре и истории края.
Подземный город Саратли и Долины Голубей, Гёреме и Учхисар
Первой достопримечательностью станет подземный город Саратли, который находится в Киркгозе. Исследовать помещения и коридоры, в сопровождении гида — очень увлекательное задание. Наиболее известной остановкой станет Долина голубей. Множество скалистых образований удивят вас своими размерами, а сказочные дымоходы поразят своей красотой. Не забудьте взять фототехнику и сделать пару красивых снимков на долгую память. Прибыв на долину Учхисар вас накормят вкусным обедом в местном ресторанчике. В Учхисаре не упустите возможность посетить замок, а также сделать пару впечатляющих фотоснимков. Пообедав вы отправитесь в следующий пункт назначения — в долину Гёреме. Прекрасные виды на Каппадокию впечатляют даже самых матёрых туристов.
Деревушка Чавушин и парад воздушных шаров
Ранее это место было густо населено греками и турками, которые создавали свои дома благодаря скалам. Посетив эту долину вы сможете исследовать дома в скалах. При возможности и желании вы сможете посетить несколько церквей. В мастерской вы сможете приобрести сувениры для своих близких и родных, а также ознакомиться с изделиями из Оникса. После посещения мастерской автобус отвезёт вас в отель, где поужинав, вы сможете отдохнуть и набраться сил для нового дня. При желании и за дополнительную плату можно посетить ночное турецкое шоу. Каппадокия известна во всем мире как царица воздушных парадов. Для принятия участия в данном мероприятии вам придётся проснуться рано утром и насладиться пейзажами настоящей Каппадокии.
День 2
Три красавицы и бескрайние долины
В ресторане отеля вас будет предоставлен сервис «шведский стол». Вкусный завтрак придаст сил для второго дня волшебного путешествия. После завтрака Вы отправитесь покорять Каппадокию далее. Первая остановка второго дня. Скалистые образования и дымоходы удивляют своими размерами. Не забудьте о снимках на память! Долин в Каппадокии множество: долина Воображения, долина Пашабаг и Любви.
Каждая долина по своему особенна. Скалистые образования абсолютно разные на каждой местности. Долина Ихлара — огромный каньон. Маленькие тропы приведут вас к самым большим приключениям, по желанию можно посетить святые места и зайти в скальные церкви. После посещения долин наш автобус отправится обратно в Белек, а при желании организуется обед в местном ресторане.

Важная информация:

  • Возьмите с собой: удобную обувь, лёгкие кофты, фотоаппараты, воду в дорогу и ланч-пакет (завтрак с собой).
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Проживание в отеле
  • Страховка
  • Русский гид
  • 1 завтрак
  • 1 ужин
 Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты
  • Билет в музей Гереме (10$)
  • Обеды в ресторане (10$)
  • Поездка на Фестиваль шаров (15$)
  • Полёт на шаре (250$)
Важная информация
Возьмите с собой: удобную обувь, лёгкие кофты, фотоаппараты, воду в дорогу и ланч-пакет (завтрак с собой).
Время проведения: Пн, Чт, Сб, с 03:30–19:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Armagan
Armagan
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