Комбо-тур
Оцените все разнообразие Анталии за один день: мы покажем вам город с разных ракурсов.
Вы прогуляетесь по Старому городу и узнаете его историю, поднимитесь на гору Тюнектепе и насладитесь видами на Дюденский водопад.
В конце экскурсии у вас будет свободное время, чтобы еще раз взглянуть на достопримечательности Анталии.
Вы прогуляетесь по Старому городу и узнаете его историю, поднимитесь на гору Тюнектепе и насладитесь видами на Дюденский водопад.
В конце экскурсии у вас будет свободное время, чтобы еще раз взглянуть на достопримечательности Анталии.
Ближайшие даты:
10
июн
июн
17
июн
июн
24
июн
июн
1
июл
июл
8
июл
июл
15
июл
июл
22
июл
июл
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Калеичи
- Подводная лодка
- Канатная дорога Тюнектепе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Экскурсия по Анталии очень популярна среди гостей, которые приезжают в сюда впервые. Город привлекает внимание своими пляжами, бирюзовым морем, красивыми курортами и историей, уходящей корнями в древние времена.
Калеичи (Старый город)Первым делом мы забираем вас из отеля на нашем полностью оборудованном туристическом автобусе, который обеспечит вам необходимый комфорт, после чего начинается исторический тур по Калеичи (Старому городу). Поездка займет около 1 часа. Вы сможете увидеть Рифленый минарет, Часовую башню и ворота Адриана, которые являются одним из символов Анталии. С одной стороны, вы полюбуетесь историческими домами Калеичи, построенными в стиле османской архитектуры, с другой — совершите путешествие в историю под рассказы нашего гида.
Подводная лодка в АнталииПосле короткого путешествия в исторической гавани в Калеичи вас встретит экипаж. Затем мы сядем на подводную лодку. Экскурсия на подводной лодке в Анталии занимает около 50 минут. За это время вы увидите великолепие подводного мира. После приключений, фотографирования, прогулки по Старому городу и солнечных ванн следует пополнить энергетический запас. Для этого мы вместе насладимся вкусным обедом. После мы продолжим наше путешествие!
Канатная дорогаКомбо-тур продолжается на канатной дороге. По нашему мнению, вы не должны пропустить это событие — вы получите удовольствие от поездки по канатной дороге, наблюдая за жизнью местных жителей. После увлекательной части нашей программы мы сядем в автобус и попрощаемся с Анталией. Мы доставим вас обратно в отель.
Суббота
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от /до отеля
- Aвтобус с кондиционером
- Обед
- Страховка
- Услуги гида
- Подводная лодка
- Поездка на канатной дороге
- Что не входит
- Напитки
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: СубботаЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- Время начала экскурсии зависит от места
- Где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас
- Нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами
- Иначе мы не сможем вас найти
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании