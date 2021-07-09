Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Белека

Увидеть белоснежные террасы с высоты, прогуляться по Иераполису и отдохнуть в Бассейне Клеопатры

5
1 отзыв
Это будет незабываемый опыт: воспарив к облакам, вы взглянете на знаменитый «Хлопковый замок» с необычного ракурса, получите уникальные снимки и испытаете головокружительные эмоции.

На земле поближе рассмотрите известняковые ванны, с экскурсией исследуете руины Иераполиса, а после искупаетесь в целебных водах Бассейна Клеопатры.
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Белека
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Белека
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Белека
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Белека
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Белека
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Белека
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Белека
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Белека
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Белека
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Белека
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Белека
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Белека
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Белека
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Белека
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Белека
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Белека
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Белека
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Белека

Что вас ожидает

Комфортная ночная поездка. В путь мы отправляемся еще в сумерках, чтобы успеть к рассвету. В комфортном автобусе вы сможете поспать.

Полет на воздушном шаре. На восходе солнца вы взлетите к облакам почти на час. Сверху открывается потрясающий вид на белоснежные травертины, античный город и его окрестности — вы сделаете удивительные кадры этой красоты. А после приземления вы отметите это событие бокалом безалкогольного шампанского и получите сертификат на память.
Желающие смогут совершить еще один 15-минутный полет на параплане, стартуя с высоты 450 метров — и испытать чуть больше экстрима.

Каскады Памуккале. После вы осмотрите это восьмое чудо света с привычного ракурса, прогуляетесь среди террас из белого известняка и искупаетесь в причудливых ваннах.

Античный Иераполис. На экскурсии по городу вы представите, каким он был 2 тысячи лет назад, услышите о важных событиях из его прошлого. Театр, фонтаны, некрополь, бани, городские ворота и руины станут еще одной фотолокацией и помогут проникнуться культурой Античности.

Бассейн Клеопатры. Его воды считаются омолаживающими — или, как минимум, оздоравливающими, а их температура круглый год сохраняется на уровне 36 градусов. И хотя легендарной царице не довелось здесь искупаться, зато у вас будет такая возможность.

Программа

00:00 — 00:30 Отправление из отелей (в регионе Белек)
05:00 Прибытие на взлетную площадку, посадка в корзины воздушных шаров
05:30 Полет на воздушных шарах (45 минут — 1 час)
06:30 Отправление на завтрак
08:00 — 13:00 Посещение Памуккале, Иераполиса, Бассейна Клеопатры (3, 5 часов: посещение с гидом и свободное время)
13:30 Обед (шведский стол)
14:00 Посещение винного погреба и дегустация фруктовых вин
15:00 Отправление обратно
18:30 — 19:00 Возвращение в отели (в регионе Белек)

Организационные детали

Полет на воздушном шаре

— На воздушном шаре могут летать только путешественники от 6 лет
— При планировании поездки учитывайте, что полет могут перенести на следующий день или отменить из-за погодных условий. Если полет отменится, экскурсия все равно состоится, но стоимость экскурсии уменьшится до 50 евро.

Как проходит экскурсия

— На комфортабельном автобусе в группе до 17, 30, 40 или 54 человек (размер группы зависит от сезона)
— Экскурсия проходит без шопинга, только с посещением винного погреба
— Возьмите с собой паспорт (копию паспорта или фото в телефоне). Особенно если с вами будут дети в возрасте 7-8 лет: чтобы вход для них был бесплатный, нужно предъявить документ.
— Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов-историков из нашей команды
— В Памуккале мы проведем 3, 5 часов в первой половине дня — в комфортное время суток без знойной жары и толп туристов
— Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется. Дети сидят на руках у взрослых. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет гарантированно занимал отдельное кресло, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.

Что входит в стоимость

— Полёт на воздушном шаре над Памуккале (45 мин. — 1 час)
— Трансфер туда и обратно (расстояние от центра Белека до Памуккале 280 км)
— Входной билет в Памуккале и Иераполис (для путешественников старше 9 лет)
— Завтрак (шведский стол/турецкий завтрак, чай)
— Обед (шведский стол, напитки не включены)
— Дегустация фруктовых вин в винном погребе

Дополнительно оплачиваются (по желанию)

— Напитки
— Входной билет в Античный бассейн Клеопатры
для путешественников старше 12 лет: 100 TL
для путешественников 6-11 лет: 50 TL
для путешественников до 5 лет в сопровождении родителей бесплатно
— Параглайдинг в Памуккале (тандем) 450 метров, полет 10-15 минут — около 50 евро

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 54 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Анна
Анна
Здравствуйте! Меня зовут Анна, я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем вам интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
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1 реальный отзыв

В
9 июля 2021
Полёта на шарах Великолепное приключение которое вы можете испытать в жизни все было просто отлично.

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