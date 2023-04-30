Обзорная экскурсия по Анталии

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автобусная и пешеходная. Опционально: прогулка на яхте.
Обзорная экскурсия по Анталии
Обзорная экскурсия по Анталии
Обзорная экскурсия по Анталии
Обзорная экскурсия по Анталии
Обзорная экскурсия по Анталии

Что вас ожидает:

  • Канатная дорога
  • Водопад Нижний Дюден
  • Старый город Калеичи
  • Минарет Йивли
  • Ворота Адриана
  • Памятник Атталоса II
  • Старый порт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Приглашаем на экскурсию по самым красивым местам Анталии, во время которой вы сможете ощутить атмосферу города и сделать отличные фотографии.

В программе: Канатная дорога, впадающий в море водопад Нижний Дюден в Ларе, старый город Калеичи, минарет Йивли, ворота Адриана, памятник Атталоса II и старый порт, откуда начинается морская прогулка.

На фуникулере мы поднимемся к вершине горы, с которой открывается прекрасная панорама побережья Анталии с городом и набережной Коньяалты. Затем мы пройдем по узким извилистым улочкам старого города Калеичи, полюбуемся величественными воротами Адриана, увидим символ Анталии – Минарет Йивли и памятник Атталоса II.

Из старого порта желающие смогут совершить морскую прогулку, чтобы взглянуть на Анталию с моря!

Затем нас ждет обед, остановка у водопада Нижний Дюден в Ларе и свободное время.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание Билет на фуникулер Обед
Что не входит
  • Напитки Прогулка на яхте из старого порта в Анталии (по желанию)
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Среда, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Водные развлечения
Можно с детьми
На весь день
Обзорные
История и культура

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