Что вас ожидает:
- Канатная дорога
- Водопад Нижний Дюден
- Старый город Калеичи
- Минарет Йивли
- Ворота Адриана
- Памятник Атталоса II
- Старый порт
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Приглашаем на экскурсию по самым красивым местам Анталии, во время которой вы сможете ощутить атмосферу города и сделать отличные фотографии.
В программе: Канатная дорога, впадающий в море водопад Нижний Дюден в Ларе, старый город Калеичи, минарет Йивли, ворота Адриана, памятник Атталоса II и старый порт, откуда начинается морская прогулка.
На фуникулере мы поднимемся к вершине горы, с которой открывается прекрасная панорама побережья Анталии с городом и набережной Коньяалты. Затем мы пройдем по узким извилистым улочкам старого города Калеичи, полюбуемся величественными воротами Адриана, увидим символ Анталии – Минарет Йивли и памятник Атталоса II.
Из старого порта желающие смогут совершить морскую прогулку, чтобы взглянуть на Анталию с моря!
Затем нас ждет обед, остановка у водопада Нижний Дюден в Ларе и свободное время.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание Билет на фуникулер Обед
- Что не входит
- Напитки Прогулка на яхте из старого порта в Анталии (по желанию)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник, Среда, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.