Приглашаем на экскурсию по самым красивым местам Анталии, во время которой вы сможете ощутить атмосферу города и сделать отличные фотографии.

В программе: Канатная дорога, впадающий в море водопад Нижний Дюден в Ларе, старый город Калеичи, минарет Йивли, ворота Адриана, памятник Атталоса II и старый порт, откуда начинается морская прогулка.

На фуникулере мы поднимемся к вершине горы, с которой открывается прекрасная панорама побережья Анталии с городом и набережной Коньяалты. Затем мы пройдем по узким извилистым улочкам старого города Калеичи, полюбуемся величественными воротами Адриана, увидим символ Анталии – Минарет Йивли и памятник Атталоса II.

Из старого порта желающие смогут совершить морскую прогулку, чтобы взглянуть на Анталию с моря!

Затем нас ждет обед, остановка у водопада Нижний Дюден в Ларе и свободное время.