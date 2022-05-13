Одиссея в подземное царство «Тыназтепе»

В этом путешествии вас ждет интересная Турция, вдали от туристических маршрутов

Индивидуальная
В этом путешествии вас ждет интересная Турция, вдали от туристических маршрутов.

В горах Торос, после пересечения отметки высотой в 1825м, начинается небольшой спуск, который приводит нас в замечательное место со вкусным турецким завтраком.

Прохладный воздух способствует аппетиту. Как следует подкрепившись, отправляемся в путь пешком: вначале до пещеры, а потом и в подземный мир.
Одиссея в подземное царство «Тыназтепе»
Одиссея в подземное царство «Тыназтепе»
Одиссея в подземное царство «Тыназтепе»
Одиссея в подземное царство «Тыназтепе»
Одиссея в подземное царство «Тыназтепе»
Одиссея в подземное царство «Тыназтепе»
Одиссея в подземное царство «Тыназтепе»

Что вас ожидает 🤩

  • Пещера
  • Подземный мир
  • Глубинное озеро

Что вас ждет?

В этом путешествии вас ждет интересная Турция, вдали от туристических маршрутов. В горах Торос, после пересечения отметки высотой в 1825м, начинается небольшой спуск, который приводит нас в замечательное место со вкусным турецким завтраком. Прохладный воздух способствует аппетиту.
Как следует подкрепившись, отправляемся в путь пешком: вначале до пещеры, а потом и в подземный мир. Карстовая пещера одна из самых протяженных на территории Турции. Общая длина около 22 км. Подъемы и спуски, лесенки, площадки, террасы, подвесная дорога — пешеходный путь 1580 метров. Подсветка разными цветами стен и ниш образует причудливые тени и формы, а озеро, встречающееся на пути, кажется небольшой ванной для динозавра.
Сталактиты, сталагмиты, кальциевые травертины, как в Памуккале, или каменные грибы, как в Каппадокии — все это в миниатюре есть в этой пещере. Это создала природа всего в каком-то меловом периоде, т. е. он был после юрского, известного нам по динозаврам, а если в цифрах, то 145 млн лет назад… Своими размерами и причудливыми формами пещера просто завораживает, но самое интересное ждет впереди: последние несколько шагов и ты на балконе, с которого открывается уникальный вид на глубинное озеро.
На выходе из пещеры угощаемся вкусным чаем и едем домой.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Из отеля или места проживания
Завершение: В Вашем отеле или месте проживания
Когда и сколько длится?
Когда: с 09.00 до 19.00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Не забудьте головной убор
  • Удобную обувь и воду
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

с 09.00 до 19.00

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