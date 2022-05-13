Что вас ждет?

В этом путешествии вас ждет интересная Турция, вдали от туристических маршрутов. В горах Торос, после пересечения отметки высотой в 1825м, начинается небольшой спуск, который приводит нас в замечательное место со вкусным турецким завтраком. Прохладный воздух способствует аппетиту.

Как следует подкрепившись, отправляемся в путь пешком: вначале до пещеры, а потом и в подземный мир. Карстовая пещера одна из самых протяженных на территории Турции. Общая длина около 22 км. Подъемы и спуски, лесенки, площадки, террасы, подвесная дорога — пешеходный путь 1580 метров. Подсветка разными цветами стен и ниш образует причудливые тени и формы, а озеро, встречающееся на пути, кажется небольшой ванной для динозавра.

Сталактиты, сталагмиты, кальциевые травертины, как в Памуккале, или каменные грибы, как в Каппадокии — все это в миниатюре есть в этой пещере. Это создала природа всего в каком-то меловом периоде, т. е. он был после юрского, известного нам по динозаврам, а если в цифрах, то 145 млн лет назад… Своими размерами и причудливыми формами пещера просто завораживает, но самое интересное ждет впереди: последние несколько шагов и ты на балконе, с которого открывается уникальный вид на глубинное озеро.

На выходе из пещеры угощаемся вкусным чаем и едем домой.