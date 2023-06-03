Экскурсия в Памуккале: прикоснитесь к древности и отдохните по-царски
Памуккале считают восьмым чудом света — вы убедитесь в этом сами! Сделав миллион снимков и налюбовавшись известняковыми травертинами, мы отправимся в древний город.
Вы прогуляетесь по римским улицам, представите гладиаторские бои и узнаете, как жили люди античных времён. А после отдохнете в термальном бассейне с пузырьками и целебной водой!
Вы прогуляетесь по римским улицам, представите гладиаторские бои и узнаете, как жили люди античных времён. А после отдохнете в термальном бассейне с пузырьками и целебной водой!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Памуккале
- Античный город
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
«Кто не был в Памуккале, тот не видел Турции!»
Так говорят турки о своем любимом «Хлопковом замке». Его каскады сияющих на солнце террас, украшенных сталактитами, росли столетиями. Я расскажу об особенностях местных вод и легендах, которыми окружено это место. А вы в это время насладитесь теплой водой бассейнов и устроите фотосессию в фантастических декорациях.
Прикоснуться к древности
После направимся в Иераполис: пройдем по нагретым каменным улицам, осмотрим храм бога Аида и прикоснемся к руинам храма Аполлона. Поговорим о том, как жили, трудились и веселились люди в те времена. Перейдем и к более поздней эпохе: я расскажу о святом Филиппе, проповедовавшем здесь христианство и распятом за это. А еще объясню, как расцветал город и отчего пришел в упадок.
Отдохнуть по-царски
И, чтобы расслабиться после жаркого дня, предлагаю искупаться в бассейне Клеопатры. Более того: его целебные воды оказывают оздоровительный эффект, который сохраняется длительное время.
На обратном пути мы посетим отличный винный погреб, где вам предложат продегустировать местные вина и сладости.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Билеты
- Обед
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Начало экскурсии Ваш отельЗавершение: Где желают гости там и закончим
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Возьмите с собой в путешествие:
- Удобную обувь
- Купальник/плавки, полотенце
- Головные уборы
- Солнцезащитные крем и очки
- Фотоаппарат
- Деньги на личные расходы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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