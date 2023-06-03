Памуккале хлопковый замок и античный город

Экскурсия в Памуккале: прикоснитесь к древности и отдохните по-царски

Описание
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Памуккале считают восьмым чудом света — вы убедитесь в этом сами! Сделав миллион снимков и налюбовавшись известняковыми травертинами, мы отправимся в древний город.

Вы прогуляетесь по римским улицам, представите гладиаторские бои и узнаете, как жили люди античных времён. А после отдохнете в термальном бассейне с пузырьками и целебной водой!
Памуккале хлопковый замок и античный город
Памуккале хлопковый замок и античный город
Памуккале хлопковый замок и античный город
Памуккале хлопковый замок и античный город
Памуккале хлопковый замок и античный город
Памуккале хлопковый замок и античный город
Ближайшие даты:
3
июн
4
июн
5
июн
6
июн
7
июн
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Что вас ожидает:

  • Памуккале
  • Античный город
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

«Кто не был в Памуккале, тот не видел Турции!»

Так говорят турки о своем любимом «Хлопковом замке». Его каскады сияющих на солнце террас, украшенных сталактитами, росли столетиями. Я расскажу об особенностях местных вод и легендах, которыми окружено это место. А вы в это время насладитесь теплой водой бассейнов и устроите фотосессию в фантастических декорациях.

Прикоснуться к древности

После направимся в Иераполис: пройдем по нагретым каменным улицам, осмотрим храм бога Аида и прикоснемся к руинам храма Аполлона. Поговорим о том, как жили, трудились и веселились люди в те времена. Перейдем и к более поздней эпохе: я расскажу о святом Филиппе, проповедовавшем здесь христианство и распятом за это. А еще объясню, как расцветал город и отчего пришел в упадок.

Отдохнуть по-царски

И, чтобы расслабиться после жаркого дня, предлагаю искупаться в бассейне Клеопатры. Более того: его целебные воды оказывают оздоровительный эффект, который сохраняется длительное время.
На обратном пути мы посетим отличный винный погреб, где вам предложат продегустировать местные вина и сладости.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты
  • Обед
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии Ваш отель
Завершение: Где желают гости там и закончим
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Возьмите с собой в путешествие:
  • Удобную обувь
  • Купальник/плавки, полотенце
  • Головные уборы
  • Солнцезащитные крем и очки
  • Фотоаппарат
  • Деньги на личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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