Памуккале и озеро Салда из Белека (без шоппинга)

Armagan
Armagan – Гид из Белека
Что может быть лучше осмотра достопримечательностей 🏛️ и наслаждения природой в одном туре? Идеальное сочетание этих элементов — это и есть экскурсия ⛳ «Памуккале и озеро Салда из Белека».

Экскурсия ⛳ разнообразна и привлекает многих туристов.

Осмотр достопримечательностей 🏛️, релаксация, принятие грязевых ванн и термальных источников — всё это и не только ждёт вас.
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Экскурсия

$65 за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Памуккале и озеро Салда из Белека (без шоппинга)
Памуккале и озеро Салда из Белека (без шоппинга)

Что вы увидите 🤩

  • Хлопковый замок
  • Древний город Иераполис
  • Бассейн Клеопатры
  • Озеро Салда

Что вас ждёт:

  • Рано утром начнётся ваше путешествие. Комфортабельные автобусы прибудут к вашему отелю и отправятся в путь. Поездка до Памуккале займёт 4 часа, но время пролетит незаметно, потому что красивые 🤩 виды из окна и рассказы русскоговорящего гида не дадут вам заскучать. По пути будут сделаны остановки в самых интересных местах для фото. По приеду в Памуккале у вас будет свободное время (около 3 часов). Если вы любитель отдыха, то сможете поплавать бассейне Клеопатры или посетить Хлопковый замок 🏰. Если же любитель истории 📖, то сможете отправиться в Древний город 🏙️ Иераполис.
Хлопковый замок 🏰
Каждый турист хоть раз в жизни слышал об этом месте, так как травертины являются известной достопримечательностью 🏛️ и точно произведут на вас впечатление. Благодаря кальцию, склоны приобрели белоснежный оттенок. Благодаря этому красивому фону, вы точно пополните свою коллекцию необычных фото.
Древний город 🏙️ Иераполис
Древний город 🏙️ основан, как оздоровительный курорт из-за множества горячих источников, которые способны излечить многие болезни. Раньше Иераполис считался культурным и духовным районом, в настоящее время здесь можно прочувствовать его историю и ощутите атмосферу древности.
Бассейн Клеопатры
Бассейн египетской царицы обладает целебными и омолаживающими свойствами благодаря природным компонентам. Окунитесь в прошлое и испытайте на себе это творение природы.
Озеро Салда
После прогулки мы направимся в сторону Турецких Мальдив, где красивая прозрачная вода и белоснежный песок. Невероятная картина откроется перед вами. Искупаться в бирюзовой воде, принять грязевые ванны и сделать прекрасные снимки вы сможете в этой части тура.

Важная информация:

  • Возьмите с собой: купальники, полотенца, солнцезащитные очки, крем от солнца и головные уборы.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Входной билет в Памуккале
  • Обед и ужин
  • Страховка
  • Русский гид
Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты
  • Входной билет на бассейн Клеопатры (15$ по желанию)
Важная информация
  • Возьмите с собой: купальники
  • полотенца
  • солнцезащитные очки
  • крем от солнца и головные уборы.
Памуккале и озеро Салда из Белека (без шоппинга)
Памуккале и озеро Салда из Белека (без шоппинга)
Памуккале и озеро Салда из Белека (без шоппинга)
Памуккале и озеро Салда из Белека (без шоппинга)
Памуккале и озеро Салда из Белека (без шоппинга)
Время проведения: Ежедневно с 06:00 до 22:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Armagan
Armagan
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