Что вас ждёт:

Рано утром начнётся ваше путешествие. Комфортабельные автобусы прибудут к вашему отелю и отправятся в путь. Поездка до Памуккале займёт 4 часа, но время пролетит незаметно, потому что красивые 🤩 виды из окна и рассказы русскоговорящего гида не дадут вам заскучать. По пути будут сделаны остановки в самых интересных местах для фото. По приеду в Памуккале у вас будет свободное время (около 3 часов). Если вы любитель отдыха, то сможете поплавать бассейне Клеопатры или посетить Хлопковый замок 🏰. Если же любитель истории 📖, то сможете отправиться в Древний город 🏙️ Иераполис.

Хлопковый замок 🏰

Каждый турист хоть раз в жизни слышал об этом месте, так как травертины являются известной достопримечательностью 🏛️ и точно произведут на вас впечатление. Благодаря кальцию, склоны приобрели белоснежный оттенок. Благодаря этому красивому фону, вы точно пополните свою коллекцию необычных фото.

Древний город 🏙️ Иераполис

Древний город 🏙️ основан, как оздоровительный курорт из-за множества горячих источников, которые способны излечить многие болезни. Раньше Иераполис считался культурным и духовным районом, в настоящее время здесь можно прочувствовать его историю и ощутите атмосферу древности.

Бассейн Клеопатры

Бассейн египетской царицы обладает целебными и омолаживающими свойствами благодаря природным компонентам. Окунитесь в прошлое и испытайте на себе это творение природы.

Озеро Салда

После прогулки мы направимся в сторону Турецких Мальдив, где красивая прозрачная вода и белоснежный песок. Невероятная картина откроется перед вами. Искупаться в бирюзовой воде, принять грязевые ванны и сделать прекрасные снимки вы сможете в этой части тура.

Важная информация: