Что вас ждёт:

Наше долгое путешествие начнётся с утра у вашего отеля. Вас заберут на комфортабельном автобусе 🚌 и мы отправимся в путь. По дороге вас будет сопровождать русскоговорящий гид, который поделится путевой информацией и вы сможете задать свои вопросы. А по прибытии на место оздоровить тело в популярном бассейне Клеопатры, посетить древний город 🏙️ Иераполис, увидеть знаменитые травертины и многое другое.

«Хлопковый замок» Памуккале и бассейн Клеопатры

«Кто не был в Памуккале, тот не видел Турции!» — так говорят турки о своём любимом «Хлопковом замке». Ежегодно множество туристов приезжают сюда чтобы насладиться красотами данного места и не зря, оно входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. О творении Памуккале существует множество легенд, но на самом деле это всё творение природы. В переводе с турецкого «Памуккале» — «Хлопковая гора». Хотя на первый взгляд белоснежная вершина горы ⛰️ кажется заснеженной. На вершине «хлопкового замка» расположился не менее известный бассейн Клеопатры. Легенды гласят о том, что царица любила принимать омолаживающие ванны и ценила здешнюю воду. Испытайте на себе эти древние процедуры и убедитесь в этом сами!

Древний город 🏙️ Иераполис и Карахаит

Город 🏙️ пропитан историей 📖 и культурным наследием Турции! Древний амфитеатр, который вы не сможете не заметить, удивит вас своими размерами. Храму Аполлона сохранить своё первоначальное строение не удалось из-за огромного количества землетрясений, вы сможете изучить останки этой достопримечательности 🏛️. Это место посещают немногие туристы, но местные жители во всю используют его в целях оздоровления. Карахаит известен своими бордово-красными травертинами, окрашенными благодаря оксида железа. Карахаит — прекрасная возможность привести тело в тонус и оздоровить его.

Воздушные шары в Памуккале

Не только Каппадокия мекка воздухоплавания, Памуккале является её «младшей сестрой». Памуккале на рассвете впечатляет не менее! Именно поэтому утром второго дня все желающие смогут полетать на воздушном шаре над «хлопковым замком» или просто понаблюдать за этой красотой. Прекрасные виды откроются прямо перед вашим взором с высоты птичьего полёта.

Важная информация

Возьмите с собой: купальники, полотенце, солнцезащитные очки, крем, головные уборы.