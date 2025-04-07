BREEZES T. проводит ещё 6 экскурсий

BREEZES T. – Гид из Белека

Вы оставите позади шумные отели и города Турции и окажитесь в настоящей природной сказке на берегу живописного озера Караджаорен.



Вы отправитесь в тихий уголок нетронутой природы, где среди могучих гор ⛰️ и ярко-зеленого леса вас будет ждать рыбалка 🐟 и вкуснейший пикник на берегу лазурного озера.