BREEZES T. проводит ещё 6 экскурсий

Пикник и рыбалка 🐟 на берегу живописного озера в Караджаорен.
Озеро Караджаонен расположено в низовьях реки Аксу, в провинции Анталья, в окружении Таврических гор ⛰️. Это популярное место отдыха с невероятно живописной природой – чистейшие озера, окруженные скалами, покрытыми девственными лесами.
Что входит
обед и напитки
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.