Незабываемая Каппадокия - тур на самолёте

Каппадокия настолько необычна и самобытна, что непременно оставит впечатления на всю оставшуюся...

Каппадокия настолько необычна и самобытна, что непременно оставит впечатления на всю оставшуюся жизнь.

«Страна прекрасных лошадей» по праву считается одним из самых захватывающих уголков на планете.

Во время поездки вы узнаете об истории, культуре и традициях турков.
Незабываемая Каппадокия - тур на самолёте
Незабываемая Каппадокия - тур на самолёте
Незабываемая Каппадокия - тур на самолёте
Незабываемая Каппадокия - тур на самолёте
Незабываемая Каппадокия - тур на самолёте
Незабываемая Каппадокия - тур на самолёте

Что вы увидите 🤩

  • Посещение Долины Девели и панорама Долины Пашабаг
  • Мастерской по обработке камня Оникс
  • Аванос и красная река
  • Долина голубей и Учхисар Замок
  • Гёреме музей под открытом небом
  • Глиняные изделия
  • Подземный город
  • Панорамная остановка во время заката
Необыкновенный ландшафт
Каппадокия — регион в центральной части Турции. Он известен своими волшебными дымоходами — высокими конусообразными скальными образованиями, которых особенно много в Пашабаге (Долина монахов) и долине Гёреме. Также регион славится своими жилищами бронзового века, которые выдолбили в долинах троглодиты (пещерные люди), а затем использовали в качестве убежищ ранние христиане.
За последние десять лет Каппадокия приобрела известность как самое лучшее место, где можно полетать на воздушном шаре. Полёт на воздушном шаре позволяет посмотреть с высоты весь этот красивый ландшафт, созданный дождём и ветром.

Важная информация:

  • Экскурсия действительная для гостей, проживающих в регионах: Анталья, Кунду, Коньяалты, Белек, Кемер, Сиде, Алания;
  • С собой необходимо взять: оригинал заграничного паспорта, деньги на карманные расходы, солнечные очки, дождевики и зонтики (если в Каппадокии намечается пасмурная погода), удобную одежду и обувь, фотоаппарат.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Авиабилеты
  • Проживание в отеле
  • Транспорт
  • Входные билеты в музеи
  • Профессиональный гид
  • Завтрак в отеле и ужин
  • Обед
 Что не входит
  • Личные расходы
  • Напитки
  • Турецкая Ночь
  • Полёт на воздушном шаре
  • Панорама воздушного шара
  • SNG комната
  • Квадро–сафари
  • Катание на лошадях
  • Фотосессия на фоне воздушных шаров
Важная информация
  • Экскурсия действительная для гостей, проживающих в регионах: Анталья, Кунду, Коньяалты, Белек, Кемер, Сиде, Алания
  • С собой необходимо взять: оригинал заграничного паспорта, деньги на карманные расходы, солнечные очки, дождевики и зонтики (если в Каппадокии намечается пасмурная погода), удобную одежду и обувь, фотоаппарат.
Время проведения: Каждый четверг и пятницу с 04:00-05:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
BreezesTour
BreezesTour
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