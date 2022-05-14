Поля Дамасской розы в Ыспарте

Известная во всем мире Дамасская роза выращивается на территории Турции в регионе Ыспарта. Климатические условия, такие как: влажность, высота (1035 м), температура, осадки и солнечный свет создают благоприятные условия для выращивания роз высочайшего качества.

Ежегодно здесь производится более 10 тон розового масла, большое количество парфюмерии, розового мыла и шампуней, натуральной косметики из розы и многое другое.

Цветение розы короткое — с середины мая по середину июня.

Мы отвезем вас на одно из полей, где выращивается роза и вы самостоятельно сможете насладиться этим великолепным зрелищем. Прогуляетесь по полям роз, насладитесь великолепным ароматом, сделаете великолепные фото. Рядом с Розовым полем находится небольшая кафе с сувенирами, где вы сможете насладиться розовым чаем и приобрести изделия из розы и лаванды.

Белоснежные поля

После посещения полей Дамасской розы вы отправитесь в не менее прекрасное место, именуемое Турецкими Мальдивами — горное Озеро Салда. Его белоснежные пески и невероятного цвета воды еще никого не оставили равнодушным.

Озеро Салда горное и вода в нем прохладная даже в самый жаркий летний день. Вы сможете охладиться в водах озера, сделать красивейшие фото и видео. Уникальность этого озера оставит Вам только самые яркие впечатления.