Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Белека

5
10 отзывов
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Белека
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Белека
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Белека
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Белека
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Белека
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Белека
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Белека
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Белека

Что вы увидите 🤩

  • Подземные города Каппадокии
  • Национальный Парк Гёреме (наследие ЮНЕСКО)
  • Скальную Крепость Ортахисар
  • Скальную Крепость Учхисар
  • Скальный город Чавушин и Церковь 6 века Иоанна Крестителя
  • Знаменитую Долину Любви
  • Великолепную Долину Голубей
  • Долину Пашабаг, где находятся самые большие "грибы" конусы в Каппадокии
  • Полет воздушных шаров
  • Лучший закат в мире в Долине Кызыл Чукур
Каппадокия — это регион в Центральной Турции, славящийся своими необычными разноцветными ландшафтами, которые сформировались природой после извержения вулканов миллионы лет назад.
На протяжении долгого времени эта территория служила местом для проживания различных цивилизаций и народов, которые строили города под землёй и над землёй в вулканических скалах, разукрасив тем самым необычность этой местности.
Свою лепту внесло и христианство, найдя уединение и умиротворение здесь. Бережно неся свою религию, они нанесли великолепнейшие фрески в скальных Церквях и монастырях, которые вырыли в вулканических породах Каппадокии.
В последствии природных и исторических действий сейчас это необыкновенно колоритная территория, которая в 1985 году была внесена в Список Мирового Наследия ЮНЕСКО.
Подземные города, скальные Церкви, скальные монастыри, дома в вулканических конусах, фантастические долины и необыкновенные конусы «грибы» - все это вы увидите, посетив данную экскурсию. Изюминкой станут Полеты воздушных шаров на рассвете, зрелище, которое навсегда останется в вашей памяти.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-40 человекДля группы 0-40 человек
Взрослый (12+)
$65
Дети (07-11 лет)
$35
Дети (00-06 лет) с местом
$15

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Входной билет в «Подземный города»
  • Входной билет в «Музей под открытым небом Пашабаг»
  • Проживание в каменном отеле «Kral Hotel»
  • Завтрак в первый день экскурсии
  • Ужин и завтрак в отеле.
Что не входит
  • Необязательные доплаты. Приобретаются только при желании:
  • Напитки
  • Обед в 1-й день экскурсии (шведский стол) – (10 USD)
  • Обед во 2-й день экскурсии (комплексный) – (10 USD)
  • Полет на воздушном шаре – (1 час) (100 - 200 USD зависит от сезона)
  • Посещение Панорамы воздушных шаров –((1.5 часа) – 15 USD)
  • Посещение Заката в Красной Долине – (10 USD)
  • Одноместный номер (доплата 15 $).
Место начала и завершения
Ваш отель
Важная информация
  • РЕКОМЕНДУЕМ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
  • Паспорт (или фото паспорта)
  • Завтрак (ланч пакет), который следует заказать накануне в отеле (по желанию, как дополнение к включенному завтраку)
  • Удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, сменную одежду
  • Ветровку или кофту (пуловер, джемпер и т. п.)
  • Видео/фотокамеру
  • Деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту).
Когда и сколько длится?
Когда: 04:00 - 04:30 трансфер в регионе Белек
Экскурсия длится около 1 дня 14 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

04:00 - 04:30 трансфер в регионе Белек

TurkeyTours
TurkeyTours
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