Елена проводит ещё 5 экскурсий

Безопасное приключение Сопровождать вас будут профессиональные инструкторы: перед поездкой они объяснят базовые правила управления квадроциклом и выдадут шлемы. Путешественников до 18 лет ждет тест-драйв, чтобы понять, могут ли они ехать самостоятельно. Кроме того, есть важные правила, которые надо знать заранее:
возьмите с собой воду, чтобы не допустить обезвоживания на средиземноморском солнце;
защитите лицо платком и наденьте солнцезащитные очки;
не забудьте про солнцезащитный крем.
Нескучная трасса На ревущем квадроцикле вам предстоит покорить одну из трасс в каньоне Гейнюк — по дороге откроются потрясающие высокогорные пейзажи. Вы не раз спуститесь с возвышенностей, проедете и по камням, и по песку, и через лес 🌳, и вброд по реке – интересный ландшафт и красота природы дополнят яркие впечатления от поездки.
Организационные детали
Прогулка на квадроциклах длится около 2 часов (две поездки по 40 минут с остановкой на полчаса).
Важно: стоимость указана за 1 человека на одноместном квадроцикле. 2 человека на двухместном квадроцикле — 50€. Если вы хотите ехать вдвоем, напишите нам об этом в сообщении, и мы пересчитаем стоимость.
Экскурсия не предполагает сопровождение русскоговорящего гида.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Экскурсия проводится ежедневно в 08:30 и 13:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Дорогие путешественники! Меня зовут Елена, в туризме работаю более 10 лет. В Турции у меня свое экскурсионное агентство, которое работает с 2012 года. У нас семейный бизнес и гибкий подход к каждому клиенту. Наша цель — не продать услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники и друзья, приезжая в Турцию, захотели вновь воспользоваться услугами нашего агентства. Работаем только с проверенными и надежными организаторами!