Елена проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Безопасное приключение

Сопровождать вас будут профессиональные инструкторы: перед поездкой они объяснят базовые правила управления квадроциклом и выдадут шлемы. Путешественников до 18 лет ждет тест-драйв, чтобы понять, могут ли они ехать самостоятельно. Кроме того, есть важные правила, которые надо знать заранее:

возьмите с собой воду, чтобы не допустить обезвоживания на средиземноморском солнце;

защитите лицо платком и наденьте солнцезащитные очки;

не забудьте про солнцезащитный крем.

Нескучная трасса

На ревущем квадроцикле вам предстоит покорить одну из трасс в каньоне Гейнюк — по дороге откроются потрясающие высокогорные пейзажи. Вы не раз спуститесь с возвышенностей, проедете и по камням, и по песку, и через лес 🌳, и вброд по реке – интересный ландшафт и красота природы дополнят яркие впечатления от поездки.

Организационные детали