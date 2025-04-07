Елена проводит ещё 5 экскурсий

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Сафари на квадроциклах из Белека

Дух приключений в каньоне Гейнюк!

Елена
Елена – экскурсионное агентство из Белека
Прогулка 👣 на квадроциклах — один из лучших способов разнообразить пляжный 🏖️ отдых активным.

Это комфортно, очень красиво 🤩 и, конечно, безопасно — с вами будут опытные инструкторы.

Любуясь высокогорными пейзажами, вы проедете по камням и пескам, почувствуете прилив адреналина и искупаетесь в горной реке.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €39 за человека

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Сафари на квадроциклах из Белека
Сафари на квадроциклах из Белека

Что вас ожидает

Безопасное приключение
Сопровождать вас будут профессиональные инструкторы: перед поездкой они объяснят базовые правила управления квадроциклом и выдадут шлемы. Путешественников до 18 лет ждет тест-драйв, чтобы понять, могут ли они ехать самостоятельно. Кроме того, есть важные правила, которые надо знать заранее:

  • возьмите с собой воду, чтобы не допустить обезвоживания на средиземноморском солнце;
  • защитите лицо платком и наденьте солнцезащитные очки;
  • не забудьте про солнцезащитный крем.

Нескучная трасса
На ревущем квадроцикле вам предстоит покорить одну из трасс в каньоне Гейнюк — по дороге откроются потрясающие высокогорные пейзажи. Вы не раз спуститесь с возвышенностей, проедете и по камням, и по песку, и через лес 🌳, и вброд по реке – интересный ландшафт и красота природы дополнят яркие впечатления от поездки.

Организационные детали

  • Прогулка на квадроциклах длится около 2 часов (две поездки по 40 минут с остановкой на полчаса).
  • Важно: стоимость указана за 1 человека на одноместном квадроцикле. 2 человека на двухместном квадроцикле — 50€. Если вы хотите ехать вдвоем, напишите нам об этом в сообщении, и мы пересчитаем стоимость.
  • Экскурсия не предполагает сопровождение русскоговорящего гида.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Сафари на квадроциклах из Белека
Сафари на квадроциклах из Белека
Сафари на квадроциклах из Белека
Сафари на квадроциклах из Белека
Сафари на квадроциклах из Белека

Экскурсия проводится ежедневно в 08:30 и 13:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена
Елена
Дорогие путешественники! Меня зовут Елена, в туризме работаю более 10 лет. В Турции у меня свое экскурсионное агентство, которое работает с 2012 года. У нас семейный бизнес и гибкий подход к каждому клиенту. Наша цель — не продать услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники и друзья, приезжая в Турцию, захотели вновь воспользоваться услугами нашего агентства. Работаем только с проверенными и надежными организаторами!
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Елена проводит ещё 5 экскурсий

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