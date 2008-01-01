Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белека

Шоу «Огни Анатолии» из Белека

Armagan
Armagan – Гид из Белека
Посетите уникальное шоу, содержащее в себе историю 📖 и культуру.

Разгадайте скрытые тайны вместе с нами! Профессиональные исполнители сделают этот вечер незабываемым.

Костюмы, танцы 💃, зажигательная музыка поднимут вам настроение.

В день начала представления вас заберёт автомобиль, который и привезёт вас к арене, где пройдёт историческое шоу.

Посмотрев представление, вы поймёте как развивалась Анатолия и узнаете множество традиций и обычаев.
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Экскурсия

$60 за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Шоу «Огни Анатолии» из Белека
Шоу «Огни Анатолии» из Белека
Аспендос Арена
Вас встретит огромная сцена вместимостью 5000 человек. На данный момент Аспендос Арена является самой большой в мире. С 2008 года Арена радует своих зрителей и туристов, приезжающих из разных уголков мира. Шоу удостоено множеством наград и часто гастролирует, участники выступали на таких шоу как Евровидение, Формула-1 и другие.
Танцевальное шоу Огни Анатолии
Команда из 65 профессиональных танцоров и актёров порадуют вас представлением. В нём учувствуют множество опытных хореографов и технических сотрудников. Особенность шоу — разные виды танцевальных стилей. Шоу Огни Анатолии покорили более 85 стран и известно благодаря двум мировым рекордам Гинесса — самое быстрое танцевальное представление и самая большая аудитория. Шоу состоит из 13 основных сцен, на которых разыгрывается история 📖 Трои. Сценарий основан на известной поэме греческого поэта Гомера. Разнообразие костюмов, музыки и танцевальных движений оставит в вашей душе только положительные эмоции.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
Что входит
  • Трансферы из вашего отеля и обратно в отель
  • Страховка
  • Сопровождающий
  • Входной билет
Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты
Важная информация
Возьмите с собой покрывало или полотенце (для жесткого сиденья) и средство от комаров.
Шоу «Огни Анатолии» из Белека
Шоу «Огни Анатолии» из Белека
Шоу «Огни Анатолии» из Белека
Шоу «Огни Анатолии» из Белека
Время проведения: Вторник, пятница с 18:00 до 00:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Armagan
Armagan
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