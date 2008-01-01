Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белека

Аспендос Арена

Вас встретит огромная сцена вместимостью 5000 человек. На данный момент Аспендос Арена является самой большой в мире. С 2008 года Арена радует своих зрителей и туристов, приезжающих из разных уголков мира. Шоу удостоено множеством наград и часто гастролирует, участники выступали на таких шоу как Евровидение, Формула-1 и другие.

Танцевальное шоу Огни Анатолии

Команда из 65 профессиональных танцоров и актёров порадуют вас представлением. В нём учувствуют множество опытных хореографов и технических сотрудников. Особенность шоу — разные виды танцевальных стилей. Шоу Огни Анатолии покорили более 85 стран и известно благодаря двум мировым рекордам Гинесса — самое быстрое танцевальное представление и самая большая аудитория. Шоу состоит из 13 основных сцен, на которых разыгрывается история 📖 Трои. Сценарий основан на известной поэме греческого поэта Гомера. Разнообразие костюмов, музыки и танцевальных движений оставит в вашей душе только положительные эмоции.