Это двухдневная перелетная экскурсия из Анталии, в которой Вы увидите два самых удивительных города.

Стамбул (бывший Константинополь) - крупнейший город Турции и её основной порт. Стамбул - единственный город в мире, который расположен сразу в двух частях света - Европе и Азии. Это древний мегаполис, который на протяжении своей истории был столицей трёх великих империй: Римской, Византийской и Османской. Всё это превратило Стамбул в один из самых захватывающих городов мира с уникальным культурным и историческим наследием.

Начнем мы нашу экскурсию на площади Ипподрома – главной площади Стамбула, на которой расположено несколько колонн и обелисков времен Византии. Затем отправимся в главную мечеть Стамбула, имеющую шесть минаретов – Голубую мечеть. Посещение дворца Топкапы позволит Вам узнать жизнь и нравы восточных правителей – султанов. Не обойдем своим вниманием и колыбель всего христианства – Собор Святой Софии. Он был храмом, его перестраивали в мечеть, а сейчас здесь открыт музей. Затем тур по Босфору и ужин. После Босфора направляемся к аэропорту и вылетаем в город Кайсери. В аэропорту Кайсери встречает наш гид и везет в отель в Каппадокии для ночлега.

День 2:

Одним из удивительных мест Турции является местность, расположенная в центральной Анатолии, под названием Каппадокия. На сравнительно небольшой территории находится большое количество гор, имеющих необычную форму — в виде каменных грибов. Это объясняется результатом извержения вулканов, которые действовали в этой местности миллионы лет назад. Также Каппадокия прославилась своими подземными городами, которые были созданы в первом тысячелетии до нашей эры, и большими пещерными монастырями, относящимися к периоду раннего христианства. В Каппадокии сохранилось около 350 христианских церквей, которые, в основном, относятся к 9-му-11-му векам нашей эры. Хотя встречаются и более древние. Все они вырублены прямо в скалах, а их убранство не поражает роскошью или размерами. В некоторых храмах роспись нанесена прямо на голые стены

Во время поездки вы узнаете об истории, культуре и традициях турков.

• Экскурсия действительная для гостей, проживающих в регионах:

Анталья, Кунду, Коньяалты, Белек, Кемер, Сиде, Алания