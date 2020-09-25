1 отзыв оставили туристы

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Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда

Из Белека — в горы к дикому озеру, термальным источникам, древнему Иераполису и бассейну Клеопатры

5
1 отзыв
Елена
Елена – экскурсионное агентство из Белека
Вы увидите не только главную достопримечательность 🏛️ Турции — каскады Памуккале — но и не менее прекрасное бирюзовое озеро Салда.

Полюбовавшись белыми пляжами, мы отправимся в Иераполис на встречу с античными руинами и огромным амфитеатром.

А после вы сможете искупаться в бассейне Клеопатры или горячих водах красного Карахаита.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €53 за человека

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Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда

Что вас ожидает

Озеро необычного цвета
Озеро Салда еще называют «турецкими Мальдивами» за его белоснежные берега и лазурные воды. Такой цвет объясняется особым химическим составом воды, содержащей гидромагнезит — по вкусу она довольно сладкая. Дикие пляжи поражают первозданной красотой, а обрамляют их зеленые горы ⛰️, покрытые сосновым лесом. Летом в этом горном регионе холоднее на все 10 градусов — настоящее спасение от жары! Вы сможете не только искупаться в озере, но и оценить эффект лечебной грязи, источник которой находится неподалеку от берега.

Каскады с термальной водой
Недалеко от озера находится визитная карточка Турции — термальные источники Памуккале. Столетиями минеральные воды стекали по холмам: благодаря их особому составу с частицами кальция травертины приобрели белоснежный цвет. Вы услышите историю 📖 образования термальных источников — начиная со времен древнего Рима, познакомитесь с легендами о греческих богах и сделаете удивительные фотографии 📸 этого природного сокровища.

На обломках древности
После мы отправимся в Иераполис, священный город 🏙️, где сохранилось немало памятников античности. Вы узнаете предание о святых апостолах Филиппе и Варфоломее и увидите руины церкви, воздвигнутой на месте их казни. Храмы, ворота Домициана, термы, фрагменты акведука и амфитеатр с великолепной акустикой завораживают и словно возвращают назад в прошлое.

Бассейн Клеопатры: вы этого достойны
И хотя Клеопатра не купалась в этих ваннах, настоятельно рекомендуем их посетить. Целебные воды бассейна имеют сложный состав и способствуют улучшению при костных заболеваниях. Стоя под небольшими водопадами, вы почувствуете гидромассажный эффект. Мелкие игривые пузырьки подарят приятные и необычные ощущения. А если вы выберете для отдыха Красный бассейн — травертины Карахаита, то сможете посетить в том числе и грязевые ванны.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из наших профессиональных гидов.
  • В стоимость включено: входные билеты 🎫 в Памукалле и Иераполис (10 евро), обед в кафе (напитки оплачиваются отдельно).
  • По желанию оплачивается посещение бассейна Клеопатры и Красного бассейна — по 15 евро за 30-40 минут.
  • В отличие от многих других групповых экскурсий, эта поездка не предполагает посещение магазинов с целью рекламы, а это значит, что у вас будет больше времени для осмотра достопримечательностей 🏛️.
  • Мы выезжаем рано утром, поэтому необходимо попросить в отеле ланч-пакет и взять его с собой.
  • Возьмите с собой теплую одежду (по утрам в горах бывает прохладно), солнечные очки, головной убор и купальные принадлежности.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда

Экскурсия проводится в понедельник и субботу в 06:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена
Елена
Дорогие путешественники! Меня зовут Елена, в туризме работаю более 10 лет. В Турции у меня свое экскурсионное агентство, которое работает с 2012 года. У нас семейный бизнес и гибкий подход к каждому клиенту. Наша цель — не продать услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники и друзья, приезжая в Турцию, захотели вновь воспользоваться услугами нашего агентства. Работаем только с проверенными и надежными организаторами!
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1 отзыв оставили туристы

25 сентября 2020
Экскурсия очень понравилась. Нас забрали из отеля и довезли до основного автобуса при этом не взяли доп денег. Хотелось побольше побыть на Памукале, но зато ещё успели на озеро Салдо. В общем все оочень все понравилось. Определённо рекомендуем!

Елена проводит ещё 5 экскурсий

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