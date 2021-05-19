Всё о Биледжике

Полезная информация о Биледжике

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Местное время в Биледжике
08:2509
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаБиледжик
По-английскиBilecik
Столица регионаБиледжик является столицей региона
Население города40 285 чел.
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота517 м. от уровня моря

Где находится Биледжик на карте

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