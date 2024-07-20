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Эфес просто великолепен, а гиды отлично подготовлены и предоставляют именно то количество информации, которое нужно. Мой муж, я и моя мама (ей 60 лет) получили огромное удовольствие от поездки. Однако важно помнить, что это скорее активное приключение, чем отдых на пляже. Учтите, что дорога до руин занимает около 3 часов, так как Эфес находится не в самом городе. Погода была жаркой, и на территории практически нет тени. Готовьтесь к длительным прогулкам, и к тому, что мраморные дорожки могут быть скользкими, поэтому выбирайте обувь с умом. В целом, наш опыт был потрясающим, и я настоятельно рекомендую это путешествие всем, кто интересуется историей и древней архитектурой. Будьте готовы к некоторым неудобствам, но впечатления от Эфеса стоят того!