Что ещё посмотреть – экскурсии в Бодруме

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Бодруме, цены от €90, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
По следам древних греков: путешествие из Бодрума
На машине
скидка
5%
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам древних греков: путешествие из Бодрума
Увлекательное путешествие по древним полисам Ионии. Откройте для себя Приене, Милет и храм Аполлона в Дидимах. Погрузитесь в историю и культуру древних греков
Завтра в 08:30
8 авг в 08:30
650618 за всё до 5 чел.
Групповая экскурсия из Бодрума в Эфес
На автобусе
14 отзывов
13 часов
Групповая
Античный Эфес из Бодрума: экскурсия с гидом-историком, обед и трансфер
Проведите день в Эфесе, исследуя древние амфитеатры, библиотеки и храмы. Комфортабельный автобус и гид-историк сделают ваше путешествие незабываемым
Начало: Бодрум, у вашего отеля
Завтра в 06:15
10 авг в 06:15
90 за человека
Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой
На машине
2 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вокруг Бодрума: Погружение в Деревенскую Культуру и Ремесла
Познакомьтесь с живописными деревнями Бодрума, где традиции и ремесла передаются из поколения в поколение
Начало: Отель
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
385 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    20 июля 2024
    Групповая экскурсия из Бодрума в Эфес
    20.07 была на экскурсии в Эфесе. Сказать, что мне очень понравилось, это мало. Я в восторге от экскурсовода, очень обаятельная,
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    интересная. Формат экскурсии удобный, подача материала доступная и не смотря на жаркую погоду, пролетела быстро (около 2 часов, как один;) и не утомительно.

  • О
    Ольга
    12 июля 2024
    Групповая экскурсия из Бодрума в Эфес
    Мое путешествие в Эфес было замечательным. Я считаю, что оно было неплохо организовано, и согласна с предыдущими отзывами. Греческий город
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    Эфес просто великолепен, а гиды отлично подготовлены и предоставляют именно то количество информации, которое нужно. Мой муж, я и моя мама (ей 60 лет) получили огромное удовольствие от поездки. Однако важно помнить, что это скорее активное приключение, чем отдых на пляже. Учтите, что дорога до руин занимает около 3 часов, так как Эфес находится не в самом городе. Погода была жаркой, и на территории практически нет тени. Готовьтесь к длительным прогулкам, и к тому, что мраморные дорожки могут быть скользкими, поэтому выбирайте обувь с умом. В целом, наш опыт был потрясающим, и я настоятельно рекомендую это путешествие всем, кто интересуется историей и древней архитектурой. Будьте готовы к некоторым неудобствам, но впечатления от Эфеса стоят того!

  • Р
    Роман
    30 июня 2024
    Групповая экскурсия из Бодрума в Эфес
    Все очень понравилось! Удобный трансфер. Грамотный экскурсовод - интересно рассказывала и выдала огромное количество информации про Эфес. В целом организация тура продумана -
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    завтрак и отдых утром перед экскурсией, основная экскурсионная программа перед обедом, потом неплохой обед, и потом - домик Девы Марии для желающих (я поехал, но у нас почему-то туда поехала меньшая часть группы). Хотелось бы, конечно, исключить заезды в пару магазинов - фабрика драгоценностей и магазин сладостей, но куда ж без этого в турецких экскурсиях;) В общем, все на высоте! Смело могу рекомендовать эту экскурсию!

  • М
    Мария
    22 апреля 2024
    По следам древних греков: путешествие из Бодрума
    Очень понравилась экскурсия! И хочу сказать, что Наталья настоящий профессионал! Начиная от организации (комфортный автомобиль, вежливое и культурное общение в
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    переписке) А так же профессиональное владение материалом, невероятно интересно слушать, на все вопросы ответит с удовольствием. Так же хочу отметить разнообразие направлений! Если вы попадаете один раз к Наталье на экскурсию,вы больше не захотите пойти к другим гидам😅🫶🏻 Обязательно приедем всей семьей!

    Очень понравилась экскурсия! И хочу сказать, что Наталья настоящий профессионал! Начиная от организации (комфортный автомобиль, вежливоеОчень понравилась экскурсия! И хочу сказать, что Наталья настоящий профессионал! Начиная от организации (комфортный автомобиль, вежливоеОчень понравилась экскурсия! И хочу сказать, что Наталья настоящий профессионал! Начиная от организации (комфортный автомобиль, вежливоеОчень понравилась экскурсия! И хочу сказать, что Наталья настоящий профессионал! Начиная от организации (комфортный автомобиль, вежливое

Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Что ещё посмотреть»

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  3. Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой
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  2. Памуккале
Сколько стоит экскурсия по Бодруму в августе 2024
Сейчас в Бодруме в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 618 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
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