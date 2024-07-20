скидка
5%
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам древних греков: путешествие из Бодрума
Увлекательное путешествие по древним полисам Ионии. Откройте для себя Приене, Милет и храм Аполлона в Дидимах. Погрузитесь в историю и культуру древних греков
Завтра в 08:30
8 авг в 08:30
650€618 за всё до 5 чел.
13 часов
Групповая
Античный Эфес из Бодрума: экскурсия с гидом-историком, обед и трансфер
Проведите день в Эфесе, исследуя древние амфитеатры, библиотеки и храмы. Комфортабельный автобус и гид-историк сделают ваше путешествие незабываемым
Начало: Бодрум, у вашего отеля
Завтра в 06:15
10 авг в 06:15
€90 за человека
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вокруг Бодрума: Погружение в Деревенскую Культуру и Ремесла
Познакомьтесь с живописными деревнями Бодрума, где традиции и ремесла передаются из поколения в поколение
Начало: Отель
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
€385 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга20 июля 202420.07 была на экскурсии в Эфесе. Сказать, что мне очень понравилось, это мало. Я в восторге от экскурсовода, очень обаятельная,
- ООльга12 июля 2024Мое путешествие в Эфес было замечательным. Я считаю, что оно было неплохо организовано, и согласна с предыдущими отзывами. Греческий город
- РРоман30 июня 2024Все очень понравилось! Удобный трансфер. Грамотный экскурсовод - интересно рассказывала и выдала огромное количество информации про Эфес. В целом организация тура продумана -
- ММария22 апреля 2024Очень понравилась экскурсия! И хочу сказать, что Наталья настоящий профессионал! Начиная от организации (комфортный автомобиль, вежливое и культурное общение в
Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Что ещё посмотреть»
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