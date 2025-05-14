Круиз на яхте – экскурсии в Бодруме

Найдено 3 экскурсии в категории «Круиз на яхте» в Бодруме, цены от €32. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Прогулка на яхте в Бодруме
На яхте
8 часов
12 отзывов
Водная прогулка
Незабываемая прогулка на яхте в Бодруме с обедом на борту
Погрузитесь в атмосферу приключений с прогулкой на яхте в Бодруме. Откройте для себя уникальные бухты и насладитесь купанием в Эгейском море
Начало: Gümbet 10:30 - Bitez 10:15 - Ortakent 10:00
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
26 мая в 09:00
€32 за человека
Морской круиз на персональной яхте в Бодруме
На яхте
3 часа
1 отзыв
Круиз
Прогулка на яхте в Бодруме
Отправляйтесь в трехчасовое морское приключение на частной яхте с остановками для купания в живописных бухтах и наслаждайтесь свежими фруктами и напитками
Начало: Ss. Bodrum Balıkçılar Kooperatifi Torba Barınağı
Расписание: Яхта выплывает ежедневно с 9:30:12:30, с 13:30 до 16:30 и с 17:30 до 20:30.
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
€460 за экскурсию
Аренда яхты в Бодруме: морское путешествие
На яхте
6 часов
Водная прогулка
Аренда яхты в Бодруме
Проведите незабываемый день на частной яхте в Бодруме, наслаждаясь тишиной моря и живописными бухтами. Отличный способ расслабиться и зарядиться энергией
Начало: Ss. Bodrum Balıkçılar Kooperatifi Torba Barınağı
Расписание: Ежедневно в 10:00.
Завтра в 10:00
26 мая в 10:00
€860 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    14 мая 2025
    Прогулка на яхте в Бодруме
    Экскурсия полностью себя оправдывает. В целом все организованно и цивильно, возят в несколько бухт, море там просто шикарное, такого красивого
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    моря нигде не видел, обед достойный, напитки по доступным ценам, из окружения были одни европейцы, пару русских, но это никак не мешает, однозначно советую, окажусь в Бодруме еще раз, обязательно повторю данную экскурсию.

  • Л
    Лэйла
    29 сентября 2024
    Прогулка на яхте в Бодруме
    Прогулка на яхте превзошла ожидания. Супер команда, интересные места, вкусный обед, красивые остановки, живописные. Целый день провели с удовольствием в море. 10 из 10
  • O
    Oleg
    26 сентября 2024
    Прогулка на яхте в Бодруме
    Хорошая экскурсия за свои деньги, был скромный обед, но за такой бюджет много и не ждали, на судне напитки дорогие, были в 5 бухтах, в целом экскурсией довольны, был так же трансфер от отеля, спасибо организаторам!

Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Круиз на яхте»

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Сколько стоит экскурсия по Бодруму в мае 2025
Сейчас в Бодруме в категории "Круиз на яхте" можно забронировать 3 экскурсии от 32 до 860. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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