Экскурсия полностью себя оправдывает. В целом все организованно и цивильно, возят в несколько бухт, море там просто шикарное, такого красивого

моря нигде не видел, обед достойный, напитки по доступным ценам, из окружения были одни европейцы, пару русских, но это никак не мешает, однозначно советую, окажусь в Бодруме еще раз, обязательно повторю данную экскурсию.

O Oleg

Хорошая экскурсия за свои деньги, был скромный обед, но за такой бюджет много и не ждали, на судне напитки дорогие, были в 5 бухтах, в целом экскурсией довольны, был так же трансфер от отеля, спасибо организаторам!