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и где сейчас находятся его руины, прогулялись по живописным колоритным улочкам, прилегающим к Мавзолею, осмотрели изнутри Замок святого Петра, включая Музей подводной археологии, а также прошлись по историческому району, примыкающему к Замку святого Петра. Лале очень интересно и живо рассказала нам о прошлом и настоящем Бодрума, а также дала массу очень полезных рекомендаций относительно заслуживающих внимания местных ресторанов (один из которых - мясной ресторан - «кебаб-хаус» - Отантик мы посетили сразу после экскурсии и от которого остались в полном восторге). Лале замечательный рассказчик и очень доброжелательный позитивный человек, взаимодействие с которым проходит легко и непринужденно. Кроме того, все прошло безупречно в плане того, что экскурсия началась и закончилась ровно в заранее согласованное время. Более того, Лале оставалась на связи с нами и после экскурсии и помогла нам несколькими ценными советами и рекомендациями, благодаря которым наше почти недельное пребывание в прекрасном Бодруме стало еще более разнообразным в плане впечатлений. Словом, мы всячески рекомендуем услуги Лале как гида по Бодруму.