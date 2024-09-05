3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Бодрум
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бодрума: от древних руин до бело-голубых домиков, насыщенная история и культура ждут вас
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:30
€180 за всё до 10 чел.
скидка
10%
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из аэропорта в Бодрум: быстро, удобно и безопасно
Комфортный и надежный трансфер из аэропорта Бодрума в ваш отель. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит по фиксированной цене
Начало: В аэропорту Бодрума
Сегодня в 06:30
Завтра в 00:30
70€63 за всё до 10 чел.
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Бодруме: комфорт и надежность
Индивидуальный трансфер в Бодруме с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту, помощь с багажом, комфортная поездка по городу
Сегодня в 10:00
Завтра в 00:00
€64 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана5 сентября 2024Трансфер на высоком уровне! Встретили и доставили на комфортном автомобиле до отеля! Спасибо!
- ИИнна28 августа 2024Лале, грамотно составила экскурсию по старому городу. Была так любезна, что забрала нас из отеля, тк живет рядом. Гид очень
- ЕЕлена11 августа 2024Спасибо Лале за прогулку. Провела нас скрытыми улочками по центру Бодрума. Не так много успели, но хорошо погуляли по городу. Будете заказывать экскурсию - сразу обсуждайте маршрут - есть разные варианты
- ЕЕвгений6 августа 2024Мы остались очень довольны увлекательной обзорной экскурсией по Бодруму, которую провела для нас Лале. Мы посетили место, где находился Мавзолей
- KKaterina31 июля 2024Немного задержали рейс, потом еще час ждали получали багаж, водитель встретил у входа, не смотря на такую задержку. Спасибо организатору!!
- ААлександр20 июля 2024Трансфер из аэропорта Бодрума в Порт Бодрума прошел за 35 минут. Отличный минивэн Мерседес. Профи водитель - вёл быстро, но аккуратно, что немаловажно для турецких реалий). Всё четко и по делу. Рекомендуем однозначно!
Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «На Рождество»
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