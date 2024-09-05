На Рождество – экскурсии в Бодруме

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Бодруме, цены от €63, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Добро пожаловать в Бодрум
Пешая
31 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Бодрум
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бодрума: от древних руин до бело-голубых домиков, насыщенная история и культура ждут вас
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:30
180 за всё до 10 чел.
Трансфер из аэропорта в курортные районы Бодрума
На машине
скидка
10%
4 отзыва
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из аэропорта в Бодрум: быстро, удобно и безопасно
Комфортный и надежный трансфер из аэропорта Бодрума в ваш отель. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит по фиксированной цене
Начало: В аэропорту Бодрума
Сегодня в 06:30
Завтра в 00:30
7063 за всё до 10 чел.
Выгодный трансфер в Бодруме
На машине
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Бодруме: комфорт и надежность
Индивидуальный трансфер в Бодруме с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту, помощь с багажом, комфортная поездка по городу
Сегодня в 10:00
Завтра в 00:00
64 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 сентября 2024
    Трансфер из аэропорта в курортные районы Бодрума
    Трансфер на высоком уровне! Встретили и доставили на комфортном автомобиле до отеля! Спасибо!
  • И
    Инна
    28 августа 2024
    Добро пожаловать в Бодрум
    Лале, грамотно составила экскурсию по старому городу. Была так любезна, что забрала нас из отеля, тк живет рядом. Гид очень
    читать дальше

    контакта, эмоциональна, кроме исторических фактов дала много информации по современной жизни города. Лале продумывает маршрут таким образом, чтобы можно было в тени провести прогулку по городу.

  • Е
    Елена
    11 августа 2024
    Добро пожаловать в Бодрум
    Спасибо Лале за прогулку. Провела нас скрытыми улочками по центру Бодрума. Не так много успели, но хорошо погуляли по городу. Будете заказывать экскурсию - сразу обсуждайте маршрут - есть разные варианты
  • Е
    Евгений
    6 августа 2024
    Добро пожаловать в Бодрум
    Мы остались очень довольны увлекательной обзорной экскурсией по Бодруму, которую провела для нас Лале. Мы посетили место, где находился Мавзолей
    читать дальше

    и где сейчас находятся его руины, прогулялись по живописным колоритным улочкам, прилегающим к Мавзолею, осмотрели изнутри Замок святого Петра, включая Музей подводной археологии, а также прошлись по историческому району, примыкающему к Замку святого Петра. Лале очень интересно и живо рассказала нам о прошлом и настоящем Бодрума, а также дала массу очень полезных рекомендаций относительно заслуживающих внимания местных ресторанов (один из которых - мясной ресторан - «кебаб-хаус» - Отантик мы посетили сразу после экскурсии и от которого остались в полном восторге). Лале замечательный рассказчик и очень доброжелательный позитивный человек, взаимодействие с которым проходит легко и непринужденно. Кроме того, все прошло безупречно в плане того, что экскурсия началась и закончилась ровно в заранее согласованное время. Более того, Лале оставалась на связи с нами и после экскурсии и помогла нам несколькими ценными советами и рекомендациями, благодаря которым наше почти недельное пребывание в прекрасном Бодруме стало еще более разнообразным в плане впечатлений. Словом, мы всячески рекомендуем услуги Лале как гида по Бодруму.

  • K
    Katerina
    31 июля 2024
    Трансфер из аэропорта в курортные районы Бодрума
    Немного задержали рейс, потом еще час ждали получали багаж, водитель встретил у входа, не смотря на такую задержку. Спасибо организатору!!
  • А
    Александр
    20 июля 2024
    Трансфер из аэропорта в курортные районы Бодрума
    Трансфер из аэропорта Бодрума в Порт Бодрума прошел за 35 минут. Отличный минивэн Мерседес. Профи водитель - вёл быстро, но аккуратно, что немаловажно для турецких реалий). Всё четко и по делу. Рекомендуем однозначно!

Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бодруме
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Бодрум
  2. Трансфер из аэропорта в курортные районы Бодрума
  3. Выгодный трансфер в Бодруме
Какие места ещё посмотреть в Бодруме
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Памуккале
Сколько стоит экскурсия по Бодруму в сентябре 2024
Сейчас в Бодруме в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 63 до 180 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
Забронируйте экскурсию в Бодруме на 2024 год на рождество, 35 ⭐ отзывов, цены от €63. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам