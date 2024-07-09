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двухпалубному. Можно разместиться наверху и загорать (там почти нет мест для сидения) или же внизу, где есть столы и сидения. Только учтите, наверху очень жарко и вы можете обгореть (берите обязательно солнцезащитные крем). Всего было 4 остановки, как и заявлено. Бухты красивейшие, вода лазерная, прозрачная, видно дно, рыбок. При необходимости вам выдадут жилеты. Весь персонал очень приветливый, кто-то даже по-русски немного разговаривает. Был полноценный обед: паста + курица + немного салата и кусочек белого хлеба. Порция была для меня большая, я не все доела. Плюс после или во время третьей, по-моему, остановки, был перерыв на чай с печеньками:) Также на борту можно купить воду (20 лир), снеки (мы спрашивали только про чипсы, они стоили 100 лир), мороженое. В общем, все, чтобы клиент остался довольным))) Да, это не супер яхта, но за 30 евро с человека просто отличный вариант (особенно учитывая то, что минимальная стоимость похожих прогулок, которые нам предлагали, была 80 евро с человека)!