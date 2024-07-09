Популярные экскурсии

Найдено 11 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Бодруме, цены от €30. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Прогулка на яхте в Бодруме
На яхте
7 отзывов
8 часов
Водная прогулка
Незабываемая прогулка на яхте в Бодруме с обедом на борту
Погрузитесь в атмосферу приключений с прогулкой на яхте в Бодруме. Откройте для себя уникальные бухты и насладитесь купанием в Эгейском море
Начало: Gümbet 10:30 - Bitez 10:15 - Ortakent 10:00
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
30 за человека
Экскурсия в Дальян из Бодрума
5 отзывов
10 часов
Групповая
Уникальное путешествие в Дальян: грязевые ванны, черепахи и древние гробницы
Дальян - место, где встречаются древняя культура и нетронутая природа. Погрузитесь в атмосферу прошлого и насладитесь красотой этого уникального уголка Турции
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг, Воскресенье
8 авг в 06:00
11 авг в 06:00
78 за человека
Дайвинг в Бодруме
2 отзыва
5 часов
Водная прогулка
Дайвинг в Бодруме: погружение в мир подводных чудес
Приглашаем на захватывающее погружение в бухтах Бодрума. Откройте для себя красоту подводного мира в сопровождении опытных инструкторов
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
70 за человека
Сафари на квадроциклах
На квадроциклах
1 отзыв
2 часа
Групповая
Сафари на квадроциклах в Бодруме: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир приключений с сафари на квадроциклах по живописным местам Бодрума. Вас ждут впечатляющие пейзажи и увлекательные истории
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от 50 за человека
Эфес и дом Девы Марии
16 отзывов
14 часов
Групповая
Путешествие в прошлое: Эфес и дом Девы Марии с гидом из Бодрума
Посетите Эфес - жемчужину древней архитектуры и дом Девы Марии, где она провела последние дни своей жизни
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, Суббота
7 авг в 06:00
10 авг в 06:00
55 за человека
Экскурсия в Памуккале из Бодрума
8 отзывов
14 часов
Групповая
Путешествие в Памуккале из Бодрума: травертины, история и лечебные воды
Погрузитесь в мир удивительной красоты Памуккале, где вас ждут не только знаменитые травертины, но и богатая история
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Пятница
9 авг в 06:00
12 авг в 06:00
55 за человека
Прогулка на лошадях
Конные прогулки
1 час
Групповая
Верхом на лошади по живописным местам Бодрума: приключение ждет вас
Проведите день, наслаждаясь красотой Бодрума верхом на лошади. Это уникальный шанс подружиться с благородными животными и исследовать нетронутую природу
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 55 за человека
Джип-сафари в Бодруме
Джиппинг
7 часов
Групповая
Джип-сафари в Бодруме: приключение с встречей кочевников и природой
Приглашаем вас на захватывающее джип-сафари в Бодруме! Откройте для себя красоту природы и познакомьтесь с уникальным образом жизни кочевников
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
50 за человека
Рафтинг из Бодрума
7 часов
Водная прогулка
Рафтинг в Бодруме: сплав по реке Даламан с профессиональными инструкторами
Приглашаем вас на увлекательный рафтинг по реке Даламан. Почувствуйте адреналин и насладитесь красотой природы во время этого приключения
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник в 06:00
Завтра в 06:00
13 авг в 06:00
70 за человека
Турецкая баня в Бодруме
2 часа
Групповая
Турецкая баня в Бодруме: аутентичный релакс и оздоровление
Погрузитесь в мир традиционного турецкого релакса с посещением аутентичной бани. Ожидает уникальный опыт оздоровления и расслабления
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
45 за человека
Багги-cафари из Бодрума
Багги
2 часа
Групповая
Багги-сафари из Бодрума: адреналин и незабываемые впечатления
Приглашаем на захватывающее багги-сафари! Откройте новые горизонты активного отдыха, управляя багги по живописным местам Бодрума
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    9 июля 2024
    Прогулка на яхте в Бодруме
    Нам с мамой все понравилось! За свою стоимость поездка - супер! Забрали прямо от отеля в обозначенные время, привезли к кораблики
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    двухпалубному. Можно разместиться наверху и загорать (там почти нет мест для сидения) или же внизу, где есть столы и сидения. Только учтите, наверху очень жарко и вы можете обгореть (берите обязательно солнцезащитные крем). Всего было 4 остановки, как и заявлено. Бухты красивейшие, вода лазерная, прозрачная, видно дно, рыбок. При необходимости вам выдадут жилеты. Весь персонал очень приветливый, кто-то даже по-русски немного разговаривает. Был полноценный обед: паста + курица + немного салата и кусочек белого хлеба. Порция была для меня большая, я не все доела. Плюс после или во время третьей, по-моему, остановки, был перерыв на чай с печеньками:) Также на борту можно купить воду (20 лир), снеки (мы спрашивали только про чипсы, они стоили 100 лир), мороженое. В общем, все, чтобы клиент остался довольным))) Да, это не супер яхта, но за 30 евро с человека просто отличный вариант (особенно учитывая то, что минимальная стоимость похожих прогулок, которые нам предлагали, была 80 евро с человека)!

  • А
    Александр
    10 сентября 2023
    Дайвинг в Бодруме
    Все было круто. Все понравилось. Хорошие инструкторы и классные подводные фото
  • К
    Кристина
    7 сентября 2023
    Экскурсия в Дальян из Бодрума
    Потрясающая природа, аккуратный водитель, хороший гид, очень интересно рассказывал о истории местности. Но вот еда на обед была отвратительной и
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    холодной, единственное что удалось поесть это хлеб, огурцы и апельсины. Были очень голодными, ждали остановки в кафе чтобы что-то купить перекусить. Грязевые ванны в начале экскурсии это очень странно, некоторые потом ехали в грязи и с мокрыми купальниками.

  • И
    Ирина
    21 августа 2023
    Эфес и дом Девы Марии
    Интересная, историческая экскурсия. Комфортный автобус, опытный водитель. Повезло с гидами, с нами работали Эстра и Атеш.
  • И
    Инна
    13 августа 2023
    Экскурсия в Дальян из Бодрума
    Понравилось всё, отличный гид Атэш, пляж прекрасен, удалось увидеть черепах в воде (с лодки)
  • А
    Алла
    21 июля 2023
    Прогулка на яхте в Бодруме
    Отдых прошел хорошо, но маленькое НО: пещеры Караада не было. Бухты красивые, слов нет. Был член команды, знающий русский язык.
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    Информацию на русском языке приходилось уточнять самим, притом, что на корабле были русскоязычные! Это не испортило отдых, день прошел замечательно. Обед очень скромный. Трансфер обеспечен на 100%. Заранее проинформировали, из отеля забрали вовремя и в отель вернули! Спасибо за замечательный день!

Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Популярные экскурсии»

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  1. Прогулка на яхте в Бодруме
  2. Экскурсия в Дальян из Бодрума
  3. Дайвинг в Бодруме
  4. Сафари на квадроциклах
  5. Эфес и дом Девы Марии
Какие места ещё посмотреть в Бодруме
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Памуккале
Сколько стоит экскурсия по Бодруму в августе 2024
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