8 часов
Водная прогулка
Незабываемая прогулка на яхте в Бодруме с обедом на борту
Погрузитесь в атмосферу приключений с прогулкой на яхте в Бодруме. Откройте для себя уникальные бухты и насладитесь купанием в Эгейском море
Начало: Gümbet 10:30 - Bitez 10:15 - Ortakent 10:00
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€30 за человека
10 часов
Групповая
Уникальное путешествие в Дальян: грязевые ванны, черепахи и древние гробницы
Дальян - место, где встречаются древняя культура и нетронутая природа. Погрузитесь в атмосферу прошлого и насладитесь красотой этого уникального уголка Турции
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг, Воскресенье
8 авг в 06:00
11 авг в 06:00
€78 за человека
5 часов
Водная прогулка
Дайвинг в Бодруме: погружение в мир подводных чудес
Приглашаем на захватывающее погружение в бухтах Бодрума. Откройте для себя красоту подводного мира в сопровождении опытных инструкторов
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
€70 за человека
2 часа
Групповая
Сафари на квадроциклах в Бодруме: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир приключений с сафари на квадроциклах по живописным местам Бодрума. Вас ждут впечатляющие пейзажи и увлекательные истории
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от €50 за человека
14 часов
Групповая
Путешествие в прошлое: Эфес и дом Девы Марии с гидом из Бодрума
Посетите Эфес - жемчужину древней архитектуры и дом Девы Марии, где она провела последние дни своей жизни
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, Суббота
7 авг в 06:00
10 авг в 06:00
€55 за человека
14 часов
Групповая
Путешествие в Памуккале из Бодрума: травертины, история и лечебные воды
Погрузитесь в мир удивительной красоты Памуккале, где вас ждут не только знаменитые травертины, но и богатая история
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Пятница
9 авг в 06:00
12 авг в 06:00
€55 за человека
1 час
Групповая
Верхом на лошади по живописным местам Бодрума: приключение ждет вас
Проведите день, наслаждаясь красотой Бодрума верхом на лошади. Это уникальный шанс подружиться с благородными животными и исследовать нетронутую природу
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от €55 за человека
7 часов
Групповая
Джип-сафари в Бодруме: приключение с встречей кочевников и природой
Приглашаем вас на захватывающее джип-сафари в Бодруме! Откройте для себя красоту природы и познакомьтесь с уникальным образом жизни кочевников
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€50 за человека
7 часов
Водная прогулка
Рафтинг в Бодруме: сплав по реке Даламан с профессиональными инструкторами
Приглашаем вас на увлекательный рафтинг по реке Даламан. Почувствуйте адреналин и насладитесь красотой природы во время этого приключения
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник в 06:00
Завтра в 06:00
13 авг в 06:00
€70 за человека
2 часа
Групповая
Турецкая баня в Бодруме: аутентичный релакс и оздоровление
Погрузитесь в мир традиционного турецкого релакса с посещением аутентичной бани. Ожидает уникальный опыт оздоровления и расслабления
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€45 за человека
2 часа
Групповая
Багги-сафари из Бодрума: адреналин и незабываемые впечатления
Приглашаем на захватывающее багги-сафари! Откройте новые горизонты активного отдыха, управляя багги по живописным местам Бодрума
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от €60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария9 июля 2024Нам с мамой все понравилось! За свою стоимость поездка - супер! Забрали прямо от отеля в обозначенные время, привезли к кораблики
- ААлександр10 сентября 2023Все было круто. Все понравилось. Хорошие инструкторы и классные подводные фото
- ККристина7 сентября 2023Потрясающая природа, аккуратный водитель, хороший гид, очень интересно рассказывал о истории местности. Но вот еда на обед была отвратительной и
- ИИрина21 августа 2023Интересная, историческая экскурсия. Комфортный автобус, опытный водитель. Повезло с гидами, с нами работали Эстра и Атеш.
- ИИнна13 августа 2023Понравилось всё, отличный гид Атэш, пляж прекрасен, удалось увидеть черепах в воде (с лодки)
- ААлла21 июля 2023Отдых прошел хорошо, но маленькое НО: пещеры Караада не было. Бухты красивые, слов нет. Был член команды, знающий русский язык.
Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Популярные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бодруме
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Бодруме
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Бодруму в августе 2024
Сейчас в Бодруме в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 30 до 78. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Бодруме на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 40 ⭐ отзывов, цены от €30. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь