3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Бодрум! (на вашем автомобиле)
Бодрум очарует вас своими цветущими улицами, белыми домами и морскими панорамами. Узнайте историю Галикарнаса и насладитесь видами с Белых ветряных мельниц
8 авг в 09:30
12 авг в 09:30
€200 за всё до 10 чел.
скидка
5%
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам древних греков: путешествие из Бодрума
Увлекательное путешествие по древним полисам Ионии. Откройте для себя Приене, Милет и храм Аполлона в Дидимах. Погрузитесь в историю и культуру древних греков
7 авг в 08:30
8 авг в 08:30
650€618 за всё до 5 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Бодрум: где история встречается с красотой, от древности до наших дней
Откройте для себя волшебство Бодрума, где каждый шаг открывает страницу истории, а каждый поворот дарит новые впечатления
Начало: У античного театра
Сегодня в 08:30
7 авг в 08:00
€193 за всё до 4 чел.
3 часа
Водная прогулка
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
Проведите день на персональной яхте в Бодруме! Три остановки в живописных бухтах, обед включён. Насладитесь плаванием в чистом море и комфортом на борту
Начало: В районе бухты Торба
Сегодня в 09:30
8 авг в 17:30
€430 за всё до 8 чел.
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Бодруме: комфорт и надежность
Индивидуальный трансфер в Бодруме с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту, помощь с багажом, комфортная поездка по городу
Завтра в 00:00
7 авг в 00:00
€64 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения4 августа 2024Провели очень насыщенный день в Бодруме. Восхищены харизмой, эрудицией гида. Сочный, афористичный язык, чувство юмора, связь истории и современности! Джемиль, браво! Большое спасибо за встречу с Вами!
- ДДенис31 июля 2024Отличная прогулка! Ездили семьей, вшестером. Все остались очень довольны. Яхта очень комфортная, довольно большая. Все смогли с удобством расположиться, кто
- ООльга12 июля 2024Мы с удовольствием провели экскурсию с Джемилем. Он очень знающий и увлеченный историей. Прогулка была насыщенной и интересной. Джемиль также
- ТТатьяна11 июля 2024Ильмира провела для нас замечательную экскурсию по Бодруму. Ильмира прекрасный рассказчик, влюбленный в историю человек, она великолепно эрудирована, образована, обладает
- ГГалина28 июня 2024Бухты, куда мы заплывали, очень живописны и прекрасны! Горы, покрытые соснами, изумрудного цвета вода, белоснежные яхты! Мы прекрасно семьей провели время!
- ООлеся13 июня 2024Ильмира замечательный экскурсовод, очень увлечена историей. Погружает в события и интересные факты без лишней академичности. Ещё очень быстро и хорошо чувствует запрос своих туристов. Перестраивает маршрут под ваши интересы и желания. Мы провели насыщенный и яркий день в компании Ильмира.
- ННеля25 апреля 2024Очень увлекательно и интересно провели нам экскурсию, учитывая все наши пожелания.
- ММария22 апреля 2024Очень понравилась экскурсия! И хочу сказать, что Наталья настоящий профессионал! Начиная от организации (комфортный автомобиль, вежливое и культурное общение в
- ММария20 апреля 2024Очень понравилась экскурсия, материал был подан доступно, интересно. маршрут подобран идеально,я обожаю пешие прогулки! Удалось познакомиться с историей города,посетить много исторических мест,красивых улочек Бодрума. Благодарю Джемиля!
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