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в теньке за столом, кто на солнце на матрасах. Всё было отлично организовано, замечательная команда, опытный, гостеприимный, веселый капитан. У нас было две остановки в бухтах. Берега, покрытые соснами, море необыкновенных оттенков - удивительная красота! Вода вообще просто волшебная - абсолютно прозрачная и очень теплая, гораздо теплее, чем в бухте, где расположен наш отель. Спасибо за прекрасную прогулку, у нас самые теплые впечатления!