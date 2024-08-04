Все – экскурсии в Бодруме

Найдено 5 экскурсий в категории «Все» в Бодруме, цены от €64, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Знакомьтесь, Бодрум
Пешая
23 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Бодрум! (на вашем автомобиле)
Бодрум очарует вас своими цветущими улицами, белыми домами и морскими панорамами. Узнайте историю Галикарнаса и насладитесь видами с Белых ветряных мельниц
8 авг в 09:30
12 авг в 09:30
200 за всё до 10 чел.
По следам древних греков: путешествие из Бодрума
На машине
скидка
5%
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам древних греков: путешествие из Бодрума
Увлекательное путешествие по древним полисам Ионии. Откройте для себя Приене, Милет и храм Аполлона в Дидимах. Погрузитесь в историю и культуру древних греков
7 авг в 08:30
8 авг в 08:30
650618 за всё до 5 чел.
Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
Пешая
39 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Бодрум: где история встречается с красотой, от древности до наших дней
Откройте для себя волшебство Бодрума, где каждый шаг открывает страницу истории, а каждый поворот дарит новые впечатления
Начало: У античного театра
Сегодня в 08:30
7 авг в 08:00
193 за всё до 4 чел.
На персональной яхте - в живописные бухты
На яхте
2 отзыва
3 часа
Водная прогулка
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
Проведите день на персональной яхте в Бодруме! Три остановки в живописных бухтах, обед включён. Насладитесь плаванием в чистом море и комфортом на борту
Начало: В районе бухты Торба
Сегодня в 09:30
8 авг в 17:30
430 за всё до 8 чел.
Выгодный трансфер в Бодруме
На машине
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Бодруме: комфорт и надежность
Индивидуальный трансфер в Бодруме с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту, помощь с багажом, комфортная поездка по городу
Завтра в 00:00
7 авг в 00:00
64 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    4 августа 2024
    Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
    Провели очень насыщенный день в Бодруме. Восхищены харизмой, эрудицией гида. Сочный, афористичный язык, чувство юмора, связь истории и современности! Джемиль, браво! Большое спасибо за встречу с Вами!
    Провели очень насыщенный день в Бодруме. Восхищены харизмой, эрудицией гида. Сочный, афористичный язык, чувство юмора, связьПровели очень насыщенный день в Бодруме. Восхищены харизмой, эрудицией гида. Сочный, афористичный язык, чувство юмора, связь
  • Д
    Денис
    31 июля 2024
    На персональной яхте - в живописные бухты
    Отличная прогулка! Ездили семьей, вшестером. Все остались очень довольны. Яхта очень комфортная, довольно большая. Все смогли с удобством расположиться, кто
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    в теньке за столом, кто на солнце на матрасах. Всё было отлично организовано, замечательная команда, опытный, гостеприимный, веселый капитан. У нас было две остановки в бухтах. Берега, покрытые соснами, море необыкновенных оттенков - удивительная красота! Вода вообще просто волшебная - абсолютно прозрачная и очень теплая, гораздо теплее, чем в бухте, где расположен наш отель. Спасибо за прекрасную прогулку, у нас самые теплые впечатления!

  • О
    Ольга
    12 июля 2024
    Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
    Мы с удовольствием провели экскурсию с Джемилем. Он очень знающий и увлеченный историей. Прогулка была насыщенной и интересной. Джемиль также
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    сделал для нас отличные семейные фотографии. Мы не чувствовали спешки, всё было организовано на высшем уровне. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет больше узнать о Бодруме и его истории!

  • Т
    Татьяна
    11 июля 2024
    Знакомьтесь, Бодрум
    Ильмира провела для нас замечательную экскурсию по Бодруму. Ильмира прекрасный рассказчик, влюбленный в историю человек, она великолепно эрудирована, образована, обладает
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    грамотной речью, доброжелательна и необыкновенно тактична. Нам понравилось, что она учла все наши пожелания по организации экскурсии, увлекла нас историческими фактами, рассказала и о растениях, произрастающих в Бодруме, о домах и быте Бодрума. Рекомендуем экскурсию по Бодруму с Ильмирой на 100%.

  • Г
    Галина
    28 июня 2024
    На персональной яхте - в живописные бухты
    Бухты, куда мы заплывали, очень живописны и прекрасны! Горы, покрытые соснами, изумрудного цвета вода, белоснежные яхты! Мы прекрасно семьей провели время!
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    Наплавались, насладились видами, отдохнули замечательно! Капитан очень приветлив, старается максимально во всем помочь и предугадать ваши желания! Рекомендую всем для прекрасного созерцательного отдыха!

  • О
    Олеся
    13 июня 2024
    Знакомьтесь, Бодрум
    Ильмира замечательный экскурсовод, очень увлечена историей. Погружает в события и интересные факты без лишней академичности. Ещё очень быстро и хорошо чувствует запрос своих туристов. Перестраивает маршрут под ваши интересы и желания. Мы провели насыщенный и яркий день в компании Ильмира.
    Ильмира замечательный экскурсовод, очень увлечена историей. Погружает в события и интересные факты без лишней академичности. ЕщёИльмира замечательный экскурсовод, очень увлечена историей. Погружает в события и интересные факты без лишней академичности. ЕщёИльмира замечательный экскурсовод, очень увлечена историей. Погружает в события и интересные факты без лишней академичности. Ещё
  • Н
    Неля
    25 апреля 2024
    Знакомьтесь, Бодрум
    Очень увлекательно и интересно провели нам экскурсию, учитывая все наши пожелания.
  • М
    Мария
    22 апреля 2024
    По следам древних греков: путешествие из Бодрума
    Очень понравилась экскурсия! И хочу сказать, что Наталья настоящий профессионал! Начиная от организации (комфортный автомобиль, вежливое и культурное общение в
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    переписке) А так же профессиональное владение материалом, невероятно интересно слушать, на все вопросы ответит с удовольствием. Так же хочу отметить разнообразие направлений! Если вы попадаете один раз к Наталье на экскурсию,вы больше не захотите пойти к другим гидам😅🫶🏻 Обязательно приедем всей семьей!

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  • М
    Мария
    20 апреля 2024
    Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
    Очень понравилась экскурсия, материал был подан доступно, интересно. маршрут подобран идеально,я обожаю пешие прогулки! Удалось познакомиться с историей города,посетить много исторических мест,красивых улочек Бодрума. Благодарю Джемиля!

Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Все»

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  2. Памуккале
Сколько стоит экскурсия по Бодруму в августе 2024
Сейчас в Бодруме в категории "Все" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 64 до 618 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
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