Поездка в два древних города

Эта экскурсия для тех кто экономит время и мечтает увидеть "все и сразу"

Эта экскурсия для тех кто экономит время и мечтает увидеть «все и сразу».

Кто хочет насладиться природной красотой «Хлопкового Замка» и покупаться в бассейне, где принимала омолаживающие ванны сама легендарная царица, а также услышать античную музыку древнего Эфеса. В результате этой экскурсии многие из туристов пополнили свой багаж знаний и получили полноценный заряд бодрости.
Поездка в два древних города
Поездка в два древних города
Поездка в два древних города
Поездка в два древних города
Поездка в два древних города
Поездка в два древних города

Что вы увидите 🤩

  • Памуккале
  • Кальцивые травертины
  • бассейн Клеопатры
  • древний город Иерополь
  • Римский театр
  • Развалины мартирия
  • Эфес
  • Храм Артемиды
  • Библеотека Цельса
  • Агора
  • Большой театр
  • Одеон
  • Храм императора Андриана
  • Улица куретов
  • Пританей
  • дом Девы Марии
  • Базилика Иоанна Богослова
  • Музей Археологии

В Памуккале вас ждет:

  • Кальциевые травертины. С античных времен это курортная зона, образованная в геологическом заповеднике. Памуккале представляет собой гору, сложенную белым кальцитовым веществом, в виде многоуровневых чаш, заполненных целебными минеральными водами. Температура воды в источниках колеблется от 35 до 100 градусов.
  • Ванна «в античном бассейне шампанского», имеющего омолаживающий и оздоровляющий эффект. Доказано, что уникальный состав воды в бассейне Клеопатры помогает в лечении сердечно-сосудистых заболеваний (гипертония, варикоз, венозная недостаточность), гастритов и бронхитов, ревматизма, кожных заболеваний. Одна из легенд гласит, что понежиться в бассейне с теплой минеральной водой приезжала сама Клеопатра.
  • Останки древнего города Иерополь, на территории которого находится Римский театр — один из крупных античных театров в Турции. Его руины подверглись масштабной реконструкции.
  • А для верующих Памуккале — это еще и место паломничества. Здесь принял мученическую кончину Святой Апостол Филипп. Развалины мартирия — сооружения над местом мучений находятся здесь.

В Эфесе вы увидите:

  • Храм Артемиды — одно из чудес света (осталась одна колонна). Остатки храма были обнаружены в конце XIX века английскими учёными.
  • Библиотека Цельса. Была построена в эпоху империи во время правления Адриана по проекту архитектора Тиберия Юлия Аквилы, который пожелал посвятить её своему отцу Тиберию Юлию Цельсу.
  • Агора была центром торговой деятельности, куда съезжались купцы со всех концов империи. Здесь был также рынок рабов, на агоре проводились собрания по случаям религиозных и светских праздников. На севере от агоры стоят развалины колоннады базилики, построенной при династии императоров Августов
  • Большой театр. Насчитывал 25 тысяч человек и имел диаметр 50 метров. Место кульминации борьбы между христианами и идолопоклонниками.
  • Одеон — малый театр. Рассчитан на 1400 мест. Использовался для заседаний Сената и театральных представлений
  • Храм императора Андриана. Дата сооружения 138 год новой эры.
  • Улица куретов. Расположена от библиотеке Цельса и Ворот Геракла до Агоры.
  • Пританей — дом для канцелярских служб, праздничных приемов и банкетов для знати.
  • Для желающих: паломническое посещение домика Девы Марии на Соловьиной горе — дом, источники, стена желаний.
  • А также на выбор: Базилика Иоанна Богослова или Музей Археологии!

Что взять с собой:

  • Не забудьте купальник или плавки, полотенце, солнцезащитные очки и крем, головной убор и удобную обувь.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Входные билеты в Эфес, Памуккале и Иераполис
  • Трансфер
  • Страховка
  • Русский гид
  • Обед – ужин – завтрак
  • Проживание в отеле (расположен в Памуккале)
 Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты
  • Входные билеты в бассейн Клеопатры и в дом Девы Марии
  • Завтрак в первый день
  • Обед во второй день
Время проведения: Среда, Суббота с 06:00 до 19:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Armagan
Armagan
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