Эта экскурсия для тех кто экономит время и мечтает увидеть «все и сразу».



Кто хочет насладиться природной красотой «Хлопкового Замка» и покупаться в бассейне, где принимала омолаживающие ванны сама легендарная царица, а также услышать античную музыку древнего Эфеса. В результате этой экскурсии многие из туристов пополнили свой багаж знаний и получили полноценный заряд бодрости.