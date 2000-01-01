Эта экскурсия для тех кто экономит время и мечтает увидеть "все и сразу"
Эта экскурсия для тех кто экономит время и мечтает увидеть «все и сразу».
Кто хочет насладиться природной красотой «Хлопкового Замка» и покупаться в бассейне, где принимала омолаживающие ванны сама легендарная царица, а также услышать античную музыку древнего Эфеса. В результате этой экскурсии многие из туристов пополнили свой багаж знаний и получили полноценный заряд бодрости.
Кто хочет насладиться природной красотой «Хлопкового Замка» и покупаться в бассейне, где принимала омолаживающие ванны сама легендарная царица, а также услышать античную музыку древнего Эфеса. В результате этой экскурсии многие из туристов пополнили свой багаж знаний и получили полноценный заряд бодрости.
Что вы увидите 🤩
- Памуккале
- Кальцивые травертины
- бассейн Клеопатры
- древний город Иерополь
- Римский театр
- Развалины мартирия
- Эфес
- Храм Артемиды
- Библеотека Цельса
- Агора
- Большой театр
- Одеон
- Храм императора Андриана
- Улица куретов
- Пританей
- дом Девы Марии
- Базилика Иоанна Богослова
- Музей Археологии
В Памуккале вас ждет:
- Кальциевые травертины. С античных времен это курортная зона, образованная в геологическом заповеднике. Памуккале представляет собой гору, сложенную белым кальцитовым веществом, в виде многоуровневых чаш, заполненных целебными минеральными водами. Температура воды в источниках колеблется от 35 до 100 градусов.
- Ванна «в античном бассейне шампанского», имеющего омолаживающий и оздоровляющий эффект. Доказано, что уникальный состав воды в бассейне Клеопатры помогает в лечении сердечно-сосудистых заболеваний (гипертония, варикоз, венозная недостаточность), гастритов и бронхитов, ревматизма, кожных заболеваний. Одна из легенд гласит, что понежиться в бассейне с теплой минеральной водой приезжала сама Клеопатра.
- Останки древнего города Иерополь, на территории которого находится Римский театр — один из крупных античных театров в Турции. Его руины подверглись масштабной реконструкции.
- А для верующих Памуккале — это еще и место паломничества. Здесь принял мученическую кончину Святой Апостол Филипп. Развалины мартирия — сооружения над местом мучений находятся здесь.
В Эфесе вы увидите:
- Храм Артемиды — одно из чудес света (осталась одна колонна). Остатки храма были обнаружены в конце XIX века английскими учёными.
- Библиотека Цельса. Была построена в эпоху империи во время правления Адриана по проекту архитектора Тиберия Юлия Аквилы, который пожелал посвятить её своему отцу Тиберию Юлию Цельсу.
- Агора была центром торговой деятельности, куда съезжались купцы со всех концов империи. Здесь был также рынок рабов, на агоре проводились собрания по случаям религиозных и светских праздников. На севере от агоры стоят развалины колоннады базилики, построенной при династии императоров Августов
- Большой театр. Насчитывал 25 тысяч человек и имел диаметр 50 метров. Место кульминации борьбы между христианами и идолопоклонниками.
- Одеон — малый театр. Рассчитан на 1400 мест. Использовался для заседаний Сената и театральных представлений
- Храм императора Андриана. Дата сооружения 138 год новой эры.
- Улица куретов. Расположена от библиотеке Цельса и Ворот Геракла до Агоры.
- Пританей — дом для канцелярских служб, праздничных приемов и банкетов для знати.
- Для желающих: паломническое посещение домика Девы Марии на Соловьиной горе — дом, источники, стена желаний.
- А также на выбор: Базилика Иоанна Богослова или Музей Археологии!
Что взять с собой:
- Не забудьте купальник или плавки, полотенце, солнцезащитные очки и крем, головной убор и удобную обувь.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
Что входит
- Входные билеты в Эфес, Памуккале и Иераполис
- Трансфер
- Страховка
- Русский гид
- Обед – ужин – завтрак
- Проживание в отеле (расположен в Памуккале)
Что не входит
- Любые напитки
- Личные затраты
- Входные билеты в бассейн Клеопатры и в дом Девы Марии
- Завтрак в первый день
- Обед во второй день
Время проведения: Среда, Суббота с 06:00 до 19:00
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Armagan
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