Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бодрума

Что вас ждет:

Огромное количество водных аттракционов нельзя посетить даже за день! Благодаря нашей поездке, Вы не только сможете насладиться водной стихией и невероятно острыми ощущениями, но и видами, солнцем и брызгами воды.

Среди 24 горок Вы сможете найти себе подходящую, а также прокатиться с ветерком на самых популярных. Самой популярной является горка Kamikaze, Wave Pool, Black hole. И это далеко не весь список.

Детская программа

Пока вы развлекаетесь и получаете адреналин, ваших малышей будут развлекать профессиональные аниматоры. Они найдут подход к вашему ребенку и проведут с ним индивидуальные, а также коллективные игры, в которые ваш малыш будет хотеть играть снова и снова.

Это путешествие оставит след и эмоции в вашей памяти. Не упустите момент!