Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бодрума

Аквапарк - это отличный выбор для активного времяпровождения! Площадь в 4 га позволят активно...

Аквапарк — это отличный выбор для активного времяпровождения! Площадь в 4 га позволят активно провести свой день и насладиться чистой водой.

Аквапарк считается одним из самых крупных в стране и поможет найти развлечение по душе как взрослым, так и детям любого возраста.
Посещение аквапарка
Посещение аквапарка
Посещение аквапарка
Посещение аквапарка
Посещение аквапарка
Посещение аквапарка

Что вас ждет:

  • Огромное количество водных аттракционов нельзя посетить даже за день! Благодаря нашей поездке, Вы не только сможете насладиться водной стихией и невероятно острыми ощущениями, но и видами, солнцем и брызгами воды.
  • Среди 24 горок Вы сможете найти себе подходящую, а также прокатиться с ветерком на самых популярных. Самой популярной является горка Kamikaze, Wave Pool, Black hole. И это далеко не весь список.
Детская программа
Пока вы развлекаетесь и получаете адреналин, ваших малышей будут развлекать профессиональные аниматоры. Они найдут подход к вашему ребенку и проведут с ним индивидуальные, а также коллективные игры, в которые ваш малыш будет хотеть играть снова и снова.
Это путешествие оставит след и эмоции в вашей памяти. Не упустите момент!
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Страховка
  • Входной билет
 Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты
Время проведения: Каждый день с 09:00 до 18:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Armagan
Armagan
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👥Групповые🧒Для детей🏆Активный отдых🧜‍♂️Аквапарки

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