Одухотворяющее путешествие по трем древним городам

Эта экскурсия и древняя история, и водная прогулка, и паломничество! Каждый из Вас оставит в памяти...

Эта экскурсия и древняя история, и водная прогулка, и паломничество! Каждый из Вас оставит в памяти все, что ему сродни.

Мы посетим родину Санта Клауса — любимого русского Святого Николая Угодника, рассмотрим затонувший во время землетрясения город Кекова через прозрачное дно лодки, полюбуемся ликийскими гробницами и амфитеатром в древнем городе Мира.
Одухотворяющее путешествие по трем древним городам
Одухотворяющее путешествие по трем древним городам
Одухотворяющее путешествие по трем древним городам
Одухотворяющее путешествие по трем древним городам
Одухотворяющее путешествие по трем древним городам
Одухотворяющее путешествие по трем древним городам

Что вы увидите 🤩

  • Базилику, где служил Святой Николай Чудотворец
  • Город Мира
  • Ликийские гробницы
  • Амфитеатр
  • Город Долихисте (Кекова)
Святой всех времен и народов
Мы посетим базилику, где остался саркофаг Святого Николая Чудотворца. В нем было захоронено тело, а позже в благоухающем миро находились мощи. Вы сможете оставить записочки и помолиться о здравии родных и близких. Несмотря на то, что плотью Святой Николай Чудотворец лежит в итальянском городе Бари (был выкраден в 11 веке), дух его здесь, на исторической Родине, в месте служения.
Столица народов Ликии
Далее взору наших туристов откроются останки древнего города Мира — столица народов Ликии. Вы осмотрите развалины греко-римского театра и увидите стремящиеся к небу ликийские гробницы. Рядом раскинулся небольшой турецкий базар с сувенирами для туристов! Всем рекомендуем выпить стаканчик апельсинового сока, особенно в знойный день. Ведь плоды с Родины Апельсиновых королей напоены солнцем жаркой Турции.
Подводный город
Ну и какая же экскурсия без морской прогулки. Вы сможете не только искупаться, но и увидеть «дел давно минувшей старины». Вам предстоит с яхты осмотреть все что осталось от ликийского города Долихисте (Кекова), пострадавшего в результате крупного землетрясения во 2 веке до нашей эры. Часть города ушла под воду, часть осталась на суше. Вы увидите через толщу воды: каменные лестницы, кувшины, амфоры, обломки статуй. И, при желании, окунетесь в чистейшие воды залива Средиземного моря.

Важно знать:

    С собой возьмите купальник или плавки, полотенце, солнцезащитные очки и крем, головной убор, ланч бокс из отеля
    🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
     Что входит
    • Трансферы из вашего отеля и обратно в отель
    • Страховка
    • Русский гид
    • Обед
    • Входной билет в г. Мира
    • Морская прогулка на лодке
     Что не входит
    • Любые напитки
    • Личные затраты
    • Входной билет в церковь 9$ (Без гида)
    • Входной билет в церковь 11$ (С гидом)
    Важная информация
    С собой возьмите купальник или плавки, полотенце, солнцезащитные очки и крем, головной убор, ланч бокс из отеля
    Время проведения: Каждый день 06:00-19:00
    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    Armagan
    Armagan
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