Святой всех времен и народов

Мы посетим базилику, где остался саркофаг Святого Николая Чудотворца. В нем было захоронено тело, а позже в благоухающем миро находились мощи. Вы сможете оставить записочки и помолиться о здравии родных и близких. Несмотря на то, что плотью Святой Николай Чудотворец лежит в итальянском городе Бари (был выкраден в 11 веке), дух его здесь, на исторической Родине, в месте служения.

Столица народов Ликии

Далее взору наших туристов откроются останки древнего города Мира — столица народов Ликии. Вы осмотрите развалины греко-римского театра и увидите стремящиеся к небу ликийские гробницы. Рядом раскинулся небольшой турецкий базар с сувенирами для туристов! Всем рекомендуем выпить стаканчик апельсинового сока, особенно в знойный день. Ведь плоды с Родины Апельсиновых королей напоены солнцем жаркой Турции.

Подводный город

Ну и какая же экскурсия без морской прогулки. Вы сможете не только искупаться, но и увидеть «дел давно минувшей старины». Вам предстоит с яхты осмотреть все что осталось от ликийского города Долихисте (Кекова), пострадавшего в результате крупного землетрясения во 2 веке до нашей эры. Часть города ушла под воду, часть осталась на суше. Вы увидите через толщу воды: каменные лестницы, кувшины, амфоры, обломки статуй. И, при желании, окунетесь в чистейшие воды залива Средиземного моря.

Важно знать:

С собой возьмите купальник или плавки, полотенце, солнцезащитные очки и крем, головной убор, ланч бокс из отеля