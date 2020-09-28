в понедельник и пятницу в 06:00

Каскады с термальной водой Памуккале — действительно must-visit-place для гостей Турции. Столетиями минеральные воды стекали по холмам — благодаря их особому составу с частицами кальция травертины приобрели белоснежный цвет. Отсюда и название этого места, которое в переводе с турецкого означает «хлопковая крепость». Фотографии на фоне этого чуда получаются фантастическими. Вы услышите историю образования термальных источников — начиная со времен древнего Рима, а также познакомитесь с легендами о греческих богах.
На обломках древности После мы отправимся в Иераполис, священный город, где сохранилось немало памятников античности. Вы узнаете предание о святых апостолах Филиппе и Варфоломее и увидите руины церкви, воздвигнутой на месте их казни. Храмы, ворота Домициана, термы, фрагменты акведука и амфитеатр с великолепной акустикой завораживают и словно возвращают назад в прошлое.
Бассейн Клеопатры: вы этого достойны И хотя Клеопатра не купалась в этих ваннах, настоятельно рекомендуем их посетить. Целебные воды бассейна имеют сложный состав и способствуют улучшению при костных заболеваниях. Стоя под небольшими водопадами, вы почувствуете гидромассажный эффект. А мелкие игривые пузырьки подарят приятные и необычные ощущения.
Программа 06:00 Сбор и отправление. 08:00 Остановка для завтрака ланч-пакетом в городе Мугла. 11:00 Прибытие в Памуккале, прогулка по травертиновым террасам и Иераполису. Посещение бассейна Клеопатры в течение часа. 15:00 Отправление из Памуккале. 15:30 Обед в ресторане (шведский стол, без напитков). 17:30 Посещение текстильного магазина. Возвращение в отели.
Путешественники, которые не идут в бассейн Клеопатры, могут провести свободное время на Травертинах или в Иераполисе.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит трансфер, обед (без напитков), входной билет в Памуккале
Отдельно оплачиваются напитки, а также по желанию посещение бассейна Клеопатры (13$ — 15$).
Для детей до 6 лет стоимость экскурсии составляет 22 евро.
Мы выезжаем рано утром, поэтому необходимо попросить в отеле ланч-пакет и взять его с собой; по пути мы остановимся на перекус.
Возьмите с собой воду, удобную легкую одежду и обувь, солнечные очки, солнцезащитный крем, головной убор, купальные принадлежности, а также деньги для оплаты дополнительных услуг.
При недоборе группы экскурсия не предполагает сопровождения русскоговорящего гида: группа может быть присоединения к туристам из Европы, в этом случае экскурсия пройдет на английском. Подробности уточняйте в переписке.
в понедельник и пятницу в 06:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Бодруме
Дорогие путешественники! Меня зовут Елена, в туризме работаю более 10 лет. В Турции у меня свое экскурсионное агентство, которое работает с 2012 года. У нас семейный бизнес и гибкий подход к каждому клиенту. Наша цель — не продать услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники и друзья, приезжая в Турцию, захотели вновь воспользоваться услугами нашего агентства. Работаем только с проверенными и надежными организаторами!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вікторія
28 сен 2020
Для всех, кто хотел бы посетить, советую. Согласна, заезды на "шопинг", могут раздражать, однако если вы хотите за небольшие деньги посетить такой дальний регион, то это надо принять, как данность и расслабившись получать удовольствие от пейзажей за окном автобуса. Все было вовремя, в 6 утра забрали из гостиницы, дальше по точкам, бесплатный ланч был около 15 перед обратной дорогой. Вернули в гостиницу в 21. По моему мнению, бассейн Клеопатры посещать не обязательно именно, погружаться в него - людей много и не стоит этих денег. Времени, как раз хватает без спешки спуститься по террасам Памуккале и прогуляться по руинам Иераполиса.
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Татьяна
23 сен 2019
очень понравилась экскурсия, огромное спасибо Светлане - нашему гиду - просто потрясающий гид и человек! Благодаря ей мы отлично провели время и много нового узнали. Всем рекомендую!
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