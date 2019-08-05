1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Мерное покачивание на волнах

«Релакс» — девиз нашего судна состоит из одного слова! Вы разместитесь на самых удобных местах на яхте 🛥️ и полноценно отдохнёте. В течение морской прогулки мы несколько раз остановимся в красивейших бухтах, где вы искупаетесь и полюбуетесь бирюзовой водой. И, конечно, вы сможете поплавать в открытом море: укротить стихию или просто полюбоваться горизонтом и помечтать.

Чёрный остров 🏝️ с «целебной мазью»

Греясь на солнце ☀️ после купания в бухтах, вы заметите, что капитан судна держит курс на поросший зеленью высокий остров. Это «Кара Ада», или Чёрный остров — салон красоты великолепной царицы Клеопатры. Здесь вы позаботитесь о своём теле и здоровье: грязевые ванны, бурлящие источники, пляж 🏖️ с кристально чистой водой — все дары природы только для вас. Вдоволь обмазавшись и отмокнув, мы вернемся на яхту и поплывём домой.

Организационные детали

В стоимость включено:

— трансфер (из района Тургутрейс и Акялар, доплата за трансфер 5$/чел. );

— обед на яхте;

— безалкогольные и алкогольные напитки (при выборе яхты с напитками).

В стоимость не включено:

— напитки (при выборе яхты без напитков);

— личные расходы.