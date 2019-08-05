1 отзыв оставили туристы

Мерное покачивание на волнах «Релакс» — девиз нашего судна состоит из одного слова! Вы разместитесь на самых удобных местах на яхте 🛥️ и полноценно отдохнёте. В течение морской прогулки мы несколько раз остановимся в красивейших бухтах, где вы искупаетесь и полюбуетесь бирюзовой водой. И, конечно, вы сможете поплавать в открытом море: укротить стихию или просто полюбоваться горизонтом и помечтать.
Чёрный остров 🏝️ с «целебной мазью» Греясь на солнце ☀️ после купания в бухтах, вы заметите, что капитан судна держит курс на поросший зеленью высокий остров. Это «Кара Ада», или Чёрный остров — салон красоты великолепной царицы Клеопатры. Здесь вы позаботитесь о своём теле и здоровье: грязевые ванны, бурлящие источники, пляж 🏖️ с кристально чистой водой — все дары природы только для вас. Вдоволь обмазавшись и отмокнув, мы вернемся на яхту и поплывём домой.
Организационные детали
В стоимость включено: — трансфер (из района Тургутрейс и Акялар, доплата за трансфер 5$/чел. ); — обед на яхте; — безалкогольные и алкогольные напитки (при выборе яхты с напитками).
В стоимость не включено: — напитки (при выборе яхты без напитков); — личные расходы.
Стоимость тура с напитками – 39 евро/чел.
Для детей 7-12 лет: — с напитками — 24 евро; — без напитков — 21 евро; — дети 0-6 лет бесплатно. Чтобы воспользоваться скидкой для детей, пожалуйста, напишите нам сообщение, указав в нем количество льготных категорий, и дождитесь, пока мы пересчитаем стоимость.
Программа не предполагает сопровождения русскоговорящего гида.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Экскурсия проводится ежедневно в 09:30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 60 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Дорогие путешественники! Меня зовут Елена, в туризме работаю более 10 лет. В Турции у меня свое экскурсионное агентство, которое работает с 2012 года. У нас семейный бизнес и гибкий подход к каждому клиенту. Наша цель — не продать услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники и друзья, приезжая в Турцию, захотели вновь воспользоваться услугами нашего агентства. Работаем только с проверенными и надежными организаторами!
Информация на сайте не корректна, пишет, что до 20-ти человек, на самом деле минимум в два раза больше. На вопрос об этом к организаторам ответили: "Высокий сезон". Хотя, для меня кол-во людей было важным, и я бы хотела знать об этом. На остров с грязями тоже не поехали, хотя в туре этому отведено целый раздел описания. Цена завышена для такого обслуживания и организации, друзьям бы не порекомендовала. Не знаю, как другие направления и страны, но именно эту экскурсию советую НЕ БРАТЬ. Организаторам советую пороботать с корректностью информации. И как миниму НЕ ВРАТЬ своим клиентам.