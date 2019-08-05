1 отзыв оставили туристы

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Из Бодрума по Эгейскому морю на яхте

Посмотреть на курорт с воды и восстановить силы после шумных вечеринок

3
1 отзыв
Елена
Елена – экскурсионное агентство из Бодрума
Прогулка 👣 на яхте 🛥️ в Бодруме — отличный способ отдохнуть от баров, клубов и громкой музыки самого тусовочного региона Турции.

Вы насладитесь спокойным морем и побудете наедине с природой.

Послушаете плеск воды, искупаетесь в бухтах и понаблюдаете за оживлённым побережьем.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 60 человек

  • €32 за человека

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Из Бодрума по Эгейскому морю на яхте
Из Бодрума по Эгейскому морю на яхте

Что вас ожидает

Мерное покачивание на волнах
«Релакс» — девиз нашего судна состоит из одного слова! Вы разместитесь на самых удобных местах на яхте 🛥️ и полноценно отдохнёте. В течение морской прогулки мы несколько раз остановимся в красивейших бухтах, где вы искупаетесь и полюбуетесь бирюзовой водой. И, конечно, вы сможете поплавать в открытом море: укротить стихию или просто полюбоваться горизонтом и помечтать.

Чёрный остров 🏝️ с «целебной мазью»
Греясь на солнце ☀️ после купания в бухтах, вы заметите, что капитан судна держит курс на поросший зеленью высокий остров. Это «Кара Ада», или Чёрный остров — салон красоты великолепной царицы Клеопатры. Здесь вы позаботитесь о своём теле и здоровье: грязевые ванны, бурлящие источники, пляж 🏖️ с кристально чистой водой — все дары природы только для вас. Вдоволь обмазавшись и отмокнув, мы вернемся на яхту и поплывём домой.

Организационные детали

  • В стоимость включено:
    — трансфер (из района Тургутрейс и Акялар, доплата за трансфер 5$/чел. );
    — обед на яхте;
    — безалкогольные и алкогольные напитки (при выборе яхты с напитками).
  • В стоимость не включено:
    — напитки (при выборе яхты без напитков);
    — личные расходы.
  • Стоимость тура с напитками – 39 евро/чел.
  • Для детей 7-12 лет:
    — с напитками — 24 евро;
    — без напитков — 21 евро;
    — дети 0-6 лет бесплатно.
    Чтобы воспользоваться скидкой для детей, пожалуйста, напишите нам сообщение, указав в нем количество льготных категорий, и дождитесь, пока мы пересчитаем стоимость.
  • Программа не предполагает сопровождения русскоговорящего гида.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Из Бодрума по Эгейскому морю на яхте
Из Бодрума по Эгейскому морю на яхте
Из Бодрума по Эгейскому морю на яхте

Экскурсия проводится ежедневно в 09:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 60 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена
Елена
Дорогие путешественники! Меня зовут Елена, в туризме работаю более 10 лет. В Турции у меня свое экскурсионное агентство, которое работает с 2012 года. У нас семейный бизнес и гибкий подход к каждому клиенту. Наша цель — не продать услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники и друзья, приезжая в Турцию, захотели вновь воспользоваться услугами нашего агентства. Работаем только с проверенными и надежными организаторами!
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1 отзыв оставили туристы

5 августа 2019
Информация на сайте не корректна, пишет, что до 20-ти человек, на самом деле минимум в два раза больше. На вопрос об этом к организаторам ответили: "Высокий сезон". Хотя, для меня кол-во людей было важным, и я бы хотела знать об этом. На остров с грязями тоже не поехали, хотя в туре этому отведено целый раздел описания. Цена завышена для такого обслуживания и организации, друзьям бы не порекомендовала. Не знаю, как другие направления и страны, но именно эту экскурсию советую НЕ БРАТЬ. Организаторам советую пороботать с корректностью информации. И как миниму НЕ ВРАТЬ своим клиентам.

Елена проводит ещё 3 экскурсии

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