Мы посетим бухты:

Черный остров является источником здоровья, благодаря термальный источникам, грязи, горному воздуху. Это отличное место для тех, кто хочет активно отдохнуть и улучшить состояние своего здоровья!

Метеоритная яма. Вы сразу обратите внимание на огромную впадину от метеорита на морском дне. Самые смелые туристы могут нырнуть в эту бесконечность.

Бухта Аквариум приобрела такое название благодаря чистой воде и. мельчайшему песку. Видимость дна составляет 20-30 метров! Добраться до бухты можно только на лодке.

В бухте Кумлук вы сможете насладиться шикарными видами, сделать невероятно красивые фотографии и просто незабываемо провести свой день. На борту нашей яхты мы предоставим вам вкусный обед. Ничего не помешает вам нырять и наблюдать за яркими рыбками и пестрыми растениями.

Кроличий Остров хорошо подходит для романтических прогулок влюбленных пар. С материком он соединяется мелководной полосой, по которой можно пройти пешком.

Важно знать: