Мы посетим бухты:
Черный остров является источником здоровья, благодаря термальный источникам, грязи, горному воздуху. Это отличное место для тех, кто хочет активно отдохнуть и улучшить состояние своего здоровья!
Метеоритная яма. Вы сразу обратите внимание на огромную впадину от метеорита на морском дне. Самые смелые туристы могут нырнуть в эту бесконечность.
Бухта Аквариум приобрела такое название благодаря чистой воде и. мельчайшему песку. Видимость дна составляет 20-30 метров! Добраться до бухты можно только на лодке.
В бухте Кумлук вы сможете насладиться шикарными видами, сделать невероятно красивые фотографии и просто незабываемо провести свой день. На борту нашей яхты мы предоставим вам вкусный обед. Ничего не помешает вам нырять и наблюдать за яркими рыбками и пестрыми растениями.
Кроличий Остров хорошо подходит для романтических прогулок влюбленных пар. С материком он соединяется мелководной полосой, по которой можно пройти пешком.
Важно знать:
- С собой возьмите купальник или плавки, полотенце, солнцезащитные очки и крем, головной убор.
- Капитан в праве менять маршрут, даже в день экскурсии.