Морская прогулка на яхте по Эгейскому морю

Вы незабываемо проведете время, улучшите свое здоровье, насладитесь морем и пейзажами, а также...

Вы незабываемо проведете время, улучшите свое здоровье, насладитесь морем и пейзажами, а также приобретете невероятные эмоции.

На комфортабельной яхте Вы посетите пять райских уголков Эгейского моря.

Наш экипаж обеспечит вам отличное настроение и обслуживание до самого конца экскурсии.

На борту присутствует все то, что нужно для купания, ныряний и подводного плавания.
Морская прогулка на яхте по Эгейскому морю
Морская прогулка на яхте по Эгейскому морю
Морская прогулка на яхте по Эгейскому морю
Морская прогулка на яхте по Эгейскому морю
Морская прогулка на яхте по Эгейскому морю
Морская прогулка на яхте по Эгейскому морю

Что вы увидите 🤩

  • Черный Остров
  • Метеоритная яма
  • Бухта Аквариум
  • Бухта Кумлук
  • Кроличий Остров

Мы посетим бухты:

    Черный остров является источником здоровья, благодаря термальный источникам, грязи, горному воздуху. Это отличное место для тех, кто хочет активно отдохнуть и улучшить состояние своего здоровья!
    Метеоритная яма. Вы сразу обратите внимание на огромную впадину от метеорита на морском дне. Самые смелые туристы могут нырнуть в эту бесконечность.
    Бухта Аквариум приобрела такое название благодаря чистой воде и. мельчайшему песку. Видимость дна составляет 20-30 метров! Добраться до бухты можно только на лодке.
    В бухте Кумлук вы сможете насладиться шикарными видами, сделать невероятно красивые фотографии и просто незабываемо провести свой день. На борту нашей яхты мы предоставим вам вкусный обед. Ничего не помешает вам нырять и наблюдать за яркими рыбками и пестрыми растениями.
    Кроличий Остров хорошо подходит для романтических прогулок влюбленных пар. С материком он соединяется мелководной полосой, по которой можно пройти пешком.

    Важно знать:

    • С собой возьмите купальник или плавки, полотенце, солнцезащитные очки и крем, головной убор.
    • Капитан в праве менять маршрут, даже в день экскурсии.
    🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
     Что входит
    • Трансферы из/в отель
    • Обед
    • Страховка
    • Шезлонги на борту яхты для всех гостей
     Что не входит
    • Личные затраты
    • Услуга фотографа
    • Напитки (пиво, вино, кола, фанта, спрайт, вода, чай, кофе)
    Время проведения: Каждый день с 10:30 до 17:00
    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 60 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    Armagan
    Armagan
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