Индивидуальная обзорная экскурсия по городу

Всегда солнечный Бодрум - это Великий Галикарнас, древняя столица Карии

Всегда солнечный Бодрум — это Великий Галикарнас, древняя столица Карии.

Приглашаем вас совершить обзорный тур по самым ярким достопримечательностям города.

Здесь находилось одно из 7 чудес античного света — «Мавзолей» в Галикарнасе — гробница карийского правителя Мавсола.

Это настоящий музей под открытым небом, где можно вдохнуть свежий воздух Турции и почувствовать античный дух древней столицы.
Индивидуальная обзорная экскурсия по городу
Индивидуальная обзорная экскурсия по городу
Индивидуальная обзорная экскурсия по городу
Индивидуальная обзорная экскурсия по городу
Индивидуальная обзорная экскурсия по городу
Индивидуальная обзорная экскурсия по городу

Что вы увидите 🤩

  • Ветряные мельницы
  • Миндосские ворота
  • Античный амфитеатр
  • Турецкую деревню
  • Мечеть
  • Водопад
Старинные ветряные мельницы
Ветряные мельницы — одна из достопримечательностей полуострова. Большая часть сохранившихся ветряных мельниц относятся к XVIII веку и активно использовалась до 70-х годов 20 века. Мельницы располагаются на открытых ветрам холмах в сторону северо-запада, откуда дуют самые сильные ветры и представляют собой сооружения из камня и дерева.
Главный вход в древний Галикарнас
От семикилометровой защищающей линии города остались лишь руины, которые схожи на две башни, напоминающие нам об истории. Мощные каменные стены с двумя укрепленными воротами — это ворота Миндоса — западный выход из Галикарнаса, возведенные в 4 столетии до н. э. в период правления Мавсола.
Античный амфитеатр
Античный амфитеатр в Бодруме — «живой» свидетель великого прошлого древнего Галикарнаса. Построенная царем Мавсолом в IV веке, главная арена имела вместимость 13 тысяч человек. Греки ставили на ней свои пьесы, а римляне устраивали гладиаторские бои. Если вам повезет, то вы можете попасть на концерт под открытым небом на действующей сцене амфитеатр.
Турецкая деревня
Для любителей деревенской жизни мы организовали посещение турецкой деревни. Турция — мусульманская страна, поэтому в сельской местности мы посетим мечеть.
Ковроткачество в Бодруме
Если Вы встретите ковры мастеров из Бодрума, то узнаете их сразу. Основной стиль этих произведений искусств: розы, журавли, бараньи рога,
а цветовая гамма: синяя, зеленая, красная, белая, розовая, желтая, фиолетовая. Процесс изготовления трудоемкий, поэтому стоимость изделия не маленькая, но ценность их во всем мире велика.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Входные билеты
  • Страховка
  • Русский гид
 Что не входит
  • Личные затраты
Время проведения: Каждый день с 10:00 до 16:00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Armagan
Armagan
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