Старинные ветряные мельницы

Ветряные мельницы — одна из достопримечательностей полуострова. Большая часть сохранившихся ветряных мельниц относятся к XVIII веку и активно использовалась до 70-х годов 20 века. Мельницы располагаются на открытых ветрам холмах в сторону северо-запада, откуда дуют самые сильные ветры и представляют собой сооружения из камня и дерева.

Главный вход в древний Галикарнас

От семикилометровой защищающей линии города остались лишь руины, которые схожи на две башни, напоминающие нам об истории. Мощные каменные стены с двумя укрепленными воротами — это ворота Миндоса — западный выход из Галикарнаса, возведенные в 4 столетии до н. э. в период правления Мавсола.

Античный амфитеатр

Античный амфитеатр в Бодруме — «живой» свидетель великого прошлого древнего Галикарнаса. Построенная царем Мавсолом в IV веке, главная арена имела вместимость 13 тысяч человек. Греки ставили на ней свои пьесы, а римляне устраивали гладиаторские бои. Если вам повезет, то вы можете попасть на концерт под открытым небом на действующей сцене амфитеатр.

Турецкая деревня

Для любителей деревенской жизни мы организовали посещение турецкой деревни. Турция — мусульманская страна, поэтому в сельской местности мы посетим мечеть.

Ковроткачество в Бодруме

Если Вы встретите ковры мастеров из Бодрума, то узнаете их сразу. Основной стиль этих произведений искусств: розы, журавли, бараньи рога,

а цветовая гамма: синяя, зеленая, красная, белая, розовая, желтая, фиолетовая. Процесс изготовления трудоемкий, поэтому стоимость изделия не маленькая, но ценность их во всем мире велика.