Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бодрума

Морская поездка на остров Кос

Вы побываете на острове, где была основана первая школа медицины Гиппократом и, который тесно связан...

Вы побываете на острове, где была основана первая школа медицины Гиппократом и, который тесно связан с культом врачевания Асклепия, принесенного дорийцами.

Он является вторым по величине в архипелаге Додеканес и упоминается в легендах Древней Греции.

В рамках нашего тура у вас будет целый день, чтобы самостоятельно исследовать греческий остров Кос.

Прогуляться по его живописным улицам и полюбоваться архитектурой.
Морская поездка на остров Кос
Морская поездка на остров Кос
Морская поездка на остров Кос
Морская поездка на остров Кос
Морская поездка на остров Кос
Морская поездка на остров Кос

Что вас ждет:

  • За время отпуска в Турции у Вас есть замечательная возможность побывать в другой стране, овеянной легендами и мифами древней Греции. Вы прикоснетесь к культуре древних эллинов, покупаетесь в море Аргонавтов, познакомитесь с национальной кухней. Осмотрите исторические достопримечательности и древние руины, в том числе Замок рыцарей Иоаннитов 14 века (символ города), а также бесчисленные храмы и древнеримские развалины.
Родина медицины
Кос считается родиной Гиппократа, основоположника медицины, и прямо за замком находится знаменитое Дерево Гиппократа. Согласно легенде, под сенью этого дерева он обучал своих последователей медицинскому искусству.
А главная достопримечательность острова — Асклепион, один из самых крупных и старинных центров целительства древнего мира.
Гастрономическое удовольствие
На улочках острова множество магазинчиков и таверн. В качестве сувениров Вы можете купить на память косметические принадлежности из оливкового масла, магнитиков с изображением легендарных греческих героев.
Можно устроить себе и гастрономический тур, посетив одну из таверн с национальной греческой кухней! Попробуй тот самый настоящий греческий салат, мусаку — запеканку из баклажанов с мясом, чаще с бараниной, под соусом бешамель, Паститсио — запеканку из макарон с мясом, сыром и яйцом.
Чистейшие пляжи
После сытного обеда стоит отдохнуть на прекрасном пляже. Почти все пляжи Коса имеют «Голубой флаг» за исключительную чистоту и красоту морской воды. Здесь покупаться в зеркальной воде и позагорать на солнышке.

Важно знать:

  • С собой возьмите заграничный паспорт, купальник или плавки, полотенце, солнцезащитные очки и крем, головной убор.
  • Для посещения острова Кос гражданам Российской Федерации необходимо иметь Шенгенскую визу. Обращаем Ваше внимание, что наша компания не занимается помощью в оформлении визы, а также не дает консультации по поводу получения краткосрочной визы на греческие острова.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансферы из вашего отеля и обратно в отель
  • Страховка
  • Русский гид
  • Обед
 Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты
Важная информация
  • С собой возьмите заграничный паспорт
  • купальник или плавки
  • полотенце
  • солнцезащитные очки и крем
  • головной убор.
Время проведения: Каждый день с 07:00 до 18:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Armagan
Armagan
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