Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бодрума

Что вас ждет:
- За время отпуска в Турции у Вас есть замечательная возможность побывать в другой стране, овеянной легендами и мифами древней Греции. Вы прикоснетесь к культуре древних эллинов, покупаетесь в море Аргонавтов, познакомитесь с национальной кухней. Осмотрите исторические достопримечательности и древние руины, в том числе Замок рыцарей Иоаннитов 14 века (символ города), а также бесчисленные храмы и древнеримские развалины.
Родина медицины
Кос считается родиной Гиппократа, основоположника медицины, и прямо за замком находится знаменитое Дерево Гиппократа. Согласно легенде, под сенью этого дерева он обучал своих последователей медицинскому искусству.
А главная достопримечательность острова — Асклепион, один из самых крупных и старинных центров целительства древнего мира.
Гастрономическое удовольствие
На улочках острова множество магазинчиков и таверн. В качестве сувениров Вы можете купить на память косметические принадлежности из оливкового масла, магнитиков с изображением легендарных греческих героев.
Можно устроить себе и гастрономический тур, посетив одну из таверн с национальной греческой кухней! Попробуй тот самый настоящий греческий салат, мусаку — запеканку из баклажанов с мясом, чаще с бараниной, под соусом бешамель, Паститсио — запеканку из макарон с мясом, сыром и яйцом.
Чистейшие пляжи
После сытного обеда стоит отдохнуть на прекрасном пляже. Почти все пляжи Коса имеют «Голубой флаг» за исключительную чистоту и красоту морской воды. Здесь покупаться в зеркальной воде и позагорать на солнышке.
Важно знать:
- С собой возьмите заграничный паспорт, купальник или плавки, полотенце, солнцезащитные очки и крем, головной убор.
- Для посещения острова Кос гражданам Российской Федерации необходимо иметь Шенгенскую визу. Обращаем Ваше внимание, что наша компания не занимается помощью в оформлении визы, а также не дает консультации по поводу получения краткосрочной визы на греческие острова.