Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бодрума

Что вас ждет:

За время отпуска в Турции у Вас есть замечательная возможность побывать в другой стране, овеянной легендами и мифами древней Греции. Вы прикоснетесь к культуре древних эллинов, покупаетесь в море Аргонавтов, познакомитесь с национальной кухней. Осмотрите исторические достопримечательности и древние руины, в том числе Замок рыцарей Иоаннитов 14 века (символ города), а также бесчисленные храмы и древнеримские развалины.

Родина медицины

Кос считается родиной Гиппократа, основоположника медицины, и прямо за замком находится знаменитое Дерево Гиппократа. Согласно легенде, под сенью этого дерева он обучал своих последователей медицинскому искусству.

А главная достопримечательность острова — Асклепион, один из самых крупных и старинных центров целительства древнего мира.

Гастрономическое удовольствие

На улочках острова множество магазинчиков и таверн. В качестве сувениров Вы можете купить на память косметические принадлежности из оливкового масла, магнитиков с изображением легендарных греческих героев.

Можно устроить себе и гастрономический тур, посетив одну из таверн с национальной греческой кухней! Попробуй тот самый настоящий греческий салат, мусаку — запеканку из баклажанов с мясом, чаще с бараниной, под соусом бешамель, Паститсио — запеканку из макарон с мясом, сыром и яйцом.

Чистейшие пляжи

После сытного обеда стоит отдохнуть на прекрасном пляже. Почти все пляжи Коса имеют «Голубой флаг» за исключительную чистоту и красоту морской воды. Здесь покупаться в зеркальной воде и позагорать на солнышке.

Важно знать: