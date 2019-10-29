Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посморите на травертиновые террасы Памуккале
Исследуйте руины древнего города Иераполиса
Оцените горячие источники и прозрачные озера «хлопковой крепости»
Откройте для себя бассейн Клеопатры
Побывайте в крупнейшем некрополе на территории Турции
Узнайте больше об Иераполе в археологическом музее
Осмотрите уникальные травертиновые террасы Памуккале (в переводе с турецкого — «хлопковая крепость»), и посетите одну из самых популярных достопримечательностей Турции во время поездки на целый день.
Вы покинете Бодрум на автобусе с кондиционером и направитесь в Памуккале — место, известное как «восьмое чудо света». Взгляните на естественные прозрачные бассейны, минеральные источники и террасы из травертина, выточенные потоками воды. В 1988 г. Памукалле вошел в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и ежегодно привлекает два миллиона туристов. Полюбуйтесь видом на террасы с холмов на противоположной стороне долины в городе Денизли.
Затем отправляйтесь к руинам древнего греко-римского города Иераполь, построенного на вершине «хлопковой крепости» во II веке до нашей эры. Осмотрите остатки римского амфитеатра и посетите бывшие турецкие бани, которые сейчас преобразованы в археологический музей.
Узнайте, где плавала Клеопатра, и оцените мартирий апостола Филиппа. Осмотрите некрополь с саркофагами, самый примечательный среди которых — саркофаг Марка Аврелия Аммианоса.
Ответы на вопросы
Что входит
Проезд на автобусе с кондиционером для некурящих
Услуги гида
Входные билеты
Завтрак
Страховка
Что не входит
Обед
Напитки
Вход в бассейн Клеопатры (по желанию)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Трансфер предоставляется не от всех отелей. Возможно, вам потребуется подойти на место встречи недалеко от вашего отеля/места проживания
Требования к участникам
Вы должны использовать собственные наушники
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
3.4
Основано на 32 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
29 окт 2019
Нам очень понравился тур, особенно на месте! Это замечательно У нас было 3 часа на сайте в Памуккале. Этого достаточно, чтобы увидеть большую часть этого, но вы определенно могли бы остаться там гораздо дольше. Мне бы хотелось, чтобы у меня было больше времени и не было остановок на пути туда и обратно в магазине камня и кожи. Они были только для продажи. Перерывов на туалет мне было бы достаточно. В остальном все было довольно хорошо организовано, и это был хороший тур.
Y
Yassine
23 июня 2019
(Тунис)
Путь немного длинный, но стоит того, чтобы увидеть этот сказочный пейзаж неописуемой красоты. С другой стороны, для плана дороги что-то съесть еду ужасно и ожидать ненужных остановок, как увидеть кожевенная фабрика или базар … В целом мы остались довольны исполнением
А
Аноним
29 сен 2019
(Аргентина)
Они очень дезорганизованы, они ищут вас в отеле и доставляют в место, откуда отправляются автобусы. Там ждут, когда появится человек, говорящий на языке выбора, и вы получите микрострахование. Экскурсия длится три часа, если вы интересуетесь историей, отправляйтесь прямо в амфитеатр, а Хиераполис не тратит время в бассейне Клеопатры, очень красивого хлопкового замка. Со временем мой партнер заблудился. Я не смог найти автобус, и они угрожали оставить нас там. Шведский стол ничего от потустороннего мира
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