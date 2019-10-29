Осмотрите уникальные травертиновые террасы Памуккале (в переводе с турецкого — «хлопковая крепость»), и посетите одну из самых популярных достопримечательностей Турции во время поездки на целый день.

Вы покинете Бодрум на автобусе с кондиционером и направитесь в Памуккале — место, известное как «восьмое чудо света». Взгляните на естественные прозрачные бассейны, минеральные источники и террасы из травертина, выточенные потоками воды. В 1988 г. Памукалле вошел в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и ежегодно привлекает два миллиона туристов. Полюбуйтесь видом на террасы с холмов на противоположной стороне долины в городе Денизли.

Затем отправляйтесь к руинам древнего греко-римского города Иераполь, построенного на вершине «хлопковой крепости» во II веке до нашей эры. Осмотрите остатки римского амфитеатра и посетите бывшие турецкие бани, которые сейчас преобразованы в археологический музей.

Узнайте, где плавала Клеопатра, и оцените мартирий апостола Филиппа. Осмотрите некрополь с саркофагами, самый примечательный среди которых — саркофаг Марка Аврелия Аммианоса.