Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бодрума

Экипировка

Снаряжение для полета предоставляется Вам инструктором. От Вас потребуется правильно подобрать комфортную и удобную одежду для полета.

Запрещается прыгать в шлепанцах. Обувь должна фиксироваться на ноге!

Инструкции

Инструкции по Вашим действиям на старте, во время полета и для приземления вы получите от Вашего персонального инструктора. Ваше ответственное отношение к полету безусловно сделает его только ярче. В полете нет ничего сложного, нужно только наслаждаться процессом, а всю работу инструктор сделает за вас.

Безопасность

По статистике, параглайдинг входит в 10 самых безопасных видов воздушного спорта. Школа параглайдинга, с которой мы тесно сотрудничаем более 10 лет, имеет всю необходимую сертификацию, а каждый из инструкторов имеет как минимум 5-летний стаж полетов. Ваш прыжок в надежных руках.

Память

Ваш полет останется не только в ваших воспоминаниях, но еще и в потрясающих фото и видео. Инструктор поможет вас снять на профессиональную аппаратуру. Если есть желание, можете взять любое устройство с собой и заняться собственной съемкой

Важно знать: