Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бодрума

Экипировка
Снаряжение для полета предоставляется Вам инструктором. От Вас потребуется правильно подобрать комфортную и удобную одежду для полета.
Запрещается прыгать в шлепанцах. Обувь должна фиксироваться на ноге!
Инструкции
Инструкции по Вашим действиям на старте, во время полета и для приземления вы получите от Вашего персонального инструктора. Ваше ответственное отношение к полету безусловно сделает его только ярче. В полете нет ничего сложного, нужно только наслаждаться процессом, а всю работу инструктор сделает за вас.
Безопасность
По статистике, параглайдинг входит в 10 самых безопасных видов воздушного спорта. Школа параглайдинга, с которой мы тесно сотрудничаем более 10 лет, имеет всю необходимую сертификацию, а каждый из инструкторов имеет как минимум 5-летний стаж полетов. Ваш прыжок в надежных руках.
Память
Ваш полет останется не только в ваших воспоминаниях, но еще и в потрясающих фото и видео. Инструктор поможет вас снять на профессиональную аппаратуру. Если есть желание, можете взять любое устройство с собой и заняться собственной съемкой
Важно знать:
- С собой возьмите купальник или плавки, полотенце, солнцезащитные очки и крем, головной убор.
- Параглайдинг противопоказан: людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с заболеваниями или повреждениями опорно-двигательной системы, с тяжелыми заболеваниями дыхательной системы и беременным женщинам.