Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бодрума

Полет на парплане в Фетхие

Параглайдинг в Фетхие - захватывающим и интересным времяпровождением

Параглайдинг в Фетхие — захватывающим и интересным времяпровождением.

Здесь вам откроются шикарные виды на лазурное море, неописуемую красоту местности.

Наслаждаясь прекрасными видами на высоте 2000 метров можно рассмотреть бухту, окруженную с трех сторон горами, Олюдениз.

Оцените все прелести Эгейского побережья с высоты птичьего полета.

Вы будете вспоминать это приключение еще очень долгое время.
Полет на парплане в Фетхие
Полет на парплане в Фетхие
Полет на парплане в Фетхие
Полет на парплане в Фетхие
Полет на парплане в Фетхие
Полет на парплане в Фетхие
Экипировка
Снаряжение для полета предоставляется Вам инструктором. От Вас потребуется правильно подобрать комфортную и удобную одежду для полета.
Запрещается прыгать в шлепанцах. Обувь должна фиксироваться на ноге!
Инструкции
Инструкции по Вашим действиям на старте, во время полета и для приземления вы получите от Вашего персонального инструктора. Ваше ответственное отношение к полету безусловно сделает его только ярче. В полете нет ничего сложного, нужно только наслаждаться процессом, а всю работу инструктор сделает за вас.
Безопасность
По статистике, параглайдинг входит в 10 самых безопасных видов воздушного спорта. Школа параглайдинга, с которой мы тесно сотрудничаем более 10 лет, имеет всю необходимую сертификацию, а каждый из инструкторов имеет как минимум 5-летний стаж полетов. Ваш прыжок в надежных руках.
Память
Ваш полет останется не только в ваших воспоминаниях, но еще и в потрясающих фото и видео. Инструктор поможет вас снять на профессиональную аппаратуру. Если есть желание, можете взять любое устройство с собой и заняться собственной съемкой

Важно знать:

  • С собой возьмите купальник или плавки, полотенце, солнцезащитные очки и крем, головной убор.
  • Параглайдинг противопоказан: людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с заболеваниями или повреждениями опорно-двигательной системы, с тяжелыми заболеваниями дыхательной системы и беременным женщинам.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Входные билеты
  • Страховка
 Что не входит
  • Напитки
  • Личные затраты
Важная информация
  • С собой возьмите купальник или плавки
  • полотенце
  • солнцезащитные очки и крем
  • головной убор.
Время проведения: Каждый день с 8:00 до 18:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Armagan
Armagan
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бодрума

👥Групповые🏆Активный отдых🏡Выездные

Еще несколько похожих предложений в Бодруме

Экскурсия в Дальян из Бодрума
10ч
40
за 1 чел.
Экскурсия в Дальян из Бодрума
Дальян находится на юго-западном побережье Турции между Мармарисом и Фетхие
Заповедник Дальян из Бодрума
10ч
40
за 1 чел.
Заповедник Дальян из Бодрума
Групповая экскурсия 4в1: пляжи, прогулка на лодке, целебные грязи и интересные рассказы
ежедневно в 08:00
Сафари на квадроциклах
40
за 1 чел.
Сафари на квадроциклах
Если вы любите приключения и хотите в течение нескольких часов исследовать все природные красоты и даже...
Ежедневно
Рафтинг из Бодрума
70
за 1 чел.
Рафтинг из Бодрума
В этом невероятном приключении вас ждет спуск около 7 км по реке Даламан
Ежедневно в 06:00

Armagan проводит ещё 11 экскурсий

Сафари на квадроциклах или багги
40
за 1 чел.
Сафари на квадроциклах или багги
Мы приглашаем Вас на экстремальную экскурсию для любителей острых ощущений
Каждый день, в 10:00; 12:00; 14:00; 16:00
Джиппинг тур
35
за 1 чел.
Джиппинг тур
Это путешествие в сердце того края, где Вы обычно отдыхаете
Каждый день с 09:00 до 16:00
Посещение аквапарка
30
за 1 чел.
Посещение аквапарка
Аквапарк - это отличный выбор для активного времяпровождения! Площадь в 4 га позволят активно...
Каждый день с 09:00 до 18:00
Индивидуальная обзорная экскурсия по городу
Индивидуальная экскурсия
500
за 1-5 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по городу
Всегда солнечный Бодрум - это Великий Галикарнас, древняя столица Карии
Каждый день с 10:00 до 16:00
Релакс в Турецком Хамаме
20
за 1 чел.
Релакс в Турецком Хамаме
С самого начала вашего отдыха мы рекомендуем посетить Хамам в Бодруме для того, чтобы набраться сил для...
Каждый день с 10:00 до 18:00 (каждый час)
Плавание с дельфинами
135
за 1 чел.
Плавание с дельфинами
Детские мечты воплотим в реальность! Специально для вас мы организуем плавание с дельфинами, а по...
Каждый день! Время уточняйте
Поездка в живописный Дальян
12ч
35
за 1 чел.
Поездка в живописный Дальян
Экскурсия в Дальян - это настоящий активный отдых, с элементами созерцательного
Четверг и воскресенье с 5:30 (07:00)-19:00
Поездка в культурный Эфес
12ч
40
за 1 чел.
Поездка в культурный Эфес
Древнейшие цивилизации издавна манили людей своими загадками
Суббота и среда 06:00-19:30
Поездка в два древних города
37ч
80
за 1 чел.
Поездка в два древних города
Эта экскурсия для тех кто экономит время и мечтает увидеть "все и сразу"
Среда, Суббота с 06:00 до 19:00
Одухотворяющее путешествие по трем древним городам
13ч
105
за 1 чел.
Одухотворяющее путешествие по трем древним городам
Эта экскурсия и древняя история, и водная прогулка, и паломничество! Каждый из Вас оставит в памяти...
Каждый день 06:00-19:00
Морская прогулка на яхте по Эгейскому морю
18
за 1 чел.
Морская прогулка на яхте по Эгейскому морю
Вы незабываемо проведете время, улучшите свое здоровье, насладитесь морем и пейзажами, а также приобретете...
Каждый день с 10:30 до 17:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Бодруме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Бодруме
🇹🇷