Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бодрума

Что вас ждет:
- Плавание с дельфинами рекомендуется всем в целях профилактики. Минуты счастья, веселья, умиления подарят наши милые дельфины, которые с добротой и радостью встретят вас. Многим известны истории, основанные на реальных событиях, когда дельфины помогали людям, животным, кораблям, которые попадали в бедствие.
Дельфины украсят ваш отпуск, а на память Вы можете заказать профессиональную фото и видеосъемку!
Дополнительная информация:
- На территории дельфинария имеются кабинки для переодевания.
- Запрещена самостоятельная фото- и видеосъемка.
- Не забудьте купальник или плавки, полотенце, солнцезащитные очки и крем, головной убор.