Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бодрума

Детские мечты воплотим в реальность! Специально для вас мы организуем плавание с дельфинами, а по...

Детские мечты воплотим в реальность! Специально для вас мы организуем плавание с дельфинами, а по желанию, зрелищное шоу с этими добрыми существами.

Посещение такой экскурсии не только оставит вас под впечатлением, но и поправит ваше здоровье.

В медицине используется терапия, которая называется дельфинотерапия.

Доказано, что эта терапия помогает избежать стрессов, переутомлений, головных болей и депрессий.
Плавание с дельфинами
Плавание с дельфинами
Плавание с дельфинами
Плавание с дельфинами
Плавание с дельфинами
Плавание с дельфинами
Плавание с дельфинами

Что вас ждет:

  • Плавание с дельфинами рекомендуется всем в целях профилактики. Минуты счастья, веселья, умиления подарят наши милые дельфины, которые с добротой и радостью встретят вас. Многим известны истории, основанные на реальных событиях, когда дельфины помогали людям, животным, кораблям, которые попадали в бедствие.
Дельфины украсят ваш отпуск, а на память Вы можете заказать профессиональную фото и видеосъемку!

Дополнительная информация:

  • На территории дельфинария имеются кабинки для переодевания.
  • Запрещена самостоятельная фото- и видеосъемка.
  • Не забудьте купальник или плавки, полотенце, солнцезащитные очки и крем, головной убор.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно в отель
  • Плавание с дельфинами
 Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты
Время проведения: Каждый день! Время уточняйте
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Armagan
Armagan
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👥Групповые🧒Для детей🏆Активный отдых

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