Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бодрума

Детские мечты воплотим в реальность! Специально для вас мы организуем плавание с дельфинами, а по желанию, зрелищное шоу с этими добрыми существами.



Посещение такой экскурсии не только оставит вас под впечатлением, но и поправит ваше здоровье.



В медицине используется терапия, которая называется дельфинотерапия.



Доказано, что эта терапия помогает избежать стрессов, переутомлений, головных болей и депрессий.