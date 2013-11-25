В 09:30 вас отвезут из отеля или в порт круизного судна. На первой остановке вы встретите своего хозяина и кулинарного гида за чашкой чая.

Затем вы отправитесь на рынок фермеров, чтобы делать покупки для ингредиентов, чтобы сделать ваш обед. Ваш обед будет состоять из трех холодных закусок, одного теплого входа и основного блюда. На рынке вы встретите местных поставщиков продуктов питания, которые продают оливковые масла, дикую сезонную зелень, овощи и домашнюю лапшу, джемы, соленые огурцы, хлеб и сыры.

Как только вы купили все необходимые ингредиенты, вы отправитесь в Erenler Sofrasi в оливковом саду. Ваша последняя остановка - ресторан Erenler Sofrasi, где вы будете руководствоваться вкусными секретами региональной эгейской кулинарии, особой и особенно здоровой ветвью турецкой кухни. Вы можете присоединиться к кулинарным занятиям или понаблюдать, потягивая бокал турецкого вина. В любом случае вам будут даны письменные рецепты каждого блюда.

Вам предложат обед перед мифологическим Эгейским морем. В 14:30 вы вернетесь в свое первоначальное место в Бодруме.