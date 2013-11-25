Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Шеф-повар-эксперт проведет вас с визитом на рынке и кулинарным классом
В ресторане Erenler Sofrasi наш шеф-повар научит вас готовить пять турецких блюд для гурманов
Это ваш шанс увидеть каменные дома Ясбасана, воссоздающие здания в древнем Галикарнасе
Наслаждайтесь обедом и бокалом вина перед Эгейским морем
В 09:30 вас отвезут из отеля или в порт круизного судна. На первой остановке вы встретите своего хозяина и кулинарного гида за чашкой чая.
Затем вы отправитесь на рынок фермеров, чтобы делать покупки для ингредиентов, чтобы сделать ваш обед. Ваш обед будет состоять из трех холодных закусок, одного теплого входа и основного блюда. На рынке вы встретите местных поставщиков продуктов питания, которые продают оливковые масла, дикую сезонную зелень, овощи и домашнюю лапшу, джемы, соленые огурцы, хлеб и сыры.
Как только вы купили все необходимые ингредиенты, вы отправитесь в Erenler Sofrasi в оливковом саду. Ваша последняя остановка - ресторан Erenler Sofrasi, где вы будете руководствоваться вкусными секретами региональной эгейской кулинарии, особой и особенно здоровой ветвью турецкой кухни. Вы можете присоединиться к кулинарным занятиям или понаблюдать, потягивая бокал турецкого вина. В любом случае вам будут даны письменные рецепты каждого блюда.
Вам предложат обед перед мифологическим Эгейским морем. В 14:30 вы вернетесь в свое первоначальное место в Бодруме.
Ответы на вопросы
Что входит
Встреча и отход от и обратно в центр города Бодрум или Ортакент
Посещение рынка
Пять рецептов приготовления рецепта и книга рецептов
Обед и стакан турецкого вина
Что не входит
Поднимитесь и отойдите обратно в внешние районы Бодрума
Любые напитки после бесплатного бокала вина
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
T
Terry
25 ноя 2013
Наш урок турецкой кулинарии начался с очень теплого приветствия, утреннего сбора и поездки на рынок. Войдя в ресторан Асли, мы были поражены его красочной атмосферой, обеденными столами во дворе и внутри, а также картинами ее мужа, украшающими стены. За турецким чаем и отличной беседой мы сели за один из столов, чтобы положить стручки клюквы, очистить красный перец, нарезать айву, раздавить чеснок, нарезать лук, натереть помидоры и свернуть овощи в листах филло. Дымный аромат жарящихся на гриле баклажанов, кипящей айвы и фенхеля, а также рисового плова с изюмом и зеленью сделали это ощущение восхитительно чувственным. Основным блюдом было произведение искусства - свежие анчоусы в глиняном горшочке, который был наполнен рисовым пловом и снова покрыт анчоусами. Мы узнали особые приемы Асли по приготовлению «волшебного соуса» и чудесное сочетание трав с фруктами и овощами. Какая красивая
А
Аноним
23 авг 2019
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