Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бодрума

Что вас ждет:
- Какая же все таки рыба водится в Эгейском море? Ответ прост: сибас, дорада, золотистый пагр, тунец, луфарь и многие другие. На рыбалку вы можете отправиться всей семьей. Пока ваши члены семьи будут рыбачить, Вы можете насладиться невероятными видами, голубым морем, покупаться и позагорать. Для детей будет это не только интересным, но и развивающим, так как на нашей рыбалке они узнают множество видов рыб, а также увидят их вживую своими глазами.
А после рыбной ловли вам будет приготовлен обед из только что выловленной свежей рыбы и подан прямо на яхте. Проведите время с пользой и совместите приятное с полезным!
Важно знать:
- С собой возьмите купальник или плавки, полотенце, солнцезащитные очки и крем, головной убор.
- Снаряжение для рыбалки и обед входит в стоимость.