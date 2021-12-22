Вторник, Пятница с 06:00 до 20:00

Река Даламан

Река Даламан — идеально подходящее место для рафтинга. Ее длина составляет 229 км, что позволяет долгое время наблюдать за природой во время сплава. Она имеет довольно быстрое течение, что помогает поднять уровень сложности. В конце своего пути, эта красивая река впадает в Средиземное море.

Уровень сложности

Даламан состоит из двух участков: верхнего и нижнего.

Верхний более сложный, его обычно выбирают профессионалы. Рафтинговая база находится в деревне Аккёрпю, из которой и будет отправление нашего сплава. Нижний участок менее крутой и является более безопасным, а значит подходит для новичков. Протяженность каждого — двенадцать километров.

Участники могут выбрать своей уровень сложности.

Безопасность

Для вашей безопасности Вам будут выданы жилеты и шлемы. Наши опытные инструктора дадут всю необходимую информацию и расскажут о технике безопасности. Каждая группа сопровождается русскоговорящие гидом и профессионалом.

После сплава

Весь сплав длиться около 2,5 часов. За это время вы получите невероятные эмоции и кучу впечатлений! А после завершения вас будет ждать обед в местном ресторане прямо на берегу реки. Во время обеда у вас будет возможность посмотреть видео и фотоматериалы, которые были отсняты во время сплава.

Важно знать: