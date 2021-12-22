Вторник, Пятница с 06:00 до 20:00

Сплав на рафтах по реке Даламан

Мы предлагаем окунуться в мир захватывающих приключений, заняться борьбой с водной стихией и быстрым уносящим течением

В группе
до 8 чел.
Мы предлагаем окунуться в мир захватывающих приключений, заняться борьбой с водной стихией и быстрым уносящим течением.

Рафтинг — сплав по реке на больших надувных лодках, рассчитанных на 8-12 человек.

Это увлекательное занятие подойдет как новичкам, так и профессионалам.

Этот тур подарит вам много эмоций и отличное настроение! Приключения с природой помогут вам физически размяться и морально отдохнуть.
Сплав на рафтах по реке Даламан
Сплав на рафтах по реке Даламан
Сплав на рафтах по реке Даламан
Сплав на рафтах по реке Даламан
Сплав на рафтах по реке Даламан
Сплав на рафтах по реке Даламан
Сплав на рафтах по реке Даламан
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Река Даламан

Река Даламан — идеально подходящее место для рафтинга. Ее длина составляет 229 км, что позволяет долгое время наблюдать за природой во время сплава. Она имеет довольно быстрое течение, что помогает поднять уровень сложности. В конце своего пути, эта красивая река впадает в Средиземное море.
Уровень сложности
Даламан состоит из двух участков: верхнего и нижнего.
Верхний более сложный, его обычно выбирают профессионалы. Рафтинговая база находится в деревне Аккёрпю, из которой и будет отправление нашего сплава. Нижний участок менее крутой и является более безопасным, а значит подходит для новичков. Протяженность каждого — двенадцать километров.
Участники могут выбрать своей уровень сложности.

Безопасность

Для вашей безопасности Вам будут выданы жилеты и шлемы. Наши опытные инструктора дадут всю необходимую информацию и расскажут о технике безопасности. Каждая группа сопровождается русскоговорящие гидом и профессионалом.

После сплава

Весь сплав длиться около 2,5 часов. За это время вы получите невероятные эмоции и кучу впечатлений! А после завершения вас будет ждать обед в местном ресторане прямо на берегу реки. Во время обеда у вас будет возможность посмотреть видео и фотоматериалы, которые были отсняты во время сплава.

Важно знать:

  • Не забудьте купальник или плавки, полотенце, солнцезащитные очки и крем, головной убор.
  • Тур доступен детям с 14 лет

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из вашего отеля и обратно в отель
  • Профессиональный гид
  • Завтрак
  • Обед
Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты
  • фотографии и видеосъемка
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Пятница с 06:00 до 20:00
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вторник, Пятница с 06:00 до 20:00

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👥Групповые🏆Активный отдыхНа теплоходе

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