Релакс в Турецком Хамаме

С самого начала вашего отдыха мы рекомендуем посетить Хамам в Бодруме для того, чтобы набраться сил...

С самого начала вашего отдыха мы рекомендуем посетить Хамам в Бодруме для того, чтобы набраться сил для дальнейшего вашего прекрасного путешествия! Популярный традиционный турецкий Хамам в городе поможет вам ощутить легкость, чистоту, эстетику вашего тела.

Ваши мысли будут с каждой минутой наполняться позитивом, радостью и наслаждением.
Релакс в Турецком Хамаме
Релакс в Турецком Хамаме
Релакс в Турецком Хамаме
Релакс в Турецком Хамаме
Релакс в Турецком Хамаме
Релакс в Турецком Хамаме

Что вас ждет:

  • Отделка и сооружения Хамамов всегда бросались в глаза своей изысканностью и восточной роскошью. В помещений используется плитка высшего качества, стены украшают мозаичные картины, для изготовления лежаков используют мрамор. Здесь вы увидите абсолютную стерильность в соответствии с самыми строгими санитарными требованиями. Весь персонал имеет высокую профессиональную квалификацию.
  • Благодаря Хамаму вы можете совместить приятное с полезным: снять усталость, подготовиться к дальнейшему путешествию, приобщиться к турецкой культуре.

Процедуры, входящие в стоимость:

  • Скраб-пилинг
  • Масляный массаж 20 минут
  • Массаж с пеной из натурального мыла
  • С собой возьмите сланцы, купальник или плавки.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Сауна
  • Скраб-пилинг
  • Масляный массаж 20 минут
  • Массаж с пеной из натурального мыла
 Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты
Важная информация
  • С собой возьмите сланцы
  • купальник или плавки.
Время проведения: Каждый день с 10:00 до 18:00 (каждый час)
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Armagan
Armagan
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