Отделка и сооружения Хамамов всегда бросались в глаза своей изысканностью и восточной роскошью. В помещений используется плитка высшего качества, стены украшают мозаичные картины, для изготовления лежаков используют мрамор. Здесь вы увидите абсолютную стерильность в соответствии с самыми строгими санитарными требованиями. Весь персонал имеет высокую профессиональную квалификацию.
Благодаря Хамаму вы можете совместить приятное с полезным: снять усталость, подготовиться к дальнейшему путешествию, приобщиться к турецкой культуре.
Процедуры, входящие в стоимость:
Скраб-пилинг
Масляный массаж 20 минут
Массаж с пеной из натурального мыла
С собой возьмите сланцы, купальник или плавки.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
Что входит
Трансферы из/в отель
Сауна
Скраб-пилинг
Масляный массаж 20 минут
Массаж с пеной из натурального мыла
Что не входит
Любые напитки
Личные затраты
Важная информация
С собой возьмите сланцы
купальник или плавки.
Время проведения: Каждый день с 10:00 до 18:00 (каждый час)
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Armagan
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