Поездка в живописный Дальян

Экскурсия в Дальян - это настоящий активный отдых, с элементами созерцательного

Экскурсия в Дальян — это настоящий активный отдых, с элементами созерцательного.

Нет такого туриста, которого бы не покорила эта экскурсия.

Грязелечебница, сероводородные ванны; история — Ликийские гробницы, древний город Кауна; азартная ловля голубых крабов; черепаший пляж и море с настоящими волнами не оставят вас без приятных воспоминаний.
Поездка в живописный Дальян
Поездка в живописный Дальян
Поездка в живописный Дальян
Поездка в живописный Дальян
Поездка в живописный Дальян
Поездка в живописный Дальян

Что вы увидите 🤩

  • Река Дальян
  • Лечебная грязевая ванна
  • Изтузу — черепаший пляж
  • Ликийские гробницы
Турецкая Венеция
Река Дальян — удивительное место, которое мало похоже на другие. Туристы и местные называют его «Турецкой Венецией» за множество проливов, которые используются для передвижения на небольших лодках.
В реке огромное разнообразие рыб, черепах и других морских обитателей. Бесконечно долго можно любоваться природой и пейзажами волшебной местности.
Лечебная грязевая ванна
Мы посетим целебные ванны на прекрасном курорте Султание. Грязелечебный комплекс богат серой. Компоненты природной среды прославились своими целебными свойствами еще в римский период. Туристы из разных стран съезжаются для того, чтобы улучшить состояние кожи, улучшить обмен веществ, энергетический тонус и просто омолодиться в целом.
Черепаший пляж
Одна часть пляжа Изтузу омывается соленой водой Средиземного моря, а другая — соприкасается с рекой Дальян. В этом изумительно красивом месте расположен Черепаший пляж. Здесь можно увидеть голубых крабов и редкие виды черепах, но самыми распространенными являются черепахи Каретта-Каретта. Здесь предусмотрены специальные правила защиты и охраны местности. Данное место привлекает множество туристов благодаря невероятным красотам местности и милейшим черепашкам.
Захоронения древних ликийцев
Проплывая по реке Дальян, вы увидете культурное наследие ликийцев — гробницы, высеченные в скалах. Считалось, что чем выше захоронение, тем ближе к солнцу, а значит легче попасть в потусторонний мир. Поэтому самые высокие гробницы принадлежали богатым людям. Созерцательная экскурсия с лодки не оставит вас без эмоций.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансфер туда-обратно
  • Страховка
  • Речной катер
  • Входные билеты
  • Обед
  • Инструкции
 Что не входит
  • Напитки
  • Завтрак
  • Закуски
  • Голубые крабы
  • Сопровождение с фото съемкой
Время проведения: Четверг и воскресенье с 5:30 (07:00)-19:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Armagan
Armagan
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