Турецкая Венеция

Река Дальян — удивительное место, которое мало похоже на другие. Туристы и местные называют его «Турецкой Венецией» за множество проливов, которые используются для передвижения на небольших лодках.

В реке огромное разнообразие рыб, черепах и других морских обитателей. Бесконечно долго можно любоваться природой и пейзажами волшебной местности.

Лечебная грязевая ванна

Мы посетим целебные ванны на прекрасном курорте Султание. Грязелечебный комплекс богат серой. Компоненты природной среды прославились своими целебными свойствами еще в римский период. Туристы из разных стран съезжаются для того, чтобы улучшить состояние кожи, улучшить обмен веществ, энергетический тонус и просто омолодиться в целом.

Черепаший пляж

Одна часть пляжа Изтузу омывается соленой водой Средиземного моря, а другая — соприкасается с рекой Дальян. В этом изумительно красивом месте расположен Черепаший пляж. Здесь можно увидеть голубых крабов и редкие виды черепах, но самыми распространенными являются черепахи Каретта-Каретта. Здесь предусмотрены специальные правила защиты и охраны местности. Данное место привлекает множество туристов благодаря невероятным красотам местности и милейшим черепашкам.

Захоронения древних ликийцев

Проплывая по реке Дальян, вы увидете культурное наследие ликийцев — гробницы, высеченные в скалах. Считалось, что чем выше захоронение, тем ближе к солнцу, а значит легче попасть в потусторонний мир. Поэтому самые высокие гробницы принадлежали богатым людям. Созерцательная экскурсия с лодки не оставит вас без эмоций.