Поездка в культурный Эфес

Древнейшие цивилизации издавна манили людей своими загадками

Древнейшие цивилизации издавна манили людей своими загадками.

Не исключением является и Эфес — древний город на западном побережье Малой Азии.

Вас ждет неописуемый культурный ландшафт, который образовывался благодаря наследию древних греков и римлян, византийцев и сельджуков.

Вперед к познанию истории древнего мира!
Поездка в культурный Эфес
Поездка в культурный Эфес
Поездка в культурный Эфес
Поездка в культурный Эфес
Поездка в культурный Эфес
Поездка в культурный Эфес
Поездка в культурный Эфес

Что вы увидите 🤩

  • Библиотека Цельсия
  • Эфесский Амфитеатр
  • Дом Пресвятой Девы Марии
Древняя библиотека
По приезду вы сразу же заметите величайшее здание с особой историей.
Вторая по величине библиотека Древнего Мира является довольно необычным местом для захоронения и имела особую честь для Цельсия. Библиотека Цельсия направлена фасадом к восходящему солнцу, это служило для того, чтобы приветствовать тех, кто рано проснулся. Стиль данного сооружения отражает греческое влияние на римскую архитектуру. Статуи, находящиеся в колонах символизируют мудрость, знания, разведку и доблесть.
Вас вдохновит данное сооружение своими величайшими размерами и историей.
Большой театр
Эфесский Амфитеатр является самым большим театром в мире под открытым небом. Огромнейшее сооружение захватит дух у каждого. Театр мог вместить 25 тысяч зрителей. Здесь проводились гладиаторские бои и устраивались театральные постановки. В данный момент времени нам осталось восхищаться руинами, так как трехэтажное здание сцены с украшенными колоннами, скульптурами и памятниками не сохранилось.
История Эфесского Амфитеатра довольно интересна, богата и покорит сердце каждого слушателя.
Дом, где желания сбываются
Для тех, кто не против паломнической поездки, наша экскурсия включает посещения домика Девы Марии на Соловьиной горе, где, по преданию, она жила последние годы жизни.
Вы пройдете по территории самого дома, оставите записки с просьбами или привяжете ленточки у стены желаний (их сжигают 15 августа в праздник Успенья Пресвятой Богородицы, чтобы желания ушли в небо)
Наберете в тару воду из трех целебных источников. Желающие могут приобрести иконы и религиозные святыни в открытых магазинчиках.
Представители всех конфессий посещают это место благодати и любви и мы с Вами не обойдем его стороной.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Входные билеты в Эфес
  • Страховка
  • Русский гид
  • Обед
 Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты
  • Входные билеты в дом Девы Марии
Время проведения: Суббота и среда 06:00-19:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Armagan
Armagan
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