Древняя библиотека

По приезду вы сразу же заметите величайшее здание с особой историей.

Вторая по величине библиотека Древнего Мира является довольно необычным местом для захоронения и имела особую честь для Цельсия. Библиотека Цельсия направлена фасадом к восходящему солнцу, это служило для того, чтобы приветствовать тех, кто рано проснулся. Стиль данного сооружения отражает греческое влияние на римскую архитектуру. Статуи, находящиеся в колонах символизируют мудрость, знания, разведку и доблесть.

Вас вдохновит данное сооружение своими величайшими размерами и историей.

Большой театр

Эфесский Амфитеатр является самым большим театром в мире под открытым небом. Огромнейшее сооружение захватит дух у каждого. Театр мог вместить 25 тысяч зрителей. Здесь проводились гладиаторские бои и устраивались театральные постановки. В данный момент времени нам осталось восхищаться руинами, так как трехэтажное здание сцены с украшенными колоннами, скульптурами и памятниками не сохранилось.

История Эфесского Амфитеатра довольно интересна, богата и покорит сердце каждого слушателя.

Дом, где желания сбываются

Для тех, кто не против паломнической поездки, наша экскурсия включает посещения домика Девы Марии на Соловьиной горе, где, по преданию, она жила последние годы жизни.

Вы пройдете по территории самого дома, оставите записки с просьбами или привяжете ленточки у стены желаний (их сжигают 15 августа в праздник Успенья Пресвятой Богородицы, чтобы желания ушли в небо)

Наберете в тару воду из трех целебных источников. Желающие могут приобрести иконы и религиозные святыни в открытых магазинчиках.

Представители всех конфессий посещают это место благодати и любви и мы с Вами не обойдем его стороной.