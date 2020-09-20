2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Загадка на побережье Эгейского моря

В Античности Эфес был одним из древнейших процветающих городов: он рос и богател благодаря торговле, но однажды его постигла жуткая участь. Что же произошло с крупнейшим торговым центром древности? Вы услышите легенды и любопытные факты об Эфесе, прогуляетесь 👣 между вековыми колоннами исторических памятников и поразитесь тому, в каком прекрасном состоянии они сохранились. За два часа вы глубоко прочувствуете атмосферу древности и услышите историю 📖 античного города от истоков до постигших его событий.

Шаг в эпоху до нашей эры

После знакомства с городом вы отправитесь в дом Девы Марии, где по свидетельствам святая провела последние годы жизни, или в археологический музей 🖼 Эфеса, хранящий находки из храма Артемиды — жемчужины, броши, монеты. Вы самостоятельно посетите эти исторические памятники и рассмотрите старинные экспонаты, прикоснувшись к которым будто перенесётесь в дохристианскую эпоху.

Подробная программа

06:00 — 06:30 Сбор и отправление

07:30 — 08:15 Остановка для завтрака в городе Мугла

08:15 — 10:30 Остановка в торговом центре в городе Сельчук (оливковое масло, турецкие сладости)

11:15 — 13:30 Экскурсия ⛳ в Эфесе

14:00 — 14:30 Обед в ресторане в городе Сельчук

14:45 — 16:00 Дом Девы Марии или археологический музей Эфеса (по выбору)

16:30 — 19:00 Возвращение в отель

Организационные детали

В стоимость включено:

— трансфер;

— обед;

— входной билет 🎫 в Эфес.

— трансфер; — обед; — входной билет 🎫 в Эфес. В стоимость не включено:

— напитки;

— вход в Музей (3$, по желанию);

— входной билет в дом Девы Марии (15$, по желанию).