2 отзыва оставили туристы

Загадка на побережье Эгейского моря
В Античности Эфес был одним из древнейших процветающих городов: он рос и богател благодаря торговле, но однажды его постигла жуткая участь. Что же произошло с крупнейшим торговым центром древности? Вы услышите легенды и любопытные факты об Эфесе, прогуляетесь 👣 между вековыми колоннами исторических памятников и поразитесь тому, в каком прекрасном состоянии они сохранились. За два часа вы глубоко прочувствуете атмосферу древности и услышите историю 📖 античного города от истоков до постигших его событий.
Шаг в эпоху до нашей эры
После знакомства с городом вы отправитесь в дом Девы Марии, где по свидетельствам святая провела последние годы жизни, или в археологический музей 🖼 Эфеса, хранящий находки из храма Артемиды — жемчужины, броши, монеты. Вы самостоятельно посетите эти исторические памятники и рассмотрите старинные экспонаты, прикоснувшись к которым будто перенесётесь в дохристианскую эпоху.
06:00 — 06:30 Сбор и отправление
07:30 — 08:15 Остановка для завтрака в городе Мугла
08:15 — 10:30 Остановка в торговом центре в городе Сельчук (оливковое масло, турецкие сладости)
11:15 — 13:30 Экскурсия ⛳ в Эфесе
14:00 — 14:30 Обед в ресторане в городе Сельчук
14:45 — 16:00 Дом Девы Марии или археологический музей Эфеса (по выбору)
16:30 — 19:00 Возвращение в отель