2 отзыва оставили туристы

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В эллинистический Эфес из Бодрума

Насыщенное знакомство с историей и архитектурой древности

4.5
2 отзыва
Елена
Елена – экскурсионное агентство из Бодрума
В великом городе перед вами оживёт картина минувших времён: как столетия назад по этой земле от храма Артемиды к каменной жилой постройке бежал босоногий мальчишка, как на улицах бурлила и клокотала жизнь.

Вы узнаете, почему город 🏙️ стал одним из самых богатых в мире и что сделало его безлюдным, а также рассмотрите монументальную архитектуру Эфеса.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €47 за человека

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В эллинистический Эфес из Бодрума
В эллинистический Эфес из Бодрума

Что вас ожидает

Загадка на побережье Эгейского моря
В Античности Эфес был одним из древнейших процветающих городов: он рос и богател благодаря торговле, но однажды его постигла жуткая участь. Что же произошло с крупнейшим торговым центром древности? Вы услышите легенды и любопытные факты об Эфесе, прогуляетесь 👣 между вековыми колоннами исторических памятников и поразитесь тому, в каком прекрасном состоянии они сохранились. За два часа вы глубоко прочувствуете атмосферу древности и услышите историю 📖 античного города от истоков до постигших его событий.

Шаг в эпоху до нашей эры
После знакомства с городом вы отправитесь в дом Девы Марии, где по свидетельствам святая провела последние годы жизни, или в археологический музей 🖼 Эфеса, хранящий находки из храма Артемиды — жемчужины, броши, монеты. Вы самостоятельно посетите эти исторические памятники и рассмотрите старинные экспонаты, прикоснувшись к которым будто перенесётесь в дохристианскую эпоху.

Подробная программа

06:00 — 06:30 Сбор и отправление
07:30 — 08:15 Остановка для завтрака в городе Мугла
08:15 — 10:30 Остановка в торговом центре в городе Сельчук (оливковое масло, турецкие сладости)
11:15 — 13:30 Экскурсия ⛳ в Эфесе
14:00 — 14:30 Обед в ресторане в городе Сельчук
14:45 — 16:00 Дом Девы Марии или археологический музей Эфеса (по выбору)
16:30 — 19:00 Возвращение в отель

Организационные детали

  • В стоимость включено:
    — трансфер;
    — обед;
    — входной билет 🎫 в Эфес.
  • В стоимость не включено:
    — напитки;
    — вход в Музей (3$, по желанию);
    — входной билет в дом Девы Марии (15$, по желанию).
  • Возьмите с собой воду, ланч-пакет, удобную легкую одежду и обувь, солнечные очки, солнцезащитный крем, головной убор, купальные принадлежности, а также деньги для оплаты дополнительных услуг.
  • Для детей от 7 лет полная стоимость экскурсии 🧭. Для детей 0-6 лет стоимость 22 евро.
    Чтобы воспользоваться скидкой для детей, пожалуйста, напишите нам сообщение, указав в нем количество льготных категорий, и дождитесь, пока мы пересчитаем стоимость.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
В эллинистический Эфес из Бодрума
В эллинистический Эфес из Бодрума
В эллинистический Эфес из Бодрума
В эллинистический Эфес из Бодрума
В эллинистический Эфес из Бодрума
В эллинистический Эфес из Бодрума

Экскурсия проводится в среду и субботу в 05:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена
Елена
Дорогие путешественники! Меня зовут Елена, в туризме работаю более 10 лет. В Турции у меня свое экскурсионное агентство, которое работает с 2012 года. У нас семейный бизнес и гибкий подход к каждому клиенту. Наша цель — не продать услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники и друзья, приезжая в Турцию, захотели вновь воспользоваться услугами нашего агентства. Работаем только с проверенными и надежными организаторами!
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2 отзыва оставили туристы

20 сентября 2020
Экскурсия хорошая, 2. 5 часа на посещение Эфеса достаточно, чтобы всё пройти и посмотреть. На месте оказалось, что доплата за посещение дома Девы Марии 15$ вместо заявленых 7$, решили отказаться. Очень понравился гид Светлана, но есть риск попасть на мультинациональную экскурсию и слушать на нескольких языках (второй автобус был именно такой, состав русские и поляки).
23 сентября 2019
Супер экскурсия - рекомендую всем - просто потрясное место. с нами снова была наш супер гид Светлана - ей огромное спасибо за много новой полезной информации и просто как хорошему человеку)) так же нас отвели в дом Девы Марии - вход платный - но это того стоит - столько новых впечатлений! Очень вкусный обед, прекрасные места, время на шопинг - вообще впечатлений огромное спасибо организаторам и нашему супер гиду Светлане!!!

Елена проводит ещё 3 экскурсии

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