Поездка в удивительный Памуккале

Эта экскурсия представляют отличную возможность увидеть потрясающую местность и необычные ландшафты...

Эта экскурсия представляют отличную возможность увидеть потрясающую местность и необычные ландшафты Памуккале.

Похожих мест не найти нигде.

Комплекс из 17 минеральных источников входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и поражает своей красотой абсолютно каждого.
Поездка в удивительный Памуккале
Поездка в удивительный Памуккале
Поездка в удивительный Памуккале
Поездка в удивительный Памуккале
Поездка в удивительный Памуккале
Поездка в удивительный Памуккале
Поездка в удивительный Памуккале

Что вы увидите 🤩

  • Травертины Памуккале
  • Хлопковый Замок
  • Древний город Иераполис
  • Бассейн Клеопатры в Памуккале
Травертины Памуккале
Пейзаж Хлопкового Замка завораживает. На первый взгляд можно подумать что это айсберги или белоснежная вата, от которой нельзя оторвать глаз. Стены, покрытые травентиной, напоминают пенный, замерший водопад.
Вам захочется насладиться невероятным явлением этого фантастического природного феномена, побродить босиком по его кристально чистым ваннам с теплой минеральной водой.
Древний город
Вы посетите огромный город с богатейшей историей — Иераполис. Вблизи его находится огромное количество целебных источников, поэтому Иераполис признан одним из самых популярных курортов и внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на множество разрушений, город поражает великолепием своих мощных сооружений и уникальной историей.
Водные процедуры египетской царицы
Самым распространенным минеральным источником в Турции является бассейн Клеопатры. Ванны оформлены под открытым небом наполняются целебной минеральной водой, которая стекает по склонам. К римскому бассейну съезжаются множество людей для того, чтобы поправить здоровье и принять исцеляющую ванну египетской царицы. Эффект от посещения бассейна можно почувствовать уже при однократном посещении.
Ухоженная территория располагает несколько кафе. По желанию, на память можно приобрести сувениры по доступным ценам.

Что взять с собой:

  • Не забудьте купальник или плавки, полотенце, солнцезащитные очки и крем, головной убор и удобную обувь.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • трансфер от и до отеля
  • страховка
  • обед
  • входные билеты в Памуккале и Иераполис
 Что не входит
  • завтрак
  • напитки
  • бассейн Клеопатры
Важная информация
Не забудьте купальник или плавки, полотенце, солнцезащитные очки и крем, головной убор и удобную обувь
Время проведения: Понедельник и пятница 06:00-19:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Armagan
Armagan
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