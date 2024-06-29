Мы откроем секретные точки на карте: побываем в живописных бухтах и
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Маршрут и программа могут быть изменены по согласованию с капитаном или по погодным условиям.
Проживание. На яхте, 2-местные каюты с удобствами и кондиционером.
Питание. В программу включено 3-разовое питание от повара.
Программа тура по дням
Бодрум: 50 оттенков белого
Встречаемся в Бодруме и поднимаемся на борт яхты, где вас уже ждут прохладительные напитки. После инструктажа по технике безопасности отправимся в круиз по окрестностям. Вы искупаетесь в открытом море, наслаждаясь прозрачной бирюзовой водой.
На ужин вернёмся в Бодрум и попетляем по узким улочкам вдоль белоснежных домов с синими ставнями. Заглянем на рыбный рынок, пройдёмся по клубам и ресторанам города и отправимся обратно на яхту.
Бухта Чати
После завтрака — снова в море: — держим курс на живописный остров Караада, густо покрытый изумрудными лесами. Остановимся в одной из бухт и искупаемся в окружении скал.
Следующая точка маршрута — бухта Чати с лазурной водой и чистейшими пляжами. Вы можете проплавать до ужина или подняться на смотровую площадку и насладиться видом на бесконечные морские просторы и горные хребты.
Купание в бухте Куфре
Сегодня нас ждут 7 островов в заливе Гёкова, известного коралловыми рифами и кристальной водой. Остановимся в бухте Куфре. Вы сможете искупаться и вдоволь надышаться ароматом моря, смешанным с хвойным запахом — рядом с пляжем растут сосновые леса.
Затем посетим так называемый «Длинный Порт». Считается, что здесь самые красивые закаты. Проверим это на практике, провожая солнце за ужином на борту.
Английский порт
Позавтракаем и отправимся купаться в секретное место — бухту Люнгюз,о которой не пишут в путеводителях, поэтому вас ждут пустынные песчаные пляжи.
Ещё одна необычная стоянка — «Английский порт», названный так ещё во время Второй Мировой войны, когда здесь швартовались британские суда. Проведём вечер, любуясь скалами и слушая умиротворяющий шум волн.
Остров Клеопатры
Сегодня окажемся на острове и проведём время на жемчужном пляже: песчинки такие крупные и прозрачные, что напоминают драгоценные камни. По легенде, остров стал свадебным подарком Марка Антония египетской царице, однако не пришёлся ей по вкусу. Чтобы ублажить взыскательную Клеопатру, римский военачальник привёз на пляж лучший песок из Северной Африки, который до сих пор восхищает отдыхающих.
Понежимся под жаркими лучами, а затем отправимся в портовый городок Карачасогут, чтобы пройтись по местным барам и попробовать фирменные коктейли. Вечером вернёмся на яхту и поужинаем.
Бухта Чокертме
Позавтракаем и двигаемся дальше — нас ждёт затерявшийся среди оливковых рощ и омытый водами Эгейского моря город Акбук. Насладимся спокойствием маленького рыбацкого поселения, прогуляемся по песчаным пляжам и двинемся дальше — в бухту Чокертме. Про неё слагали хвалебные песни рыбаки, поскольку бухта защищала суда от ветров и непогоды. Прогуляемся по морскому городку и попробуем фирменное блюдо — кебаб, который стал известен под именем «чокертме».
Ужинаем и ночуем в бухте.
Возвращение в Бодрум
После завтрака держим курс на бухту Ялычифтлик, где вы понежитесь на пустых пляжах, погуляете по хвойному лесу и попробуете особый сосновый мёд. Пообедаем и вернёмся в Бодрум. Вечер проведём в городе, пополняя запас сувениров и отмечая окончание тура.
Отъезд
Завтракаем и завершаем тур в 9:00, после — трансфер в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1 032
Ответы на вопросы
Что включено
- Обращаем внимание, что стоимость тура в период с 05.08.2023 по 23.09.2023 - 1390€
- Проживание на яхте
- 3-разовое питание
- Услуги капитана, матроса и повара
- Постельное бельё и полотенца
- Расходы турецкого порта
- Транзит-лог
- Лёгкий алкоголь
Что не входит в цену
- Билеты до Бодрума и обратно
- Трансферы в аэропорт
- Медицинская страховка (помогаем в оформлении)
- Страховка от невыезда (по желанию)