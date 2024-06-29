Встречаемся в Бодруме и поднимаемся на борт яхты, где вас уже ждут прохладительные напитки. После инструктажа по технике безопасности отправимся в круиз по окрестностям. Вы искупаетесь в открытом море, наслаждаясь прозрачной бирюзовой водой.

На ужин вернёмся в Бодрум и попетляем по узким улочкам вдоль белоснежных домов с синими ставнями. Заглянем на рыбный рынок, пройдёмся по клубам и ресторанам города и отправимся обратно на яхту.