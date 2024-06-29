Эгейское море под парусом

Все на борт! Отправляемся в Турцию, чтобы наслаждаться бирюзовыми водами, коктейлями в морских городках и закатами на яхте
Все на борт! Отправляемся в Турцию купаться в бирюзовых водах, потягивать коктейли в морских городках и провожать закаты на яхте.

Мы откроем секретные точки на карте: побываем в живописных бухтах и
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позагораем на пустых пляжах, о которых не знают туристы. Никаких толп отдыхающих — только вы, море и пьянящий аромат хвойных лесов и свежести.

Попробуем фирменный турецкий кебаб, узнаем, откуда на острове Клеопатры появился песок из Сахары, и бросим монетку в шумящие волны — чтобы обязательно вернуться!

Эгейское море под парусом
Эгейское море под парусом
Эгейское море под парусом
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Маршрут и программа могут быть изменены по согласованию с капитаном или по погодным условиям.

Проживание. На яхте, 2-местные каюты с удобствами и кондиционером.

Питание. В программу включено 3-разовое питание от повара.

Программа тура по дням

1 день

Бодрум: 50 оттенков белого

Встречаемся в Бодруме и поднимаемся на борт яхты, где вас уже ждут прохладительные напитки. После инструктажа по технике безопасности отправимся в круиз по окрестностям. Вы искупаетесь в открытом море, наслаждаясь прозрачной бирюзовой водой.

На ужин вернёмся в Бодрум и попетляем по узким улочкам вдоль белоснежных домов с синими ставнями. Заглянем на рыбный рынок, пройдёмся по клубам и ресторанам города и отправимся обратно на яхту.

Бодрум: 50 оттенков белогоБодрум: 50 оттенков белогоБодрум: 50 оттенков белогоБодрум: 50 оттенков белогоБодрум: 50 оттенков белогоБодрум: 50 оттенков белогоБодрум: 50 оттенков белогоБодрум: 50 оттенков белогоБодрум: 50 оттенков белогоБодрум: 50 оттенков белогоБодрум: 50 оттенков белогоБодрум: 50 оттенков белогоБодрум: 50 оттенков белогоБодрум: 50 оттенков белогоБодрум: 50 оттенков белогоБодрум: 50 оттенков белогоБодрум: 50 оттенков белогоБодрум: 50 оттенков белогоБодрум: 50 оттенков белогоБодрум: 50 оттенков белогоБодрум: 50 оттенков белого
2 день

Бухта Чати

После завтрака — снова в море: — держим курс на живописный остров Караада, густо покрытый изумрудными лесами. Остановимся в одной из бухт и искупаемся в окружении скал.

Следующая точка маршрута — бухта Чати с лазурной водой и чистейшими пляжами. Вы можете проплавать до ужина или подняться на смотровую площадку и насладиться видом на бесконечные морские просторы и горные хребты.

Бухта ЧатиБухта ЧатиБухта ЧатиБухта ЧатиБухта ЧатиБухта Чати
3 день

Купание в бухте Куфре

Сегодня нас ждут 7 островов в заливе Гёкова, известного коралловыми рифами и кристальной водой. Остановимся в бухте Куфре. Вы сможете искупаться и вдоволь надышаться ароматом моря, смешанным с хвойным запахом — рядом с пляжем растут сосновые леса.

Затем посетим так называемый «Длинный Порт». Считается, что здесь самые красивые закаты. Проверим это на практике, провожая солнце за ужином на борту.

Купание в бухте КуфреКупание в бухте КуфреКупание в бухте КуфреКупание в бухте КуфреКупание в бухте КуфреКупание в бухте Куфре
4 день

Английский порт

Позавтракаем и отправимся купаться в секретное место — бухту Люнгюз,о которой не пишут в путеводителях, поэтому вас ждут пустынные песчаные пляжи.

Ещё одна необычная стоянка — «Английский порт», названный так ещё во время Второй Мировой войны, когда здесь швартовались британские суда. Проведём вечер, любуясь скалами и слушая умиротворяющий шум волн.

Английский портАнглийский портАнглийский портАнглийский портАнглийский портАнглийский порт
5 день

Остров Клеопатры

Сегодня окажемся на острове и проведём время на жемчужном пляже: песчинки такие крупные и прозрачные, что напоминают драгоценные камни. По легенде, остров стал свадебным подарком Марка Антония египетской царице, однако не пришёлся ей по вкусу. Чтобы ублажить взыскательную Клеопатру, римский военачальник привёз на пляж лучший песок из Северной Африки, который до сих пор восхищает отдыхающих.

Понежимся под жаркими лучами, а затем отправимся в портовый городок Карачасогут, чтобы пройтись по местным барам и попробовать фирменные коктейли. Вечером вернёмся на яхту и поужинаем.

Остров КлеопатрыОстров КлеопатрыОстров КлеопатрыОстров КлеопатрыОстров КлеопатрыОстров Клеопатры
6 день

Бухта Чокертме

Позавтракаем и двигаемся дальше — нас ждёт затерявшийся среди оливковых рощ и омытый водами Эгейского моря город Акбук. Насладимся спокойствием маленького рыбацкого поселения, прогуляемся по песчаным пляжам и двинемся дальше — в бухту Чокертме. Про неё слагали хвалебные песни рыбаки, поскольку бухта защищала суда от ветров и непогоды. Прогуляемся по морскому городку и попробуем фирменное блюдо — кебаб, который стал известен под именем «чокертме».

Ужинаем и ночуем в бухте.

Бухта ЧокертмеБухта ЧокертмеБухта ЧокертмеБухта ЧокертмеБухта ЧокертмеБухта ЧокертмеБухта Чокертме
7 день

Возвращение в Бодрум

После завтрака держим курс на бухту Ялычифтлик, где вы понежитесь на пустых пляжах, погуляете по хвойному лесу и попробуете особый сосновый мёд. Пообедаем и вернёмся в Бодрум. Вечер проведём в городе, пополняя запас сувениров и отмечая окончание тура.

Возвращение в БодрумВозвращение в БодрумВозвращение в Бодрум
8 день

Отъезд

Завтракаем и завершаем тур в 9:00, после — трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1 032
Для бронирования достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Обращаем внимание, что стоимость тура в период с 05.08.2023 по 23.09.2023 - 1390€
  • Проживание на яхте
  • 3-разовое питание
  • Услуги капитана, матроса и повара
  • Постельное бельё и полотенца
  • Расходы турецкого порта
  • Транзит-лог
  • Лёгкий алкоголь
Что не входит в цену
  • Билеты до Бодрума и обратно
  • Трансферы в аэропорт
  • Медицинская страховка (помогаем в оформлении)
  • Страховка от невыезда (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бодрум
Завершение: Бодрум, 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бодрума

ИндивидуальныеГрупповыеВодные развлеченияМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхРечные прогулкиВсе турыНа 8 днейПрирода и пейзажиНа яхте

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