6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Бурса и колоритная османская деревня за 1 день
Погрузитесь в атмосферу османского средневековья, посетив главные достопримечательности Бурсы и деревню Джумалыкызык. Комфортный автопешеходный формат
Завтра в 08:00
13 сен в 08:00
€200 за всё до 3 чел.
скидка
15%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Это Бурса! Обзорная экскурсия по древнему городу
Индивидуальная экскурсия в Бурсу, которая подарит вам незабываемые впечатления и полное погружение в историю города
Начало: У вашего отеля в Бурсе
13 сен в 09:00
14 сен в 09:00
267€227 за всё до 4 чел.
скидка
10%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по музеям и паркам Бурсы
Что посмотреть в Бурсе помимо исторического центра? Современный научный центр, зоопарк и ботанический сад ждут вас с увлекательными экспонатами и живой природой
13 сен в 09:00
14 сен в 09:00
227€205 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga4 июля 2024Благодарим команду Нури и нашего гида Алпера за проведенную экскурсию в городе Бурса. Альпер встретил нас на машине в порту
- ААнна29 июня 2024Провели чудесный день с Мухаммедом в Бурсе! Мы попали в этот город практически случайно, решили взять экскурсию и остались очень
- ААлтынгуль31 марта 2024Впервые приехали в Бурсу. Один день был свободный и мы решили посвятить обзорной экскурсии. Нам понравился гид Нури, для нас
- SSergey25 марта 2024Побывали недавно на данной экскурсии. Хочу выразить огромную благодарность Нури за то, что показал Бурсу с той стороны, которую я
Ответы на вопросы от путешественников по Бурсе в категории «На Рождество»
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