На Рождество – экскурсии в Бурсе

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Бурсе, цены от €200, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Бурса и колоритная османская деревня за 1 день
На машине
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Бурса и колоритная османская деревня за 1 день
Погрузитесь в атмосферу османского средневековья, посетив главные достопримечательности Бурсы и деревню Джумалыкызык. Комфортный автопешеходный формат
Завтра в 08:00
13 сен в 08:00
200 за всё до 3 чел.
Это Бурса! Обзорная экскурсия по древнему городу
На машине
скидка
15%
4 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Это Бурса! Обзорная экскурсия по древнему городу
Индивидуальная экскурсия в Бурсу, которая подарит вам незабываемые впечатления и полное погружение в историю города
Начало: У вашего отеля в Бурсе
13 сен в 09:00
14 сен в 09:00
267227 за всё до 4 чел.
День открытий в Бурсе: Центр космической авиации + зоопарк + ботанический парк
На машине
скидка
10%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по музеям и паркам Бурсы
Что посмотреть в Бурсе помимо исторического центра? Современный научный центр, зоопарк и ботанический сад ждут вас с увлекательными экспонатами и живой природой
13 сен в 09:00
14 сен в 09:00
227205 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    4 июля 2024
    Это Бурса! Обзорная экскурсия по древнему городу
    Благодарим команду Нури и нашего гида Алпера за проведенную экскурсию в городе Бурса. Альпер встретил нас на машине в порту
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    Муданья прямо с парома. Мы выезжали из Стамбула. Показал шикарный город, много интересных мест и рассказал об истории города. Был приветлив и в отличном настроении. Мы успели на смену караула, гуляли в парке и много фотографировались. Обед посидели в кафе, погуляли по рынку. Вернулись в необходимое время к отплытию парома в Стабмул. Отличная экскурсия. Отдельное спасибо за внесение изменений в маршрут экскурсии по нашему желанию. Мы посетили комплекс Мурадие. Большое спасибо. Рекомендую!!

    Благодарим команду Нури и нашего гида Алпера за проведенную экскурсию в городе Бурса. Альпер встретил нас
  • А
    Анна
    29 июня 2024
    Бурса и колоритная османская деревня за 1 день
    Провели чудесный день с Мухаммедом в Бурсе! Мы попали в этот город практически случайно, решили взять экскурсию и остались очень
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    довольны, ни грамма не пожалели, что приехали сюда! Мухаммед - очень знающий, увлеченный, замечательный рассказчик, русский язык для него фактически родной. Никаких проблем с пониманием не возникало. Маршрут составлен очень грамотно, ноль нареканий. Город интересный, в каком-то смысле колыбель Османской империи. Местные вкусности выше любых похвал. Мухаммед провел с нами целый день, все время внимательный и тактичный, встретил нас и проводил, показал не только город, но и старую Османскую деревню, и свозил на гору с замечательным видом. Огромное спасибо и крайне рекомендуем побывать в Бурсе с Мухаммедом!

  • А
    Алтынгуль
    31 марта 2024
    Это Бурса! Обзорная экскурсия по древнему городу
    Впервые приехали в Бурсу. Один день был свободный и мы решили посвятить обзорной экскурсии. Нам понравился гид Нури, для нас
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    было важно, чтобы экскурсия была комфортной, подстроено под наш темп. Удобно,что на машине проехались и пешая прогулка была. Хотели поблагодарить Нури за его добродушие, мягкость, воспитанность, профессионализм!

    Впервые приехали в Бурсу. Один день был свободный и мы решили посвятить обзорной экскурсии. Нам понравился
  • S
    Sergey
    25 марта 2024
    Это Бурса! Обзорная экскурсия по древнему городу
    Побывали недавно на данной экскурсии. Хочу выразить огромную благодарность Нури за то, что показал Бурсу с той стороны, которую я
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    не видел (а в Бурсе я бывал неоднократно). Очень содержательно, познавательно, ёмко и информативно. По ходу экскурсии у меня возникали вопросы, которые всегда приводили к интересному диалогу, по окончанию которого я получал или находил на свой вопрос ответ. Отдельно хочу отметить то, как продуман маршрут: мы посетили множество значимых мест этого города: музеи, мечети, гробницы, парки.

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Ответы на вопросы от путешественников по Бурсе в категории «На Рождество»

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  3. День открытий в Бурсе: Центр космической авиации + зоопарк + ботанический парк
Сколько стоит экскурсия по Бурсе в сентябре 2024
Сейчас в Бурсе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 227 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Бурсе на 2024 год на рождество, 5 ⭐ отзывов, цены от €200. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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