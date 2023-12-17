Сегодня отправляемся гулять по Бурсе. Посетим водопад Суучту, живописно расположившийся среди букового и дубого леса. Затем посетим исторический центр города, где вы увидите мечеть Улу-Джами 14 века. Рассказывают, что после сокрушительной победы над крестоносцами при Никополе османский султан Баязид дал обет построить 20 мечетей. Однако его приближённые предложили возвести одну мечеть с 20 куполами, которой не было бы равных во всей империи.

Полюбуемся на богатое убранство Улу-Джами в сельджукском стиле и побываем в национальном парке Улудаг. Высшая точка — одноимённая вершина высотой 2500 м, возвышающаяся над окрестностями. Прогуляемся по бесконечным лесам к бирюзовым ледниковым озёрам, насладимся горным воздухом и помедитируем, глядя на заснеженные хребты.

Завершим экскурсию на сладкой ноте на медовой ферме дегустацией разных сортов и вкусов. Вечером вернёмся в Стамбул.