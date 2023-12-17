Прокатиться по снежным склонам, побывать в первой столице Османии и попробовать турецкий мёд
Мы прикоснёмся к истории Османской империи и побываем в средневековом городке Бурса, пройдёмся по старинным улочкам, увидим Большую мечеть с 20 куполами, прогуляемся к живописному водопаду Суучту и заглянем на аутентичную медовую ферму.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$520
Описание
Организационные детали
Поездка проводится в группе от 4 человек.
Программа тура по дням
Трансфер в Бурсу
Встречаемся в Стамбуле: заберём вас из отеля или аэропорта. Отправляемся в Бурсу — первую столицу Османской империи, город с богатой историей и культурным наследием: здесь сохранились уникальные средневековые постройки и богато украшенные мечети. После заселения в гостиницу день в вашем распоряжении: вы можете прогуляться по узким улочкам и полюбоваться, как из-за разноцветных домов выглядывают заснеженные вершины, или попробовать местную кухню.
Катание на «Улудаге»
Утром трансфер доставит нас на горнолыжный курорт «Улудаг». Здесь есть 25 трасс разного уровня сложности общей протяжённостью 20 км, а максимальная высота — 2322 м. Для новичков в катании на лыжах и сноуборде или для детей можно договориться о занятии с инструктором. Проведём на склоне весь день, а вечером вернёмся в отель.
Мечеть Улу-Джами и национальный парк
Сегодня отправляемся гулять по Бурсе. Посетим водопад Суучту, живописно расположившийся среди букового и дубого леса. Затем посетим исторический центр города, где вы увидите мечеть Улу-Джами 14 века. Рассказывают, что после сокрушительной победы над крестоносцами при Никополе османский султан Баязид дал обет построить 20 мечетей. Однако его приближённые предложили возвести одну мечеть с 20 куполами, которой не было бы равных во всей империи.
Полюбуемся на богатое убранство Улу-Джами в сельджукском стиле и побываем в национальном парке Улудаг. Высшая точка — одноимённая вершина высотой 2500 м, возвышающаяся над окрестностями. Прогуляемся по бесконечным лесам к бирюзовым ледниковым озёрам, насладимся горным воздухом и помедитируем, глядя на заснеженные хребты.
Завершим экскурсию на сладкой ноте на медовой ферме дегустацией разных сортов и вкусов. Вечером вернёмся в Стамбул.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договорённости: в отеле или аэропорту СтамбулаЗавершение: Стамбул
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.