Горнолыжный отдых по-турецки: Бурса и Улудаг

Индивидуальный тур в Бурсе

Прокатиться по снежным склонам, побывать в первой столице Османии и попробовать турецкий мёд

Лыжи и сноуборд в Турции? Нет, мы не шутим — отправляемся вдаль от пляжного отдыха и морского побережья, чтобы кататься на горнолыжном курорте, любоваться заснеженными вершинами и вдыхать чистый горный воздух.

Мы прикоснёмся к истории Османской империи и побываем в средневековом городке Бурса, пройдёмся по старинным улочкам, увидим Большую мечеть с 20 куполами, прогуляемся к живописному водопаду Суучту и заглянем на аутентичную медовую ферму.
Горнолыжный отдых по-турецки: Бурса и Улудаг
Горнолыжный отдых по-турецки: Бурса и Улудаг
Горнолыжный отдых по-турецки: Бурса и Улудаг
Горнолыжный отдых по-турецки: Бурса и Улудаг
Горнолыжный отдых по-турецки: Бурса и Улудаг
Горнолыжный отдых по-турецки: Бурса и Улудаг
Горнолыжный отдых по-турецки: Бурса и Улудаг
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$520
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Поездка проводится в группе от 4 человек.

Программа тура по дням

1 день

Трансфер в Бурсу

Встречаемся в Стамбуле: заберём вас из отеля или аэропорта. Отправляемся в Бурсу — первую столицу Османской империи, город с богатой историей и культурным наследием: здесь сохранились уникальные средневековые постройки и богато украшенные мечети. После заселения в гостиницу день в вашем распоряжении: вы можете прогуляться по узким улочкам и полюбоваться, как из-за разноцветных домов выглядывают заснеженные вершины, или попробовать местную кухню.

Трансфер в БурсуТрансфер в БурсуТрансфер в Бурсу
2 день

Катание на «Улудаге»

Утром трансфер доставит нас на горнолыжный курорт «Улудаг». Здесь есть 25 трасс разного уровня сложности общей протяжённостью 20 км, а максимальная высота — 2322 м. Для новичков в катании на лыжах и сноуборде или для детей можно договориться о занятии с инструктором. Проведём на склоне весь день, а вечером вернёмся в отель.

Катание на «Улудаге»Катание на «Улудаге»Катание на «Улудаге»Катание на «Улудаге»Катание на «Улудаге»
3 день

Мечеть Улу-Джами и национальный парк

Сегодня отправляемся гулять по Бурсе. Посетим водопад Суучту, живописно расположившийся среди букового и дубого леса. Затем посетим исторический центр города, где вы увидите мечеть Улу-Джами 14 века. Рассказывают, что после сокрушительной победы над крестоносцами при Никополе османский султан Баязид дал обет построить 20 мечетей. Однако его приближённые предложили возвести одну мечеть с 20 куполами, которой не было бы равных во всей империи.

Полюбуемся на богатое убранство Улу-Джами в сельджукском стиле и побываем в национальном парке Улудаг. Высшая точка — одноимённая вершина высотой 2500 м, возвышающаяся над окрестностями. Прогуляемся по бесконечным лесам к бирюзовым ледниковым озёрам, насладимся горным воздухом и помедитируем, глядя на заснеженные хребты.

Завершим экскурсию на сладкой ноте на медовой ферме дегустацией разных сортов и вкусов. Вечером вернёмся в Стамбул.

Мечеть Улу-Джами и национальный паркМечеть Улу-Джами и национальный паркМечеть Улу-Джами и национальный паркМечеть Улу-Джами и национальный паркМечеть Улу-Джами и национальный паркМечеть Улу-Джами и национальный парк

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости: в отеле или аэропорту Стамбула
Завершение: Стамбул
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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