Всё о Чоруме

Полезная информация о Чоруме

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Местное время в Чоруме
08:2545
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаЧорум
По-английскиCorum
Столица регионаЧорум является столицей региона
Население города183 418 чел.
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота808 м. от уровня моря

Где находится Чорум на карте

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